¿Por un post en Instagram? Por qué el exdirector del FBI es acusado de amenazar a Donald Trump

James Comey, exdirector del FBI, se presentó este 29 de abril ante un tribunal en Virginia por señalamientos en su contra que lo acusan de amenazar al presidente Donald Trump mediante una publicación en Instagram.

Comey compareció este miércoles ante el juez William Fitzpatrick y negó las acusaciones de supuestamente amenazar al mandatario estadounidense.

La publicación consiste en una fotografía que Comey difundió el año pasado, en la que se observan conchas marinas que formaban la frase "86 47". Se presume que el número 86 es un argot común que significa "expulsar" o "deshacerse de algo".

Comey afirmó que su intención no era amenazar a nadie y que peleará el caso. El juez Fitzpatrick decidió que el exdirector permanezca en libertad bajo palabra hasta una nueva audiencia en la que se declarará inocente o culpable.

Tras la publicación de Comey en redes sociales, el pasado 28 de abril el Departamento de Justicia lo imputó por supuestamente amenazar a Donald Trump en plataformas digitales.

Reports are surfacing that the Trump DOJ has indicted former FBI Director James Comey over his social media post featuring seashells forming the number "8647."



The term "86" is common restaurant and colloquial slang meaning to eject, cancel, or get rid of something—as in, "Let’s… pic.twitter.com/a23EZOzoaY — MeidasTouch (@MeidasTouch) April 28, 2026

Por otro lado, Donald Trump arremetió este miércoles contra Comey, a quien acusó de ser un "policía corrupto".

Es la segunda vez que el Departamento de Justicia actúa contra James Comey. La primera fue cuando el exdirector fue acusado de una supuesta declaración falsa ante el Congreso estadounidense, la cual fue desestimada a finales del 2025.

Former FBI chief James Comey surrenders at federal court after being indicted over seashell photo officials said was a threat against President Trump https://t.co/OnuoEbjIII pic.twitter.com/Ms4XKnmxy1 — CNN (@CNN) April 29, 2026

James Comey es un republicano que fue nombrado en el 2013 por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en el 2017.

Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa" en las elecciones ganadas por Trump en el 2016.

Lea también: Se hacían pasar por ancianos: cómo operaba al estructura de estafa en Los Ángeles y donde fueron detenidos 11 personas



