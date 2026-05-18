Trasladan a alias “El Lobo” y otros cabecillas de la Rueda del Barrio a sector restringido de la Granja Canadá

Nueve integrantes de la Rueda del Barrio 18, entre ellos el cabecilla Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, fueron trasladados durante un operativo de alta seguridad de la cárcel Renovación 1 hacia un área restringida de la Granja Penal Canadá, en Escuintla, donde permanecerán aislados, incomunicados y sin visitas, informó este lunes 18 de mayo el Ministerio de Gobernación.

Roberto Solórzano, viceministro de Seguridad, aseguró que el movimiento forma parte de la estrategia del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario para recuperar el control de las cárceles y reforzar las medidas contra estructuras criminales de alta peligrosidad.

“El fin de semana, a medianoche, procedimos a trasladar a los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, incluyendo a ‘El Lobo’, Aldo Dupié Ochoa Mejía, junto con integrantes de la Rueda del Barrio 18, hacia unas instalaciones readecuadas dentro de la Granja Canadá, en Escuintla”, declaró Solórzano.

Según explicó, el operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Sistema Penitenciario, con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, debido al perfil de peligrosidad de los reclusos.

El viceministro indicó que el área donde fueron recluidos fue modificada con estructuras metálicas y sistemas electrónicos para mantener a los privados de libertad bajo estrictos controles de vigilancia y aislamiento.

“Ahí se hicieron estructuras tanto metálicas como electrónicas para poder trasladar a estas personas y tenerlas debidamente aisladas, controladas e incomunicadas, como debe ser”, afirmó.

Solórzano detalló que los nueve privados de libertad permanecen bajo nuevos protocolos de seguridad y, por ahora, no tienen autorización para recibir visitas ni encomiendas.

“Están bajo nuevos esquemas y protocolos de seguridad. De momento no tienen visitas y están incomunicados. También hay controles estrictos de requisas y espacios para mantenerlos aislados individualmente”, señaló.

Añadió que los espacios que dejaron vacíos en Renovación 1 serán utilizados para reubicar a otros reclusos considerados de alta peligrosidad.

“La parte que dejaron vacía dentro del área de Renovación 1, sobre todo los galpones y contenedores, la estamos aprovechando para otras personas de alta peligrosidad que también serán colocadas ahí”, indicó.

El funcionario aseguró que el Sistema Penitenciario desarrolla un proceso de clasificación y redistribución de reos, de acuerdo con su perfil criminal y nivel de riesgo, como parte de las acciones para aplicar la Ley Antipandillas.

“Estamos haciendo una reubicación de personas de alta peligrosidad para tenerlas debidamente controladas. Venimos trabajando para dar cumplimiento a la Ley Antipandillas”, expresó.

En febrero pasado, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) comunicaron que reubicaron en contenedores adaptados como celdas en la prisión de máxima seguridad Renovación 1 a varios reos, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, quienes permanecieron en esos espacios con acceso únicamente a una hora de sol al día.

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