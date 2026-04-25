EN VIVO: Ministro iraní abandona Pakistán sin aguardar a los enviados estadounidenses

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí , abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

Según informaron a la agencia de noticias internacional EFE fuentes diplomáticas paquistaníes, Abás Araqchí, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará a Rusia.

El ministro llegó a Islamabad después de un anuncio que levantó muchas expectativas sobre la reanudación de las negociaciones de paz, que se esperaba iban a celebrarse pero que quedaron estancadas ante la negativa de Teherán a dialogar con EE. UU. si antes no se levantaba el embarco contra los puertos y la navegación comercial iraní.

De hecho, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado 25 de abril que hoy viajarían a Islamabad sus representantes para estas negociaciones: su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff. Sin embargo, todavía no hay noticias de su partida rumbo a la capital paquistaní, debido a la decisión de Araqchí.

25 de abril

25 de abril 2026, 10:05h Pakistán tiene esperanza para negociaciones entre Irán y EE. UU. “en dos días”

Pakistán valora la visita del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, a la ciuad de Islamabad en el contexto de las negociaciones para la paz entre Estados Unidos e Irán como “productivas” y mantiene la esperanza de haber logrado “muchos progresos” para que pueda producirse una nueva ronda de negociación bilateral “en un día o dos”.

Así lo indicó a EFE una fuente diplomática que habló bajo condición de anonimato para evaluar el viaje de Araqchí, quien se reunió con las altas autoridades militares y políticas del país para tratar las negociaciones, pero que se marchó sin esperar la llegada de los representantes estadounidenses enviados por el presidente Donald Trump.

24 de abril

24 de abril 2026, 19:17h Estados Unidos detiene buques iraníes mientras persiste incertidumbre por negociaciones

El Comando Central de Estados Unidos continúa este 24 de abril con la intercepción de embarcaciones iraníes como parte del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump, pese a la extensión del alto el fuego con Teherán.

Según reportes, al menos 29 barcos han sido obligados a detenerse desde el 13 de abril, mientras autoridades estadounidenses confirman incautaciones de un carguero y un petrolero. Sin embargo, Irán asegura que no hay reuniones previstas, pese al anuncio de enviados estadounidenses.

24 de abril 2026, 15:45h Irán asegura que no hay ninguna reunión planeada con Estados Unidos en Pakistán



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró la madrugada del sábado que no hay ninguna reunión planeada de la delegación de Teherán con representantes de Estados Unidos en Pakistán.

“No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán”, escribió Baqaei en un mensaje de X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, llegó este viernes a Islamabad para reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear la crisis regional.

24 de abril 2026, 11:45h Casa Blanca confirma que Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Pakistán el 25 de abril

La Casa Blanca informa que una delegación estadounidense formada por el enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, viajará a Pakistán el 25 de abril para participar en conversaciones sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán.

“Los iraníes se pusieron en contacto tal como el presidente Donald Trump les instó a hacer y solicitaron esta conversación en persona. Por ello, el presidente está enviando a Steve y a Jared para escuchar lo que tienen que decir”, declara la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la cadena Fox News.

24 de abril 2026, 11:25h Ejército israelí mata a seis supuestos miembros de Hizbulá

El Ejército israelí asegura haber matado este viernes a seis supuestos miembros de la milicia chií Hizbulá en Bint Jbeil, al sur de Líbano, pese a la prórroga de alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada la pasada madrugada por la Casa Blanca.

“Se produjo un intercambio de disparos entre los terroristas y las fuerzas de seguridad (israelíes), durante el cual se abatió a dos terroristas (…) En el ataque, otros cuatro terroristas más que estaban en el lugar fueron abatidos”, dice el Ejército de Israel.

24 de abril 2026, 09:45h Netanyahu asegura que habló con Trump y que tiene “libertad de acción” en Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que mantuvo una “excelente conversación” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que Israel mantiene “libertad de acción” en Líbano.

“Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán, tanto económica como militarmente. Estamos trabajando en plena cooperación”, dice Netanyahu

24 de abril 2026, 09:00h Coordinador de la ONU advierte que eliminar minas en Ormuz es complicado y costoso

La eliminación de minas marinas, como las plantadas por Irán en el estrecho de Ormuz, es mucho más complicada, costosa y requiere técnicas avanzadas frente a la remoción de minas terrestres, afirma el coordinador de Naciones Unidas para la acción contra las minas en Ucrania, Paul Heslop.

Heslop recuerda que operaciones como la que se requerirá en el estrecho de Ormuz han sido históricamente asumidas por países con las capacidades para ello.

“Una mina terrestre es, en realidad, un problema bidimensional, en el sentido de que se encuentra en la superficie o justo debajo de ella. En cambio, las minas marinas son distintas porque pueden estar en la superficie del agua, pueden ser subsuperficiales o incluso estar en el lecho marino o en el fondo de un río”, explica el experto.

24 de abril 2026, 08:35h Pentágono señala que abrir el estrecho de Ormuz es una lucha de Europa

El secretario de Defensa de Estados Unidos advierte a Europa que Washington merece socios “capaces” y “leales” que apoyen en la guerra contra Irán.

“No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros; tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra”, dice Pete Hegseth.

