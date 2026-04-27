¿Bajos niveles de seguridad? El artículo que cuestiona el protocolo usado durante la cena donde fue evacuado Trump

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¿Bajos niveles de seguridad? El artículo que cuestiona el protocolo usado durante la cena donde fue evacuado Trump

The Washington Post afirmó que el Servicio Secretó no implementó los máximos niveles de seguridad en la cena donde fue evacuado Trump debido a la presencia de un hombre armado.

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Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un reciente artículo de The Washington Post señaló que la Casa Blanca no implementó los máximos niveles de seguridad en la cena de corresponsales del pasado 25 de abril, en la cual las autoridades tuvieron que evacuar al presidente Donald Trump y a miembros de su gabinete por un hombre armado dentro del hotel donde se llevó a cabo el evento.

De acuerdo con fuentes cercanas que dieron declaraciones al medio, la administración de Donald Trump tuvo un nivel de seguridad menor durante la cena, a pesar de que en el evento no solo se encontraba el presidente, sino también la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Salud, Robert Kennedy.

Otros funcionarios que se encontraban en la cena de corresponsales fueron el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, y el director del FBI, Kash Patel.

El medio explica que, en situaciones en las que una gran cantidad de funcionarios se reúne, ya sea para una toma de posesión o un discurso, el secretario de Seguridad Nacional suele delegar en el Servicio Secreto la responsabilidad de coordinar la seguridad del lugar.

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Esta designación se conoce como "Evento Nacional de Seguridad Especial".

Sin embargo, The Washington Post afirmó que no se realizó tal designación para el evento del sábado pasado.

Además, se señaló que asistieron miles de periodistas y otros funcionarios gubernamentales, según indicaron fuentes de autoridades locales y federales que pidieron anonimato por no estar autorizadas a comentar detalles de seguridad.

La detención de Cole Allen, el hombre que trató de entrar armado en la sala de baile donde se celebraba la cena, ha puesto el foco en el dispositivo de seguridad y en la posibilidad de que en eventos de este tipo se aplique el llamado sistema del "superviviente designado".

Este mecanismo, que se activa cada año durante el discurso sobre el Estado de la Unión, busca evitar que se decapite por completo a la Administración si se produce un atentado en el Capitolio.

Puesto que la práctica totalidad del Gabinete se encuentra en el Congreso para escuchar la alocución del presidente, el protocolo obliga a designar a un miembro del Gobierno que permanece durante el discurso en una localización segura que no se da a conocer.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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