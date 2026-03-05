“Es un privilegio darle la bienvenida a Leo Messi”: Así recibió Trump al Inter Miami en la Casa Blanca

Durante la tarde de este jueves 5 de marzo, la Casa Blanca —residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos— recibió al futbolista argentino Lionel Messi quien participó en la recepción que el mandatario estadounidense Donald Trump ofreció para poder celebrar al club del astro sudamericano, el Inter Miami.

El acto en el que se celebró al campeón de la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS), la liga de futbol de Canadá y los Estados Unidos, supuso la primera visita del “10” rosarino a la Casa Blanca. Por ello, este fue el primer encuentro cara a cara entre Lionel Messi y Donald Trump desde la llegada del futbolista a Miami, Florida.

Esto se debe a que tanto Messi como Trump han participado en los mismos eventos, como el Foro Empresarial Estadounidense, que contó con la presencia del mandatario argentino Javier Milei, el actor Will Smith, el tenista Rafa Nadal y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; sin embargo, no está claro si ambos se encontraron en el suceso.

Asimismo, esta fue la primera vez que el futbolista argentino participó en un evento organizado por algún mandatario de los Estados Unidos, debido a que en enero del 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Leo Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo acudir a dicha ceremonia.

El Inter Miami en Washington D. C.

El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS el pasado sábado 6 de diciembre del 2025, tiene previsto jugar el próximo sábado 7 de marzo del 2026 contra el D. C. United del guatemalteco Aaron Herrera en el Audi Field, en la capital estadounidense, por lo que aprovechó el viaje para visitar la Casa Blanca y ser felicitado por Donald Trump.

Luego de que otras figuras del deporte, como el portugués Cristiano Ronaldo y el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, hayan compartido con el magnate neoyorquino, fue momento de que el actual campeón del mundo con la Albiceleste fuera recibido en la residencia oficial del mandatario.

Miles de personas esperaban ver a Trump y a Leo Messi juntos, ya que desde que el argentino llegó al club de Florida se tenía la esperanza que el futbolista fuera un poco más activo y se pronunciara ante las polémicas medidas del mandatario republicano, quien se ha mostrado en contra de todos los inmigrantes latinoamericanos en Miami.

No obstante, el gran ausente de la noche fue el copropietario del Inter Miami y exfutbolista británico David Beckham quien no asistió a la Casa Blanca, debido a que el exjugador del Real Madrid se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa, Victoria Beckham, quien integró el grupo de las Spice Girls durante su juventud.

¿Qué dijo Trump sobre Messi?

“Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami, y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”, fueron las primeras palabras de Trump tras ingresar en su residencia oficial en Washington.

“Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Dije que no, tengo muchas cosas que hacer. Él dijo: ‘¡Leo Messi! Sé que es un gran fan tuyo y piensa que eres una gran persona, así como también lo piensa de un caballero llamado Ronaldo’”, agregó el mandatario republicano, quien estaba feliz de poder recibir al argentino en la Casa Blanca.

“Gran trabajo por el título de la MLS”, concluyó Trump, quien posteriormente recibió de las manos de Messi una camiseta personalizada del Inter Miami firmada por todos los integrantes del plantel campeón. Por último, los jugadores compartieron anécdotas y realizaron el tradicional recorrido por las instalaciones históricas de la residencia.