Hegseth califica como “tonta” la reunión de unos 50 países organizada por Francia y Reino Unido para impulsar una misión “estrictamente defensiva” que garantice el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

.@SECWAR "President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz—TO SHOOT AND KILL." pic.twitter.com/1gaSSdiUq5 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 24, 2026

24 de abril 2026, 07:50h Petróleo de Texas cotiza este viernes a US$95.75 el barril

Los contrarios de futuro del WTI, el de referencia en Estados Unidos, restan US$0.10 con relación al cierre del 23 de abril.

El petróleo intermedio de Texas baja un 0.1%, mientras el mercado tiene la vista en la guerra en Irán y los posibles avances en las negociaciones de paz.

24 de abril 2026, 07:35h Ministro de Exteriores iraní viajará a Pakistán, Omán y Rusia, reporta IRNA

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, inicia una gira que le llevará a Pakistán, Omán y Rusia, informa la agencia estatal IRNA.

“Araqchí comenzará una gira a Pakistán, Omán y Rusia este viernes”, indica el medio oficial.

El objetivo del viaje de jefe de la diplomacia iraní es mantener “consultas bilaterales y analizar los últimos acontecimientos en la región, así como la situación actual de la guerra que los regímenes terroristas de Estados Unidos e Israel han impuesto a Irán”.

24 de abril 2026, 07:15h Cruz Roja considera que las consecuencias del conflicto en Irán “se sentirán durante años”

Las consecuencias del conflicto en Irán se siguen sintiendo pese al alto el fuego y “continuarán en la sociedad iraní durante meses y años”, asegura el director para Oriente Medio y Magreb de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Cristhian Cortez.

“El impacto de semanas de intenso conflicto es más profundo de lo que sugieren los titulares de prensa”, con cientos de instalaciones sanitarias, empresas e instituciones educativas dañadas o destruidas, indica Cortez, quien recientemente visitó Irán.

24 de abril 2026, 07:00h Israel emite una orden de evacuación al suroeste de Líbano

El Ejército israelí ordena evacuar a los habitantes de Deir Amas (Líbano), ante un ataque inminente de las Fuerzas de Defensa de Israel “debido a la actividad terrorista de Hizbulá”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo operaciones selectivas en la zona (…) Por su seguridad, les instamos a evacuar sus hogares de inmediato y alejarse al menos 1.000 metros del área”, escribe Avichai Adraee, portavoz de las FDI en árabe, en X.

24 de abril 2026, 06:40h Líbano denuncia muerte dos personas en ataque israelí pese a la tregua

Las autoridades sanitarias libanesas anuncian la muerte de dos personas en un ataque israelí contra el sur del Líbano, pese a la prorroga anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del alto el fuego entre Israel y el país mediterráneo.

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, el nuevo “el ataque enemigo israelí” tuvo lugar en la madrugada de este 24 de abril contra la ciudad de Touline, en Marjeyún, y causa “el martirio de dos personas”.

24 de abril 2026, 06:10h Ministro de Exteriores de Irán llega a Islamabad

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, llega este viernes a Islamabad acompañado de una pequeña delegación, según informan a EFE fuentes gubernamentales paquistaníes.

“Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchí, llegue esta noche a Islamabad acompañado de una pequeña delegación. Tras las conversaciones con el equipo de mediación paquistaní, se prevé una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad”, declaran las fuentes.

23 de abril

23 de abril 2026, 18:59h Embajador de Israel ante la ONU advierte que alto el fuego con Líbano no es total

El embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Danny Danon, señala que la tregua con Líbano no es total y afirma que Hizbulá continúa lanzando cohetes, lo que obliga a Israel a responder ante posibles amenazas.

Según el diplomático y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el alto el fuego se extiende por tres semanas tras reuniones en la Casa Blanca, aunque persisten riesgos en la región y no se descarta un acuerdo más amplio.

23 de abril 2026, 17:00h Portaviones de EE. UU. llega a Oriente Medio y refuerza presencia cerca de Irán

El portaviones USS George H. W. Bush, de Estados Unidos, arriba a cercanías de Irán tras navegar por África y el océano Índico, y se integra al despliegue militar en la zona, según el Comando Central.

Según fuentes militares, el buque llega con miles de efectivos y decenas de aeronaves, mientras Washington mantiene presión sobre Irán con un bloqueo naval y evalúa el posible envío de otro portaviones a la región.

23 de abril 2026, 15:56h Israel y Líbano extienden alto el fuego tres semanas, anuncia Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa en la Casa Blanca que Israel y Líbano prolongan la tregua alcanzada el 16 de abril, luego de reunirse con los embajadores Yechiel Leiter y Nada Hamadeh para avanzar en negociaciones de paz.

Según el mandatario, Estados Unidos colabora con Líbano en materia de seguridad, mientras ambas naciones buscan un acuerdo definitivo en medio del conflicto regional y sin la participación de Hizbulá en las conversaciones.

23 de abril 2026, 15:54h Arabia Saudí rompe acuerdo con la Met Opera por impacto de guerra en Irán

Arabia Saudí cancela el acuerdo con la Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera), que contemplaba una inversión de 200 millones de dólares en ocho años, tras argumentar afectaciones económicas por la guerra en Irán y el bloqueo petrolero en el estrecho de Ormuz.

Según The New York Times y el director de la institución, Peter Gelb, el convenio no era vinculante y su cancelación complica la recuperación financiera de la Met Opera, que enfrenta déficit tras la pandemia.

23 de abril 2026, 15:02h Hizbulá lanza ataques contra Israel durante reunión con Líbano en la Casa Blanca

El grupo chií Hizbulá lanza misiles desde Líbano hacia el norte de Israel, que son interceptados por el Ejército israelí, en medio de una reunión entre delegaciones de ambos países en la Casa Blanca para buscar un acuerdo que detenga los bombardeos.

Según autoridades israelíes y fuentes oficiales, los ataques ocurren tras denuncias de violaciones al alto el fuego, mientras bombardeos en territorio libanés dejan muertos y heridos y evidencian la fragilidad de la tregua en la región.

23 de abril 2026, 15:00h Trump rechaza fijar plazo para guerra en Irán y afirma: “No me presionen”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara en la Casa Blanca que conflictos anteriores, como Vietnam e Irak, se prolongan durante años y utiliza esos antecedentes para justificar su postura sobre la duración de la guerra.

Según el mandatario, Estados Unidos mantiene un alto el fuego mientras espera una propuesta de Irán, y advierte que la presión recae en ese país para reactivar su industria petrolera y avanzar en negociaciones.

23 de abril 2026, 14:57h Trump afirma que nunca debe permitirse el uso de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara en la Casa Blanca que no tiene intención de utilizar armamento nuclear y cuestiona las versiones sobre un posible ataque contra Irán, durante una comparecencia en el Despacho Oval.

Según el mandatario, Estados Unidos mantiene acciones militares convencionales y considera que prolongar el conflicto es un costo aceptable para evitar que Irán desarrolle armas nucleares, mientras insiste en buscar un acuerdo.

23 de abril 2026, 13:45h Israel niega ataques en Irán tras activación de defensas aéreas en Teherán

Israel niega este jueves estar llevando a cabo operaciones militares en territorio iraní, en respuesta a informaciones sobre la activación de las defensas aéreas en Teherán.

Según dice a EFE una fuente de seguridad israelí, “Israel no está llevando a cabo ninguna operación militar en territorio iraní”.

23 de abril 2026, 13:25h Trump afirma que no tiene presión para terminar la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que tiene “todo el tiempo del mundo”.

“Para aquellas personas que leen el decadente The New York Times o ven las noticias falsas de la CNN, y que creen que estoy ‘ansioso’ por poner fin a la guerra (¡si es que a eso se le puede llamar guerra!) con Irán, les informo que soy, posiblemente, la persona que menos presión ha sentido jamás al ocupar este cargo. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no”, señala en un mensaje en su red Truth Social.

Además, afirma que la armada de Irán “yace en el fondo del mar” y reiteró que ha acabado con sus capacidades aéreas y militares.

23 de abril 2026, 12:35h Kuwait reabre su aeropuerto internacional cerrado desde el inicio de la guerra en Irán

Las autoridades kuwaitíes anuncian la reapertura gradual del Aeropuerto Internacional de Kuwait, cerrado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Así lo informa el director de la Autoridad Pública de Aviación Civil, Humoud Mubarak Humoud Al Jaber Al Sabah, a la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, en la que señala que esta decisión se tomó “en coordinación con las autoridades internacionales pertinentes”,.

23 de abril 2026, 12:25h Teherán activa sus defensas aéreas, informan medios iraníes

“Las defensas aéreas están activas en Teherán”, reporta en X el diario estatal Tehran Times, que acompaña el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.

23 de abril 2026, 12:15h Papa León XIV se pronuncia de nuevo sobre la guerra en Irán

El pontífice señala que se deben promover los valores, pero “sin la muerte de tantos inocentes”.

Sobre si es necesario un cambio de régimen en Irán, el Papa aboga por “promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz”, ya que se tiende a resolver todo por la violencia.

“Aunque no se sabe qué régimen hay después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos”, diceen una rueda de prensa de regreso de Guinea Ecuatorial, tras su gira por África.

(Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ANDREW MEDICHINI / POOL).

23 de abril 2026, 10:25h Israel espera a “la luz verde” de Estados Unidos para reanudar guerra, dice ministro de Defensa

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, asegura que el país espera a “la luz verde” de Estados Unidos para “reanudar la guerra contra Irán” y “completar la eliminación de la dinastía Jameneí”.

“Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (…) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional”, afirma Katz en un videomensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.

23 de abril 2026, 08:15h Tiran líquido rojo sobre Reza Pahlaví, el heredero del sha, durante su visita a Berlín

Un individuo ee arrestado por la policía alemana tras arrojar un líquido rojo sobre Reza Pahlaví, heredero del sha Mohamed Reza Pahlavi, depuesto en 1979 por la revolución islámica y autoproclamado líder de la oposición iraní, durante una visita a Berlín

Según presencia EPA-EFE, los hechos ocurrieron cuando Pahlaví salía de una rueda de prensa en la que, ante periodistas alemanes, había pedido la reanudación de lo que calificó de “intervención humanitaria” de EE. UU. en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer un respiro al régimen en Teherán.

23 de abril 2026, 07:55h Trump ordena atacar embarcaciones que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que las fuerzas armadas intensificarán las operaciones de desminado en esa vía marítima.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y hundir cualquier embarcación que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz, por pequeñas que sean (¡sus buques de guerra, los 159, están TODOS en el fondo del mar!). No debe haber ninguna vacilación”, escribe Trump en su red Truth Social.

