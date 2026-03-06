The Shield of the Americas: ¿Cómo es el nuevo rol de Kristi Noem en la iniciativa de Donald Trump?

Durante la noche del pasado jueves 5 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la designó como enviada especial para The Shield of the Americas (El Escudo de las Américas, en español), una nueva iniciativa del mandatario republicano.

El magnate neoyorquino describió al Escudo de las Américas como una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental, la mitad de la Tierra que abarca principalmente el continente americano (Norte, Centro y Sur), junto con algunas porciones de África, Europa, la Antártida y gran parte de los océanos Atlántico y Pacífico.

Ante esta situación, este escudo será lanzado oficialmente el próximo sábado 7 de marzo desde el Trump National Doral Miami, un hotel de lujo en Florida conocido como el paraíso de los golfistas, donde participarán los presidentes de nueve países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay.

“El presidente Donald Trump hablará con los líderes de estos países que han formado una coalición histórica para trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales narcoterroristas y contra la migración ilegal masiva hacia EE. UU, lo que sigue siendo una prioridad clave”, agregó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

“El objetivo de esta recién creada cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, añadió Karoline Leavitt, quien mencionó que la decena de países invitados tiene en común gobiernos conservadores o de derecha, por lo que no figuran naciones importantes como México o Guatemala.

Frente a este escenario, la nueva iniciativa del presidente Donald Trump busca sumar socios en la región para perseguir los objetivos de los Estados Unidos y fortalecer lazos con otros aliados estratégicos, por lo que Kristi Noem será la responsable de coordinar acciones internacionales para desmantelar redes criminales transnacionales.

Lea más: ¿Hay negociaciones entre Irán y Estados Unidos? El posible fin del conflicto bélico en Medio Oriente

En un mensaje publicado en redes sociales, la exsecretaria de Seguridad Nacional agradeció el nombramiento al mandatario republicano y aseguró que el hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de EE. UU: “En este nuevo cargo podré aprovechar las alianzas y la experiencia que forjé durante los últimos meses”, afirmó.

Asimismo, Kristi Noem adelantó que el presidente Donald Trump revelará un gran acuerdo en la cumbre de Miami, Florida, para detallar la persecución de los carteles a nivel continental, y declaró que la reunión promoverá la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región americana, uniendo esfuerzos contra las bandas narcoterroristas.

The Shield of the Americas

El nuevo cargo de Kristi Noem llega después de que el presidente estadounidense Donald Trump la apartara del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular en los Estados Unidos, con operaciones que dejaron más de 675 mil deportaciones de indocumentados.

Por ende, como una de sus primeras tareas como enviada especial, Noem adelantó que acompañará al mandatario republicano en la primera cumbre del Escudo de las Américas, en la que también participarán el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.