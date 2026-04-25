Videos muestran cómo el Servicio Secreto evacúa a Trump tras escucharse aparentes disparos

El Servicio Secreto de EE. UU. evacuó este sábado 25 de abril al presidente y a la primera dama, Donald Trump y Melania Trump, junto con otros miembros del Gabinete, del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), tras escucharse lo que parecían disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, quienes fueron evacuados poco después de escucharse los disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; y de Defensa, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegarse en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran el lugar porque ahora es "escena de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

🚨🚨🚨BREAKING: President Trump was just rushed off the stage during the White House Correspondents’ Association after reports of shots being fired.



Armed officers are heard yelling, "Stay down!" pic.twitter.com/6dOCuEvVD3 — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026