23 de abril 2026, 07:30h Petróleo Texas sube un 0.11%

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) inicia cotizando este jueves hasta los US$93.06 el barril, mientras los operadores siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, suma US$0.10 con respecto al cierre anterior, cuando avanzó un 3 %.

23 de abril 2026, 06:25h Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna con crudo iraní en el océano Índico

La Armada de Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el Índico, informa el Departamento de Guerra del país norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom” (Comando del Indopacífico), publica el Pentágono en X.

23 de abril 2026, 05:40h Embajada de Irán en Italia dice que el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos

La embajada de Irán en Italia señala que “el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos” , en respuesta a la petición de un enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, a la FIFA para sustituir a la selección iraní por la italiana en el próximo Mundial.

“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”, afirma la legación diplomática en X.

23 de abril 2026, 04:39h Irán dice que los pagos por el tránsito por Ormuz ya llegan a su Banco Central

El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Haji Babaei, afirma que los primeros pagos de los peajes cobrados a buques por el tránsito por el estrecho de Ormuz han comenzado a ser depositados en el Banco Central del país.

“Loa primeros pagos por el peaje del estrecho de Ormuz han sido recibidos por el Banco Central”, dice Babaei.

23 de abril 2026, 03:55h Aerolínea catarí reanuda sus vuelos a más destinos en Oriente Medio

La aerolínea catarí Qatar Airways anuncia que a partir de este 23 de abril se reanudan sus vuelos desde Doha a destinos clave en Oriente Medio, tras haber reactivado gradualmente de los vuelos de las aerolíneas internacional a la capital catarí, suspendidas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado, Qatar Airways apunta que restablecerá los servicios diarios a Dubái, la capital comercial de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y Sharjah, en el sur de ese país, y que a partir del 1 de mayo realizará un vuelo diario a Damasco.

23 de abril 2026, 03:25h Pakistán mantiene todos sus esfuerzos para salvar la segunda ronda entre EE. UU. e Irán

Pakistán asegura que mantiene “todo el esfuerzo posible, a todos los niveles” para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán prevista en Islamabad.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, afirma que tanto el primer ministro Shehabz Sharif, como el jefe de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir, “están haciendo todo el esfuerzo posible a todos los niveles” para allanar el camino para este encuentro, que estaba previsto para el 22 de abril, pero que aún no se ha producido.

22 de abril

22 de abril 2026, 17:00h Destituyen a secretario de Marina de EE. UU. en medio de tensión por crisis en Ormuz

El secretario de Marina de EE. UU., John Phelan, es separado del cargo tras desacuerdos con altos mandos del Pentágono, según confirma el vocero del Departamento de Defensa, Sean Parnell, en medio de tensiones vinculadas a la crisis en el estrecho de Ormuz.

Según la misma fuente, el subsecretario Hung Cao asume de forma interina, mientras el relevo ocurre en un contexto de conflicto con Irán y operaciones navales en Ormuz, donde EE. UU. mantiene un bloqueo marítimo.

22 de abril 2026, 16:40h Panamá califica de “grave atentado” incautación de buque por Irán en Ormuz

Panamá denuncia que Irán incauta el buque MSC Francesca, de bandera panameña y propietarios italianos, cuando navega en el estrecho de Ormuz, y lo traslada por la fuerza a sus aguas; la Cancillería señala que la acción es ilegal y contraria al derecho internacional.

Según autoridades iraníes, la Guardia Revolucionaria actúa contra embarcaciones que operan sin permisos, mientras el contexto se tensa tras la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene el bloqueo naval, lo que Irán considera una violación.

22 de abril 2026, 15:03h EE. UU. niega que buques evadan bloqueo a puertos de Irán en Ormuz

El Ejército de Estados Unidos desmiente reportes de medios internacionales sobre buques que evaden el bloqueo en el estrecho de Ormuz y afirma que intercepta embarcaciones como Hero II, Hedy y Dorena; además, indica que fuerzas navales mantienen control en la zona y ejecutan operaciones para impedir el tránsito.

Según el Centcom, las fuerzas estadounidenses operan en Oriente Medio y continúan el bloqueo pese a la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras Irán condiciona la reapertura del estrecho al levantamiento de las restricciones y persiste la tensión en el mercado petrolero.

22 de abril 2026, 14:23h Trump no ha puesto ningún plazo a Irán para el acuerdo, dice la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no establece un plazo firme para que Irán presente una propuesta de acuerdo, según afirma la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien desmiente versiones sobre un límite de tres a cinco días y señala que el cronograma depende del mandatario.

Trump indica que existe la posibilidad de retomar negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán, mientras Irán asegura que volverá al diálogo cuando existan condiciones adecuadas y mantiene tensiones en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio petrolero.

Donald Trump no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego, informa la Casa Blanca. https://t.co/cnsBZOPpYH pic.twitter.com/pTWEsKrv9x — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 22, 2026

22 de abril 2026, 13:55h Petróleo de Texas sube 3% y cotiza a US$92.96 el barril

Los contratos de futuros del WTI, de referencia en Estados Unidos, suman US$0.83 respecto al cierre del 21 de abril.

Si bien la guerra entre Estados Unidos e Irán está en pausa, la lucha por el control del estrecho de Ormuz continúa.

El régimen iraní confirma la incautación de dos buques, mientras Donald Trump extiende el alto el fuego hasta recibir una propuesta de acuerdo por parte de Irá

22 de abril 2026, 12:40h Organización Marítima Internacional tilda de “inaceptables” los ataques a buques en Ormuz

La Organización Marítima Internacional (OMI) califica de “inaceptables” los ataques y capturas de buques mercantes en el estrecho de Ormuz, después de diversos incidentes reportados en los últimos días en la zona.

