“El cielo se iluminó por una bola de fuego”: NASA confirma la caída de un asteroide de 7 toneladas

Durante la tarde de este martes 17 de marzo, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó la caída de un asteroide de casi dos metros de diámetro y siete toneladas de peso, que irrumpió en la atmósfera terrestre al noreste de Estados Unidos, muy cerca de la ciudad de Cleveland, en Ohio.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, varios ciudadanos reportaron la caída de la "curiosa bola de fuego que fue visible a plena luz del día", al punto que varias viviendas en el condado de Medina se vieron sacudidas por la onda expansiva del impacto del asteroide, un cuerpo celeste más rocoso.

Por su parte, el canal de televisión Fox News indicó que varios testigos que residen en Nueva York, Virginia, Pensilvania, Ohio, Delaware, Illinois, Indiana, Maryland, Kentucky, Michigan, Washington D. C. y en la provincia canadiense de Ontario reportaron el fuerte impacto que sacudió varios domicilios y que fue confundido con un terremoto.

Sin embargo, el satélite geoestacionario de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) detectó el asteroide en tiempo real sobre el hemisferio occidental y posteriormente confirmó la información, dado que los videos en redes sociales estaban siendo denunciados como inteligencia artificial.

Fragmentos del asteroide caen sobre Ohio

Mediante un comunicado oficial, la NASA detalló lo sucedido con el fenómeno que mantuvo expectante a la población de al menos trece estados, ya que un asteroide cayó en el condado de Medina tras recorrer más de 54 kilómetros en la atmósfera terrestre antes de fragmentarse muy cerca de la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio.

De acuerdo con la NOAA, el asteroide viajaba a casi 72 mil kilómetros por hora al momento de ingresar a la atmósfera terrestre, por lo que llevaba una energía liberada equivalente a unas 250 toneladas de trinitrotolueno (TNT), un potente explosivo utilizado en aplicaciones militares e industriales, capaz de causar daños significativos.

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No obstante, la NASA aclaró que el estruendo que se escuchó en el noreste de los Estados Unidos se debió a la explosión del asteroide, la cual se produjo sobre el lago Erie, en Valley City, a unos 80 kilómetros de altitud, donde la liberación de energía generó una onda expansiva que llegó al suelo y sacudió las estructuras, como un temblor.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional de Cleveland informó que los fragmentos más importantes cayeron en el condado de Medina, Ohio, donde las autoridades de la ciudad llevan a cabo un rastreo para dar con las piezas más significativas del asteroide y así proporcionar más información sobre el origen de este cuerpo celeste rocoso.

Más detalles del asteroide

"Un análisis de los datos disponibles sitúa la primera visibilidad del meteorito sobre el lago Erie. La bola de fuego, causada por un pequeño asteroide de casi dos metros de diámetro y casi 8 toneladas de peso, se desplazó hacia el sureste a 72 mil kilómetros por hora antes de fragmentarse sobre Valley City", escribió la NASA en redes sociales.

Por último, el informe oficial de la NOAA indica que este asteroide viajaba a una velocidad 70 veces superior a la de un avión comercial, que lo hace a unos 900 kilómetros por hora. A pesar de ello, en este caso el cuerpo celeste no llegó al suelo como un objeto entero, por lo que explotó en el aire y sus fragmentos llegaron a Ohio.