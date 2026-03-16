¿“Un futuro muy malo”? Aliados de la OTAN rechazan idea de Trump de intervenir en Ormuz

Durante la noche del pasado domingo 15 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se enfrenta a “un futuro muy malo” si los aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como respuesta a los ataques.

“Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí. Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, aseguró el mandatario estadounidense, al apuntar que Europa y China dependen del petróleo del Golfo.

Ante esta situación, Trump solicitó abiertamente la colaboración de países que puedan enviar “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro”, luego del anuncio del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, de que el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto permanecería cerrado.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y los otros países que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, agregó el magnate neoyorquino, en guerra con Irán desde el pasado 28 de febrero.

La respuesta de los aliados de la OTAN

Frente a este escenario, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes 16 de marzo que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar su navegabilidad.

“Esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN. No hay países aliados en el estrecho de Ormuz”, agregó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien no ve necesaria una misión comunitaria para garantizar el tránsito por este paso marítimo y abogó por una “desescalada” en la región del Medio Oriente.

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Dadas las circunstancias, los aliados rechazaron la propuesta de Trump de que la alianza ayude a reabrir el estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra en Oriente Medio: “La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegarla”, declaró el vocero de la organización.

Sin embargo, por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, sí llamó a “reabrir” el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación y contener la escalada de los costos de la energía, pero admitió que “no es una tarea simple”, a pesar de que el tránsito por este paso está paralizado por Irán y ha disparado los precios de la gasolina.

Críticas de Trump

“Llevamos más de 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse. Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, escribió el presidente Donald Trump, en su red social Truth Social, donde dijo que espera que Europa ayude en esta nueva misión.

Por último, el mandatario republicano recordó que el estrecho de Ormuz es la ruta marítima de transporte de petróleo más transitada del mundo, por donde suele pasar el 20% del suministro mundial de petróleo, y que su cierre ha provocado la mayor interrupción del suministro de la historia, así como un aumento de los precios del crudo.