“Los ataques y las capturas de buques mercantes son inaceptables. Hago un nuevo llamamiento para que cesen estas acciones imprudentes y para que se libere de inmediato a todos los buques y la gente de mar inocente”, declara el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez.

22 de abril 2026, 11:50h Pentágono calcula que el desminado del estrecho Ormuz podría llevar hasta seis meses

El Pentágono estima que las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz no se empezarán a realizar hasta que acabe la guerra contra Irán y que éstas podrían llevar hasta seis meses, lo que dificultaría la pronta normalización del tráfico marítimo en este paso vital para el comercio de hidrocarburos, según reporta The Washington Post.

22 de abril 2026, 11:35h El Líbano busca extender el alto el fuego

El Líbano tiene prevista una reunión en Washington con Israel para la extensión del cese de hostilidades de 10 días y el fin de las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el Ejército israelí en el sur del país, informa el presidente libanés, Joseph Aoun.

“La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, representará al Líbano en la reunión preparatoria prevista para mañana en el Departamento de Estado de EE.UU. para plantear el asunto de extender el alto el fuego y parar las demoliciones de Israel en los pueblos del sur”, afirma ante una delegación parlamentaria.

22 de abril 2026, 11:15h Irán reitera que no abrirá el estrecho de Ormuz hasta que EE. UU. retire el bloqueo naval.

El presidente del Parlamento iraní afirma que la reapertura de Ormuz no es posible si se incumple el alto el fuego por parte del gobierno de Trump.

“La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego”, advierte en X Mohamad Baqer Qalibaf.

آتش‌بس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگان‌گیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ افروزی صهیونیست‌ها در همه جبهه‌ها متوقف باشد؛ بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست.

با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 22, 2026

22 de abril 2026, 10:40h Estados Unidos prorroga exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirma la prórroga de la exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso, después de que más de 10 países lo solicitaran durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas la semana pasada en Washington.

22 de abril 2026, 09:15h Trump dice que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con Irán el 24 de abril

El presidente de Estados Unidos afirma que las conversaciones con el Gobierno iraní se podrían reanudar en las próximas 36 o 72 horas.

“Es posible”, responde Donald Trump al diario The New York Post sobre la eventual reanudación de las conversaciones de paz con Irán en Pakistán.

22 de abril 2026, 07:35h Petróleo de Texas supera los US$91 tras extensión del alto el fuego y bloqueo de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube hasta los US$91.40 dólares el barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego en Irán y del bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU., suman US$1.73 dólares al cierre anterior, casi un 2 % más.

22 de abril 2026, 07:20h Israel intercepta un dron lanzado por Hizbulá hacia sus tropas en el sur de Líbano

Un dron del grupo armado libanés Hizbulá es interceptado por la Fuerza Aérea de Israel tras ser lanzado hacia posiciones militares israelíes en el sur de Líbano, sin que llegara a cruzar la frontera ni se registraran víctimas, según informa el propio Ejército.

De acuerdo con un comunicado castrense, el aparato no tripulado fue dirigido hacia efectivos desplegados en territorio libanés, y es “detectado e interceptado” antes de entrar en espacio aéreo israelí. El Ejército indica que no se activaron sirenas de alerta en territorio israelí al no producirse incursión, conforme a los protocolos establecidos.

En su nota, el ejército califica el lanzamiento del dron como una “violación del acuerdo de alto el fuego” vigente en la zona, y señaló que continuará actuando para “neutralizar amenazas” contra sus tropas y la población civil.

22 de abril 2026, 06:15h Talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EE. UU.

El canciller del Gobierno de facto de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, celebra el acercamiento diplomático entre Teherán y Washington en una llamada con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, marcando así el primer acercamiento de los talibanes a los diálogos de paz.

Según informa la Cancillería afgana, Araghchi dio cuenta del “último estatus de las negociaciones entre la República Islámica y los Estados Unidos”, mientras que Muttaqi enfatiza la importancia de resolver los problemas mediante la negociación.

22 de abril 2026, 05:45h Irán afirma que volverá a negociar con EE.UU. cuando se den las condiciones necesarias

Irán asegura que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y subraya que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Así responde el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Pakistán que no llegó a celebrarse.

El diplomático afirma que actuarán “cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables”, pero no explica cuáles son esas condiciones.

22 de abril 2026, 05:15h Pakistán se reúne con el embajador iraní para discutir la paz tras la extensión la tregua

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se reúne con el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, en un intento por desbloquear las negociaciones de paz con Estados Unidos, horas después de que Donald Trump anunciara una extensión de la tregua.

“El embajador Reza Amiri Moghadam, embajador de la República Islámica de Irán, se reunió con el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif el 22 de abril de 2026 para discutir la situación regional actual y los esfuerzos de paz”, escribe en X la oficina del primer ministro.

22 de abril 2026, 04:50h Guardia Revolucionaria iraní detiene dos buques en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní anuncia este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por “operar sin los permisos necesarios” y que han sido conducidos a la costa de Irán, lo que se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una prórroga de la tregua.

