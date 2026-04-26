Trump pide que se retome la millonaria construcción del salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo en cena de corresponsales

Luego del atentado fallido del pasado sábado en la Cena de Corresponsales, en la que el presidente estadounidense Donald Trump, la primera dama Melania y su gabinete, presentes en el evento, tuvieron que ser evacuados, el mandatario insistió nuevamente al tribunal que paralizó la construcción de su Salón de Baile de la Casa Blanca en retomar la obra.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó Trump en un mensaje publicado en Truth Social, en el que además justificó la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

Este salón es uno de los proyectos más ansiados del mandatario que, según el medio Infobae, pretende inaugurar antes del final de su segundo mandato y podría costar entre US$170 millones y US$350 millones.

Trump, además, calificó la demanda contra el salón de baile como “ridícula”, ya que fue “interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que no tiene ninguna legitimación”, y solicitó que se desestime de inmediato, en referencia al proceso judicial que llevó al juez federal Richard Leon a suspender las obras por falta de aprobación del Congreso.

Según el mandatario, este salón, de un aproximado de 8 mil metros cuadrados, es una estructura “de alto secreto militar” que cuenta con los niveles más altos de seguridad y que carece de habitaciones superiores por donde "personas no autorizadas puedan filtrarse".

En el mensaje, Trump reiteró que el intento de ataque “jamás habría ocurrido con el salón de baile, militar y de alto secreto, que ahora mismo se está construyendo en la Casa Blanca”.

Con información de EFE