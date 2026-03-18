Supuesta madre de pandillero muere baleada luego de que sujetos intentaran robarle bolso que contenía ilícitos

Una mujer identificada como Silvia “N”, de aproximadamente 50 años, fue trasladada bajo custodia policial a la emergencia de un hospital, donde falleció luego de resultar herida de bala en la zona 3 de San José Pinula, informó este miércoles 19 de marzo la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con información preliminar, la mujer fue atacada por desconocidos que intentaron arrebatarle un bolso que contenía Q9 mil 824.

Según la PNC, en el bolso también llevaba 87 bolsas con marihuana, 19 blísteres, cada uno con 15 compartimentos con crack, y 19 recipientes con cocaína.

Además, investigadores incautaron otros indicios que servirán para fortalecer la investigación y dar con los responsables del ataque.

La PNC afirmó que en el lugar también fue capturada Silvia “N”, de 23 años, quien tenía pendientes dos órdenes de captura por extorsión, una del 6 de febrero, emitida por un juzgado de Jalapa, y otra del 10 de marzo, por un juzgado de Huehuetenango.

En esa misma zona de San José Pinula, la Comisaría 13 reportó la captura de Bryan “N”, de 23 años, requerido por un juzgado de Guatemala por el delito de casos especiales de estafa. Se investiga si está relacionado con la capturada y la fallecida, añadió la PNC.

De acuerdo con la PNC, la mujer fallecida presuntamente era progenitora de un pandillero de la mara Barrio 18 que murió en un hecho armado en la aldea San Luis Letrán, en noviembre del 2025, por temas relacionados con la distribución de droga en San José Pinula, extremo que está en investigación.

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