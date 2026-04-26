Surgen más detalles de Cole Tomas Allen, sospechoso de disparar durante la cena a la que asistía el presidente Trump

El hombre sospechoso de abrir fuego durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado por la noche, fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, un profesor y desarrollador de videojuegos residente en Torrance, en el área de Los Ángeles, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el caso.

Allen fue detenido cerca del evento, al que asistían el presidente Donald Trump y otros funcionarios. De acuerdo con la secretaria de Justicia de EE. UU., Jeanine Pirro, enfrenta dos cargos por uso de arma de fuego y uno por agresión contra un agente federal con un arma peligrosa.

Las autoridades indicaron que el sospechoso estaba “armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos” cuando logró atravesar un control de seguridad. Hasta ahora no se ha determinado un motivo, y los investigadores consideran que actuó solo.

Mientras avanzaban las pesquisas, agentes del FBI se desplegaron durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo frente a una vivienda vinculada con Allen en Torrance.

Un vecino, que pidió no ser identificado, dijo a CNN que no tenía certeza de que Allen residiera en esa propiedad. Afirmó que no lo veía con frecuencia, aunque aseguró que había estado allí “hace un par de días”. También describió al padre del sospechoso como una persona amable y conversadora.

Un perfil de LinkedIn que coincide con su nombre e imagen lo describe como profesor a tiempo parcial en una empresa dedicada a la preparación académica. Según publicaciones de la compañía, fue nombrado “profesor del mes” en diciembre del 2024.

De acuerdo con ese perfil, se graduó en el 2017 del Instituto Tecnológico de California con una licenciatura en Ingeniería Mecánica y obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación el año pasado en la Universidad Estatal de California en Domínguez Hills.

Allen participó en una asociación cristiana y en un club de juegos con pistolas de espuma. Además, fue mencionado en un reportaje local en el 2017 por desarrollar un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

También se identificaba como desarrollador de videojuegos y habría publicado un juego independiente titulado “Bohrdom”, disponible en Steam por US$ 1.99. Registros federales indican que registró la marca en el 2018.

El juego es descrito como un “juego de combate asimétrico, no violento y basado en habilidades, inspirado en un modelo de química con base parcial en la realidad”.

El perfil de LinkedIn, indica que “actualmente desarrolla un segundo juego, cuyo nombre provisional es ‘First Law’”.

Registros de la Comisión Federal Electoral muestran que donó US$ 25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre del 2024.