Trump pide que se retome la millonaria construcción del salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo en cena de corresponsales

Internacional

Trump pide que se retome la millonaria construcción del salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo en cena de corresponsales

El atentado fallido en la Cena de Corresponsales reaviva la polémica por el salón de baile de Trump, un proyecto millonario que el mandatario defiende como clave para la seguridad.

|

time-clock

Washington (United States), 26/04/2026.- (L-R) First lady Melania Trump, US President Donald Trump, and CBS News senior White House correspondent Weijia Jiang participate in the White House Correspondents' Association Dinner in Washington, DC, USA, 25 April 2026. EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

El atentado fallido en Washington impulsa a Trump a retomar su proyecto más controvertido dentro de la Casa Blanca. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL)

Luego del atentado fallido del pasado sábado en la Cena de Corresponsales, en la que el presidente estadounidense Donald Trump, la primera dama Melania y su gabinete, presentes en el evento, tuvieron que ser evacuados, el mandatario insistió nuevamente al tribunal que paralizó la construcción de su Salón de Baile de la Casa Blanca en retomar la obra.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó Trump en un mensaje publicado en Truth Social, en el que además justificó la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

Este salón es uno de los proyectos más ansiados del mandatario que, según el medio Infobae, pretende inaugurar antes del final de su segundo mandato y podría costar entre US$170 millones y US$350 millones.

Trump, además, calificó la demanda contra el salón de baile como “ridícula”, ya que fue “interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que no tiene ninguna legitimación”, y solicitó que se desestime de inmediato, en referencia al proceso judicial que llevó al juez federal Richard Leon a suspender las obras por falta de aprobación del Congreso.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Casa Blanca Tiroteo

Con un manifesto anticristiano: Así fue como el tirador logró burlar la seguridad de la Casa Blanca

chevron-right
Teherán Irán Israel Estados Unidos

EN VIVO: Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con las autoridades de Irán

chevron-right

Según el mandatario, este salón, de un aproximado de 8 mil metros cuadrados, es una estructura “de alto secreto militar” que cuenta con los niveles más altos de seguridad y que carece de habitaciones superiores por donde "personas no autorizadas puedan filtrarse".

En el mensaje, Trump reiteró que el intento de ataque “jamás habría ocurrido con el salón de baile, militar y de alto secreto, que ahora mismo se está construyendo en la Casa Blanca”.

Con información de EFE

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Atentado Donald Trump Estados Unidos Tendencias internacionales 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS