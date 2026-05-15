Crédito FHA para construir casa en terreno propio, qué tipo de lotes aplican y cuánto pueden prestarle

Si ya tiene un terreno propio y sueña con construir una casa a su medida, existe una opción de financiamiento que podría ayudarle a hacerlo realidad. El programa de Construcción en Lote Propio del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), ofrece créditos con condiciones preferenciales para quienes desean levantar una vivienda en un terreno totalmente pagado.

De acuerdo con información proporcionada por la institución, este programa existe desde hace varios años; sin embargo, durante el 2026 se ha impulsado con mayor fuerza para que más familias guatemaltecas conozcan esta alternativa y puedan aprovecharla.

Primer paso: verificar si el terreno aplica

Según explica un asesor de servicio al cliente del FHA, el proceso inicia con una visita técnica al terreno, la cual tiene un costo de Q500. Durante esta evaluación se verifica que la propiedad no esté ubicada en zonas de riesgo, barrancos o áreas cercanas a ríos.

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También se revisa que el terreno esté limpio y que no tenga construcciones iniciadas, ya que el programa está diseñado para proyectos nuevos.

Si el terreno es favorable, el siguiente paso es realizar un análisis financiero para determinar la capacidad de pago del solicitante. El crédito es otorgado a través de bancos del sistema que trabajan con el FHA.

Segundo paso: análisis financiero

Aunque el financiamiento puede alcanzar hasta Q3 millones, el monto aprobado dependerá principalmente de los ingresos mensuales y del nivel de endeudamiento de cada persona.

La institución explica que el análisis busca que alrededor del 30% de los ingresos mensuales pueda destinarse al pago de la cuota hipotecaria. Para ello también se toman en cuenta compromisos financieros como préstamos, tarjetas de crédito u otras deudas.

Uno de los principales atractivos del programa es la tasa de interés preferencial del 7.26% anual, la cual resulta más baja que muchas tasas hipotecarias tradicionales del mercado, que actualmente rondan entre el 8% y el 12%.

Además, el programa permite financiar la vivienda hasta por 25 años y comenzar a pagar las cuotas hasta que la casa ya esté construida y entregada.

Tercer paso, elegir quién construirá la casa

Las viviendas que pasen a esta fase, deben ser construidas obligatoriamente por medio de una constructora formal. Esto significa que no se aceptan proyectos realizados únicamente con albañiles particulares, maestros de obra o ingenieros independientes.

La empresa constructora elegida por el cliente debe presentar los planos, especificaciones y materiales que utilizará, para garantizar que el proyecto cumpla con las normas de construcción establecidas por la institución.

Una vez aprobado el expediente, inicia la construcción de la vivienda y, al finalizar la obra, el banco realiza la escrituración correspondiente.

Requisitos para aplicar al programa

Para optar al programa de Construcción en Lote Propio, el solicitante debe cumplir con varios requisitos básicos:

Tener un terreno totalmente pagado y libre de gravámenes.

Que el inmueble esté a nombre del solicitante.

Contar con servicios básicos como agua, drenajes y energía eléctrica.

Presentar DPI, NIT o RTU actualizado y estados de cuenta bancarios.

Gestionar el financiamiento con un banco afiliado al FHA.