22 de abril 2026, 04:25h Tercer buque es atacado en el estrecho de Ormuz, según la BBC

Un tercer buque de carga es atacado cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según informa la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

El buque, el MSC Francesca, de bandera panameña, es alcanzado a unas seis millas náuticas de la costa de Irán mientras navegaba hacia el sur, en su salida del estrecho en dirección al golfo de Omán, de acuerdo con la emisora.

22 de abril 2026, 04:10h Presidente israelí aboga por nuevas dinámicas diplomáticas en Oriente Medio y con Líbano

El presidente de Israel, Isaac Herzog, defende la necesidad de avanzar hacia nuevas dinámicas diplomáticas en Oriente Medio y con el Líbano durante la recepción ofrecida en su residencia al cuerpo diplomático acreditado en Israel con motivo del Día de la Independencia del país.

“Mi sueño es poder ir en coche directamente a Beirut y visitar esa hermosa ciudad”, afirma Herzog, quien también pide ampliar los Acuerdos de Abraham como vía para consolidar la normalización de relaciones de Israel con países árabes y musulmanes de la región.

22 de abril 2026, 03:35h Segundo buque es atacado en Ormuz, según el Organismo Marítimo Británico

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, registra un segundo ataque a un buque en el estrecho de Ormuz, en este caso cerca de la costa iraní.

El capitán de un buque de carga saliente dice que el navío había sido atacado a tiros y que está detenido en el agua, sin que haya habido daños al portacontenedores o a la tripulación.

El UKMTO añade que hay “altos niveles de actividad” en la zona e instó a los buques a notificar cualquier movimiento “sospechoso”.

22 de abril 2026, 03:15h Israel afirma que su Ejército está listo para reanudar combates en todos los frentes

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, asegura que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar “de inmediato y con contundencia” las operaciones militares “en todos los frentes”.

“El Ejército mantiene un alto nivel de alerta y preparación, y está listo para regresar de inmediato y con contundencia al combate en todos los frentes”, afirma Zamir.

21 de abril

21 de abril 2026, 19:45h Trump lee la Biblia en medio de tensiones con Irán y el papa León XIV

Donald Trump, presidente de EE. UU., participa en un video difundido en un foro religioso donde lee un pasaje de la Biblia, en un contexto marcado por la guerra con Irán y sus recientes críticas al papa León XIV.

La intervención ocurre mientras el mandatario mantiene el alto el fuego con Irán y enfrenta cuestionamientos por su postura frente al Papa, a quien ha criticado por su posición en el conflicto en Oriente Medio.

🇺🇸 | Trump ahora está leyendo versículos de la Biblia desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, una semana después de representarse a sí mismo como Jesús. pic.twitter.com/WtB0rzM9Wn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 22, 2026

21 de abril 2026, 19:06h Trump defiende bloqueo naval contra Irán como clave para lograr acuerdo

Donald Trump, presidente de EE. UU., señala que el bloqueo naval sobre Irán es necesario para forzar un acuerdo y asegura que no levantará la medida, pese a extender el alto el fuego, según publicaciones en su cuenta oficial.

De acuerdo con el mandatario, la presión busca limitar los ingresos iraníes, mientras el despliegue naval continúa y las conversaciones de paz permanecen estancadas, en medio del rechazo de Irán a estas condiciones.

21 de abril 2026, 17:56h Guterres califica extensión del alto el fuego como paso hacia la desescalada

António Guterres, secretario general de la ONU, señala que la decisión de extender el alto el fuego representa “un paso importante hacia la desescalada” y permite crear condiciones para el diálogo entre Irán y EE. UU., según un comunicado oficial.

El funcionario pide a las partes aprovechar el momento y evitar acciones que afecten la tregua, mientras el presidente Donald Trump mantiene la extensión del alto el fuego y las conversaciones entre ambos países continúan sin acuerdos.

21 de abril 2026, 17:23h Militares de más de 30 países planifican reapertura de Ormuz tras la guerra

Representantes militares de más de 30 países participan en Londres en una reunión para planificar la reapertura del estrecho de Ormuz tras el conflicto, en el marco de una posible misión multinacional liderada por el Reino Unido y Francia, según el Ministerio de Defensa británico.

De acuerdo con las autoridades, el encuentro busca definir capacidades, mando y despliegue de fuerzas para garantizar la libertad de navegación, en una vía por donde transita gran parte del petróleo mundial y cuya reapertura depende de las condiciones tras el alto el fuego.

21 de abril 2026, 17:12h Grossi advierte que Ormuz es “moneda de cambio” y pide garantizar navegación

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), señala en Nueva York que el estrecho de Ormuz se utiliza como “moneda de cambio” en el conflicto y advierte que es esencial garantizar la libertad de navegación, según declaraciones a la prensa.

El funcionario indica que la situación agrava la inestabilidad y requiere soluciones multilaterales, mientras subraya la importancia de la supervisión internacional en temas nucleares y aboga por un papel más activo de la ONU ante conflictos globales.

21 de abril 2026, 16:41h EE. UU. afirma que bloqueo naval asfixia economía de Irán

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, indica en Washington que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes provoca que las exportaciones de petróleo se reduzcan y los ingresos del país se vean afectados, según declaraciones publicadas en redes sociales.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la medida forma parte de una estrategia de “máxima presión” contra Teherán, mientras el presidente Donald Trump extiende el alto el fuego y mantiene las sanciones, en medio de negociaciones aún sin acuerdo entre ambos países.

