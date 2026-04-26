“Reglas de enfrentamiento”: qué dice el manifiesto que Cole Allen envió 10 minutos antes de disparar en la cena donde estaba Trump

Diez minutos antes de irrumpir armado en el Washington Hilton, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, envió un extenso documento a sus familiares en el que explicaba sus intenciones y detallaba a quiénes planeaba atacar.

Este documento fue firmado con los seudónimos “Cole 'coldForce' Friendly Federal Assassin' Allen”, y en él Allen describió sus “reglas de enfrentamiento” para el ataque.

El manifiesto, publicado en su totalidad por The New York Post, abre con una serie de disculpas.

Allen escribió: “Me disculpo con mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para ‘Most Wanted’”.

También pidió perdón a sus colegas y estudiantes: “Me disculpo con mis colegas y estudiantes por decir que tenía una emergencia personal”. En el mismo apartado reconoció que, para cuando leyeran el texto, probablemente sí necesitaría atención médica, aunque la describió como una condición que “difícilmente podría no llamar autoinfligida”.

Hacia el final de las disculpas, Allen escribió: “No espero perdón, pero si hubiera podido ver cualquier otra forma de acercarme tanto, la habría tomado”.

¿Cuáles eran sus motivaciones y objetivos?

Allen justificó el ataque en términos de responsabilidad ciudadana. En el manifiesto, escribió: “Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes me refleja a mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor —refiriéndose aparentemente a Donald Trump— manche mis manos con sus crímenes”.

Una sección del documento detalla con precisión a quiénes Allen consideraba blancos y a quiénes no.

Bajo el título de “reglas de enfrentamiento”, el manifiesto establece:

“Funcionarios de la administración (sin incluir al señor Patel): son objetivos, priorizados del rango más alto al más bajo”.

“Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible”.

“Seguridad del hotel: no son objetivos si es posible”.

“Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto. Huéspedes: no son objetivos en absoluto”.

Pese a estas distinciones, el documento advierte: “Aun así, me abriría paso por la mayoría de las personas aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (con base en que la mayoría de las personas eligió asistir al discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices), pero realmente espero que no llegue a eso”.

En cuanto al armamento, Allen justificó su elección táctica: “Con el fin de minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de proyectiles sólidos (menor penetración a través de las paredes)”.

Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto (Foto Prensa Libre: EFE)

Los argumentos en formato de “objeciones y réplicas”

Una parte del documento está estructurada como una serie de objeciones anticipadas a sus acciones, seguidas de sus propias respuestas. Allen se identificó como cristiano y respondió al argumento de “poner la otra mejilla” con el siguiente razonamiento:

“Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo es oprimido. Yo no soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un niño de escuela bombardeado, ni un niño muerto de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

Ante la objeción de que “no era un buen momento” para actuar, respondió: “Necesito que quienes piensan así tomen un par de minutos y se den cuenta de que el mundo no gira en torno a ellos”.

El documento también incluye una reflexión sobre su propia identidad racial como argumento para actuar. Ante la objeción hipotética de que, como persona “mitad negra, mitad blanca”, no debería ser quien llevara a cabo el ataque, Allen respondió escuetamente: “No veo a nadie más tomando la iniciativa”.

🚨🚨🚨BREAKING: President Trump was just rushed off the stage during the White House Correspondents’ Association after reports of shots being fired.



Armed officers are heard yelling, "Stay down!" pic.twitter.com/6dOCuEvVD3 — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

La descripción sobre la seguridad

Al final del manifiesto, Allen abandonó el tono formal e incluyó una nota más personal sobre lo que encontró —o no encontró— al llegar al hotel. Según el texto publicado por The New York Post, esta parte dice:

“Lo que esperaba: cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel intervenidas, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todos lados. Lo que encontré fue nada. Sin seguridad. Ni en el transporte. Ni en el hotel. Ni en el evento”.

Y añadió: “Lo único que noté de inmediato al entrar al hotel fue el sentido de arrogancia. Entro con múltiples armas y ni una sola persona considera la posibilidad de que yo pudiera ser una amenaza. La seguridad del evento está toda afuera, enfocada en los manifestantes y en los que llegan, porque aparentemente nadie pensó en qué pasa si alguien se registra el día anterior”.

El documento concluye con una reflexión personal: “Si alguien tiene curiosidad sobre cómo se siente hacer algo así: es horrible. Quiero vomitar; quiero llorar por todas las cosas que quería hacer y nunca haré, por todas las personas cuya confianza esto traiciona”. Y cerró con una advertencia dirigida especialmente a los jóvenes: “¡Quédense en la escuela, chicos!”.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents’ Dinner shooting and a photo of the suspect. pic.twitter.com/3H1M7hwKbj — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

La alerta del ataque

Según el medio CNN, el hermano de Allen notificó al Departamento de Policía de New London, Connecticut, sobre el manifiesto —que el sospechoso había enviado a sus familiares—, apenas minutos antes del incidente. La Casa Blanca informó que la familia alertó a la policía también minutos antes de que ocurriera el ataque.

El presidente Trump comentó el domingo al respecto: “Oí sobre la situación de New London, y ojalá nos lo hubieran dicho un poco antes, pero así son las cosas. Tuvimos un gran grupo de personas allí anoche”.