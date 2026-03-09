Mundial 2026: Embajada de México agilizará la obtención de visas para quienes ya tengan boleto

México será una de las sedes que, junto con Canadá y los Estados Unidos, albergará la Copa Mundial del 2026 que comenzará el próximo jueves 11 de junio. Por lo tanto, los estadios mexicanos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México ya se encuentran listos para recibir a los visitantes que participarán en esta gran fiesta deportiva.

Ante esta situación, la Embajada de México en Guatemala agilizará la obtención de visas para quienes lo requieran y cuenten con boleto de acceso a cualquiera de los partidos que se disputarán en territorio mexicano, así como para quienes tengan algún tipo de acreditación oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Frente a este escenario, a 94 días de que comience oficialmente la Copa del Mundo del 2026 en el Estadio Azteca, la Embajada de México en Guatemala y su red consular en Tecún Umán, Quetzaltenango y Petén abrirán un espacio para atender únicamente a quienes ya cuenten con boleto para algún encuentro o con acreditación de la FIFA.

Por esta razón, a partir del próximo miércoles 11 de marzo, la Sección Consular de la Embajada de México en Guatemala abrirá un espacio para recibir a los solicitantes que cumplan con las exigencias y se ubiquen en la región que atiende la Embajada, ya que el trámite no exime del cumplimiento de los requisitos para obtener la visa mexicana.

Formulario para asistir a la Copa Mundial 2026 en México

Para solicitar una cita de visa para la Copa Mundial del 2026 en México, la Embajada mexicana en Guatemala compartió un formulario dirigido exclusivamente a personas que cuentan con una entrada válida para cualquier partido o que disponen de una acreditación oficial para realizar actividades profesionales relacionadas con este evento.

Antes de llenar el formulario, es importante asegurarse de cumplir con todos los requisitos oficiales para poder obtener la visa mexicana: Pasaporte vigente, fotografía reciente a color tamaño cédula, con fondo blanco y rostro descubierto, y comprobante de solvencia económica, como constancia laboral, cuentas bancarias o propiedades.

Si cumple con los requisitos para obtener la visa mexicana, en el formulario debe subir una imagen legible del boleto o de la acreditación oficial, según corresponda, así como una imagen de la hoja de datos de cada pasaporte. Por ello, es necesario verificar que los documentos permitan identificar claramente el evento o la acreditación.

Al enviar este formulario, la persona confirma que la información proporcionada es correcta y que cuenta con la documentación necesaria para iniciar su trámite de visa mexicana. Por ende, una vez llenado el cuestionario e identificado el consulado más cercano, se contactará a los solicitantes para comenzar los trámites correspondientes.

Requisitos oficiales para la obtención de la visa mexicana

Si el solicitante cuenta con una visa válida y vigente de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o de alguno de los países que integran el Espacio Schengen, así como una residencia permanente en Colombia, Chile o Perú, no requiere una visa mexicana para ingresar con una temporalidad menor a 180 días, en calidad de turista.

En este caso compartido por la Embajada de México, el Espacio Schengen está conformado por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.