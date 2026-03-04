¿Intentó Irán asesinar a Trump? La justificación del Pentágono para la guerra en el Medio Oriente

Durante la mañana de este miércoles 4 de marzo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos y oficial de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense, Pete Brian Hegseth, reveló públicamente que las fuerzas del país norteamericano habían matado al líder de una unidad iraní que había intentado asesinar al presidente Donald Trump.

"En el marco del pasado martes 3 de marzo, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente estadounidense Donald Trump fue perseguido y abatido. Irán intentó matar al mandatario de los Estados Unidos y este rio de último", afirmó el expresentador de televisión durante una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente.

Ante esta situación, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, anunció que el Ejército estadounidense expandirá los ataques hacia el interior de Irán, luego de acusar al Gobierno iraní en Teherán de planear un atentado contra el mandatario republicano, sin presentar prueba alguna.

"EE. UU. está ganando de manera decisiva, devastadora y sin piedad en la guerra contra Teherán. Están acabados y lo saben. O, al menos, muy pronto lo sabrán", indicó Caine en su segunda rueda de prensa en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, desde que Estados Unidos lanzó una campaña militar masiva contra los iraníes.

¿Irán intentó matar a Trump?

"Desde el martes 3 de marzo y hasta que se complete en unos días o en una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tendrán el control total de los cielos iraníes e Irán no podrá hacer nada al respecto", declaró Hegseth en referencia al control del espacio aéreo iraní por parte de EE. UU. e Israel, que catalogó como inminente.

Sin embargo, durante su intervención en el Pentágono, Pete Hegseth aseguró que Irán intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no compartió más detalles sobre el presunto líder de la unidad iraní que había intentado matar al magnate, por lo que se limitó a criticar las últimas decisiones de las autoridades iraníes.

“El líder de Irán que intentó matar a Donald Trump ha sido asesinado. Todos los líderes de Irán están muertos; el consejo que podría escoger a un sucesor está muerto o escondido cobardemente”, declaró, en referencia al exlíder supremo iraní Alí Jamenei, quien fue abatido por ataques de Estados Unidos durante el domingo 1 de marzo.

“La fuerza aérea de Irán ya no existe; fue destruida en marzo del 2026. La marina iraní está hundida en el Golfo Pérsico. La misión está enfocada en destruir misiles y drones de Irán, así como las fábricas que los producen, aniquilar su marina y cortar su ruta hacia armas nucleares. Irán nunca estará en posesión de un arma nuclear”, sentenció.

Cinco días de lucha en el Medio Oriente

Conforme a lo expuesto por Pete Hegseth, la Operación Furia Épica de Estados Unidos tiene como objetivo principal debilitar de manera definitiva la capacidad militar de Irán, específicamente en materia de desarrollo armamentístico y potencial nuclear, debido a que el presidente Donald Trump teme que el país utilice esas armas en EE. UU.

"A unos días de iniciar el ataque, apenas empezamos a luchar. Estados Unidos lucha para ganar. La situación allá está cambiando y las cosas se están asentando. Es muy pronto, pero, como dijo Trump, tomaremos todo el tiempo necesario para garantizar el éxito. En estos días llevamos resultados históricos, increíbles", concluyó el secretario.