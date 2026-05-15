Consuelo Porras se atribuye “gestión histórica” en el MP y reivindica sus ocho años como fiscal general

La fiscal general Consuelo Porras centró la presentación del cuarto informe de labores de su segunda gestión en defender los resultados del Ministerio Público (MP), destacar cifras de resolución de casos y responder a las críticas contra la institución, al asegurar que “dato mata relato”.

Durante su discurso, Porras sostuvo que el MP trabajó “con responsabilidad, compromiso y profesionalismo”, pero sobre todo “apegado al cumplimiento de las leyes del país”, mientras calificó su administración como una “transformación estructural y una modernización institucional sin precedentes”.

La fiscal afirmó que cuando asumió el cargo en 2018 recibió “una institución con grandes deficiencias”, con más de 1.2 millones de casos sin atención ni resolución, presencia en solo 64 municipios y un modelo de gestión “caduco”.

Según Porras, ocho años después el MP tiene cobertura en los 340 municipios del país y logró resolver el 99,98 % de los casos heredados, además de alcanzar una resolución del 98 % de aproximadamente 3,6 millones de denuncias ingresadas durante ambas gestiones.

Fue en ese momento cuando aseguró que “dato mata relato”, al defender que los números respaldan su administración frente a las críticas y “narrativas desinformadoras”, como las calificó.

El porcentaje de eficiencia del 98% se refiere a la gestión de las denuncias —como su desestimación o archivo, entre otras salidas legales—, aunque estas no hayan derivado en investigaciones, acusaciones ni sentencias. Es decir, cuando no se identificó a un posible responsable.

“Nos intentaron callar”

En otro momento del acto, Porras aseguró que durante sus ocho años al frente del MP enfrentó “presiones, señalamientos y circunstancias adversas”, pero afirmó que la institución “se mantuvo firme”.

“Nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar, intentaron demeritar el trabajo”, expresó.

La fiscal general también afirmó que “cada decisión fue tomada con apego a la ley” y sostuvo que el MP actuó sin excepciones ni privilegios.

Fiscales, investigadores y personal administrativo del Ministerio Público reunido en la presentación del cuarto informe de labores de la segunda gestión de Consuelo Porras. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Porras insistió en que la gestión fortaleció fiscalías especializadas, amplió la cobertura territorial, digitalizó expedientes y consolidó mecanismos de atención integral para víctimas.

Asimismo, defendió que la expansión territorial permitió que “la justicia dejó de ser distante” y aseguró que el acceso a la justicia “se convirtió en una realidad tangible para miles de guatemaltecos”.

“A pocas horas de culminar la gestión 2022-2026 puedo afirmar que esta ha sido una gestión histórica con resultados reales, comprobables, medibles y verificables”, afirmó al cierre de su discurso.

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, participó de forma virtual durante la presentación del informe de labores del MP. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Ángel Pineda respalda discurso

El secretario general del MP, Ángel Pineda, reforzó el mensaje. Previo al discurso de Porras, afirmó que el informe presentado “representa resultados medibles y verificables” y defendió que la administración encabezada por Porras impulsó “una transformación estructural y una modernización sin precedentes”.

“Mientras algunos impulsaban narrativas, esta administración construyó cobertura nacional en los 340 municipios del país”, declaró en línea con la fiscal general.

También sostuvo que el MP “defendió la institucionalidad” y resistió presiones externas.

"Debemos decirlo con claridad, este Ministerio Público defendió la institucionalidad, no cedió ante presiones, incluso de los propios investigados, de los propios sindicados y de los acusados, que por razones evidentes atacan el trabajo del Ministerio Público. Pero no lo obligaron, la legalidad prevaleció y la institucionalidad prevaleció", afirmó Pineda.

Según el secretario general, la transformación institucional “ya ocurrió y está documentada, es tangible y verificable”.

Autoridades del Ministerio Público participan en la presentación del cuarto informe de labores de la segunda gestión de Consuelo Porras, en una mesa principal encabezada junto al secretario general Ángel Pineda. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Cifras y resultados que destacó el MP

Durante la presentación del informe, el MP también expuso una serie de cifras con las que buscó respaldar el discurso de resultados y transformación institucional.

Según los datos divulgados, al cuarto año del segundo período de gestión se reportaron:

10.351 solicitudes de allanamiento.

14.926 solicitudes de aprehensión.

21.967 solicitudes de acusación.

10.565 sentencias.

10.660 personas condenadas.

De acuerdo con las cifras oficiales, las 273 agencias fiscales creadas en el primer período permitieron acercar la justicia a la población y gestionar 113.138 denuncias, equivalentes al 26 % del total nacional en un año.

Asimismo, indicaron que estas sedes remitieron 34.851 expedientes a fiscalías especializadas y realizaron diligencias primarias antes de los traslados.

El informe también destacó el trabajo de las 34 fiscalías de sección especializadas, las cuales —según el MP— desarrollan una persecución penal estratégica de acuerdo con cada área.

En esas fiscalías se registraron:

6.919 solicitudes de allanamiento.

10.104 solicitudes de aprehensión.

13.564 solicitudes de acusación.

7.570 sentencias.

7.676 personas condenadas.

Examinan a la gestión

Analistas y exautoridades del sistema de justicia evaluaron la gestión institucional del MP en una publicación reciente de Prensa Libre.

David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que durante la gestión aumentaron las desestimaciones de expedientes y advirtió que la reducción de la mora fiscal no necesariamente refleja investigaciones concluidas o judicializadas.

Por su parte, la exfiscal general Claudia Paz y Paz calificó la etapa de Porras como un “retroceso” institucional y aseguró que se debilitó la carrera fiscal, mientras casos de corrupción y derechos humanos perdieron fuerza dentro del MP.

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