21 de abril 2026, 15:06h Irán condiciona negociaciones con EE. UU. a levantar bloqueo en Ormuz

Amir-Saeid Iravani, embajador permanente de Irán ante la ONU, señala en Nueva York que Irán retoma una nueva ronda de negociaciones con EE. UU. únicamente si ese país levanta el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, según declaraciones a la prensa.

El diplomático afirma que la medida constituye una violación al alto el fuego acordado hace dos semanas, mientras el presidente Donald Trump mantiene el bloqueo y ordena a las fuerzas armadas continuar operativas en medio del aumento de tensiones.

21 de abril 2026, 14:31h Donald Trump extiende el alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos informa que la tregua se prorroga hasta que el régimen iraní presente una propuesta de acuerdo unificada y concluyan las negociaciones.

Trump ordena a las Fuerzas Armadas estadounidenses continuar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz, además de que permanezcan preparadas y capacitadas.

21 de abril 2026, 13:25h Cúpula de seguridad de EE. UU. se reúne en la Casa Blanca a horas de expirar la tregua

La cúpula de Seguridad Nacional de la Administración de Donald Trump se encuentra reunida en la Casa Blanca a horas de que el 22 de abril expire el alto el fuego con Irán y mientras crece la incertidumbre por la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica que debe celebrarse en Pakistán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien tenía previsto viajar el martes por la mañana a Islamabad, llega a la Casa Blanca para sumarse a la reunión.

La prensa también observa la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio; y del secretario de Defensa, Pete Hegseth. También acude a la reunión los enviado especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner -yerno de Trump-, quienes tenían previsto viajar junto a Vance a Pakistán.

21 de abril 2026, 12:55h Líbano pide la retirada total de las tropas israelíes de su territorio

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, solicita la retirada “total” de las tropas israelíes de su territorio y el retorno de los prisioneros y desplazados libaneses por el ataque israelí en el marco de las negociaciones lanzadas en Washington para prolongar el alto el fuego actual.

“Nuestro objetivo en estas negociaciones es una retirada total de las fuerzas israelíes de Líbano, el retorno de los prisioneros libaneses y de las personas desplazadas de sus ciudades”, afirma Salam en París, en una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

21 de abril 2026, 12:40h EE. UU. sanciona a empresas con presuntos vínculos en la compra de drones y armas de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones financieras a 14 personas, empresas y aeronaves en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Las sanciones se producen cuando crece la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Pakistán el 22 de abril, cuando vence el alto el fuego de dos semanas.

21 de abril 2026, 12:10h Egipto pide extender el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, solicita “aprovechar la oportunidad” para que Estados Unidos e Irán extiendan el alto el fuego de dos semanas, que vence este miércoles, en un momento de incertidumbre sobre la celebración de una segunda ronda de conversaciones en Islamabad.

“Subrayamos la necesidad imperiosa de aprovechar esta oportunidad para priorizar la vía diplomática”, declara Al Sisi en una declaración a la prensa desde El Cairo junto a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que visitó la capital egipcia.

21 de abril 2026, 11:55h Israel acusa a Hizbulá de violar el alto el fuego con un lanzamiento de cohetes y un dron

El Ejército de Israel señala al grupo chií Hizbulá de violar de forma “flagrante” el acuerdo de alto el fuego en el Líbano por lanzar cohetes contra las tropas israelíes que ocupan el sur del país y disparar un dron a territorio israelí (que fue interceptado antes de cruzar la frontera).

21 de abril 2026, 10:40h J. D. Vance retrasa su viaje a Pakistán y aumenta la incertidumbre en las negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, iba a viajar a Pakistán este martes por la mañana pero retrasa su partida, sin que se haya fijado una nueva hora, mientras aumenta la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Fuentes del Gobierno estadounidense informan a The New York Times y la cadena CNN que Vance tiene previsto participar en reuniones en la Casa Blanca.

Vance tenía previsto haber salido ya de Washington con destino a Islamabad, pero la República Islámica no ha confirmado todavía enviar una delegación a la capital paquistaní.

21 de abril 2026, 10:20h Pakistán dice que sigue esperando la confirmación de Irán para atender a la negociación

El Gobierno de Pakistán, anfitrión de la sede propuesta para una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, afirma que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia por parte de la delegación iraní.

“Aún se espera una respuesta formal de la parte iraní que confirme el envío de una delegación para asistir a las conversaciones de paz de Islamabad”, escribe en X el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Tarar subraya que Islamabad, en su papel de mediador, mantiene un contacto constante con Teherán para salvaguardar el proceso y califica como “crítica” la decisión de la parte iraní de confirmar su presencia antes de que expire el alto el fuego de dos semanas, cuyo plazo vence el 22 de abril a las 20.00 hora de Washington.

21 de abril 2026, 09:55h Israel ataca desde por segundo día consecutivo el sur de Líbano, pese a la tregua

El Ejército israelí confirmó que su Fuerza Aérea bombardea cerca de la línea donde las tropas siguen apostadas en el sur del Líbano, después de que presuntamente milicianos de Hizbulá se acercaran a los soldados; algo que también sucedió el 20 de abril.

Según el comunicado castrense, soldados israelíes identificaron a milicianos que habían cruzado la ya denominada ‘línea amarilla’ en la zona de Al Qusayr, y la Fuerza Aérea abrió fuego para eliminar lo que describieron como “una amenaza inmediata”.

