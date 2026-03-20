Se hacían pasar por ancianos: cómo operaba al estructura de estafa en Los Ángeles y donde fueron detenidos 11 personas

El pasado 19 de marzo, las autoridades de Los Ángeles informaron sobre la captura de 11 personas, dos de ellas extranjeras, que habrían formado parte de un grupo dedicado a estafar a adultos mayores para obtener millones de dólares en préstamos.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos para el Distrito Central de California, los señalados fueron detenidos durante la mañana del jueves, y esa misma tarde todos, salvo dos extranjeros, comparecieron ante un tribunal.

Las autoridades detallaron que el plan consistía en robar la identidad de adultos mayores, utilizar esa información para obtener informes sobre títulos de propiedad residencial y luego solicitar millones de dólares en préstamos de alto riesgo a prestamistas privados.

El operativo, denominado “Hard Money” (“Dinero duro”), permitió la captura de 11 personas. Estas son:

Arnold Moradians, de 57 años, alias “Julian”, de Hollywood, ciudadano iraní con una orden de deportación pendiente de Estados Unidos.

Avetis Hekimyan, de 38 años, alias “Chef Avo”, de North Hollywood.

Ross Tarkhan, de 32 años, de Glendale.

Tigran Hovanesian, de 56 años, residente de Glendale.

Armen Vardevaryan, de 55 años, alias “Gonch”, residente de North Hollywood.

Craig Higdon, de 66 años, residente de Naples, Florida, quien comparecerá por primera vez ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida.

Helen Spangler, de 62 años, residente de Oakdale, California, quien comparecerá por primera vez ante el Tribunal del Distrito Este de California.

Víctor Lossi, de 43 años, residente de Thousand Oaks.

Marine Sarkisian, de 49 años, residente de Hollywood, de nacionalidad azerbaiyana y residente permanente legal.

Cynthia Borjas, de 51 años, residente de Koreatown.

“No faltan casos de fraude masivo en California. La operación de hoy representa uno de los muchos esquemas sofisticados utilizados por delincuentes, incluidos extranjeros, para estafar a ciudadanos y contribuyentes estadounidenses, privándolos de sus bienes ganados con tanto esfuerzo”, afirmó el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli.

Following a four-year investigation, the FBI’s Eurasian Organized Crime Task Force arrested eleven people today in a title fraud case called “Operation Hard Money.” The defendants were indicted for allegedly defrauding lenders by stealing the identities of elderly victims, then… pic.twitter.com/VuFR1FCZQS — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 20, 2026

Por su parte, Tyler Hatcher, agente especial a cargo de la oficina del IRS-CI en Los Ángeles, señaló que las autoridades rastrearon cada transferencia bancaria efectuada por los integrantes del grupo para exponer la estructura.

“Esta acusación formal envía un mensaje claro: la División de Investigación Criminal del IRS desmantelará los canales de financiamiento que permiten el florecimiento de complejos esquemas de fraude y exigiremos responsabilidades a quienes se lucran explotando nuestro sistema financiero”, dijo el agente.

Las autoridades señalaron que las pérdidas económicas previstas en este caso pueden ascender a US$17.4 millones, mientras que la cifra real es de aproximadamente US$6 millones.

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