21 de abril 2026, 09:45h Pakistán intensifica contactos con EE. UU. , China y socios árabes en medio de incertidumbre

El Gobierno de Pakistán se contacta con diplomáticos de Estados Unidos, China, Egipto y Arabia Saudí ante el vencimiento de la tregua entre Washington y Teherán y la incertidumbre por la falta de confirmación sobre el posible viaje de las delegaciones a Islamabad.

“El ministro de Exteriores hizo hincapié en la necesidad de diálogo entre Estados Unidos e Irán, instó a ambas partes a considerar la extensión del alto el fuego y a dar una oportunidad a la diplomacia”, informa la cancillería paquistaní en un comunicado.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, se reune en la capital paquistaní con la encargada de negocios de Estados Unidos, Natalie A. Baker, y con el embajador de China, Jiang Zaidong.

21 de abril 2026, 09:05h Irán condena la detención en Emiratos Árabes de personas acusadas de vínculos con Teherán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirma que “plantear acusaciones infundadas y difundir narrativas antiiraníes no puede desviar la atención de la responsabilidad directa de los patrocinadores y partidarios de los agresores estadounidenses e israelíes en la ofensiva militar contra Irán”.

Además, pide al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos “que respete los derechos humanos y la dignidad humana, evite las represalias y vuelva al principio de buena vecindad”.

21 de abril 2026, 08:15h Petróleo de Texas reporta leve disminución y cotiza a US$89.51 el barril

El petróleo intermedio de Texas comienza este martes con una leve bajada del 0.11%.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, restan US$0.10 con respecto al cierre del 20 de abril.

21 de abril 2026, 07:45h Trump dice que no quiere extender el alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos subraya que Irán tiene un “pueblo increíble” y espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, responde Donald Trump al ser preguntado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

Agrega que Irán puede ser una “nación fuerte de nuevo” si los líderes iraníes usan la razón y el sentido común.

BREAKING: President Donald Trump tells CNBC he expects U.S. to make ‘great deal’ with Iran — CNBC (@CNBC) April 21, 2026

21 de abril 2026, 07:25h Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, informa el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

“Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna M/T Tifani, una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom” (Comando del Indopacífico), anuncia el Pentágono en X.

21 de abril 2026, 06:25h Catar pide prorrogar el alto el fuego si no se llega a un acuerdo en Islamabad

Catar solicita a Estados Unidos prorrogar la tregua de dos semanas en la guerra con Irán, que vence el 22 de abril, si no se alcanza una solución diplomática en una segunda ronda de negociaciones que se espera que se celebre en Islamabad.

“Apoyamos una prórroga del alto el fuego si no se llega a una solución (política). La vuelta a las hostilidades no servirá a nadie, sino que aumentará la presión sobre la economía mundial y expondrá a peligro a los pueblos de la región”, declara el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

21 de abril 2026, 06:00h Liga Árabe exige a Irán que asuma el coste de la reconstrucción de los daños causados

La Liga Árabe pide a Irán que asuma el coste de la reconstrucción de los daños causados por sus ataques contra varios Estados árabes y que pague las compensaciones y reparaciones correspondientes según el derecho internacional.

El secretario general de la organización, Ahmed Abulgueit, reclama a Teherán que cumpla de inmediato con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 11 de marzo, y reconozca su responsabilidad por los ataques contra países del golfo Pérsico, Jordania e Irak.

“Exigimos que Irán cumpla de inmediato con la mencionada resolución del Consejo de Seguridad y asuma la plena responsabilidad por los daños y pérdidas causados por estos ataques ilegales, incluyendo la compensación y las reparaciones estipuladas por el derecho internacional en estos casos”, afirma Abulgueit.

21 de abril 2026, 05:35h Comisario de Transporte UE avisa de consecuencias si Ormuz sigue bloqueado

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, asegura que no se esperan cancelaciones generalizadas de vuelos el próximo verano pese al encarecimiento del queroseno, pero advirte de “consecuencias catastróficas” si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo de Ormuz.

“Europa está preparada para recibir todos los turistas e invitados en verano (…). Europa es un lugar seguro y estable para visitar”, declara el comisario en rueda de prensa tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de los países de la UE.

21 de abril 2026, 05:15h Irán detiene cerca de 3,500 personas desde el comienzo de la guerra, según ONG

Al menos 3,464 personas son arrestadas en Irán por las autoridades desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país a finales de febrero, asegura Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Según datos recogidos por IHRNGO, 767 fueron arrestadas desde la entrada en vigor del alto el fuego hace dos semanas y en la lista están incluidos al menos 111 activistas civiles y ciudadanos.

21 de abril 2026, 03:35h Kallas confía en que el alto el fuego con Irán siga hasta que haya solución diplomática

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, reconoce que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es “muy frágil”, pero confía en que se mantenga hasta que se pueda lograr una “solución diplomática”.

“El alto el fuego es muy frágil, pero la diplomacia tendría que tener una oportunidad y espero que el alto el fuego se prolongue hasta que haya una solución diplomática”, dice Kallas a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en la que, entre otros asuntos, se hablará de la situación en Oriente Medio.

Sobre la guerra en Irán, la jefa de la diplomacia europea afirma también que “la libertad de navegación no puede ser reemplazada por esquemas de pago por paso” y subraya que los Veintisiete apoyan las soluciones diplomáticas.

20 de abril

20 de abril 2026, 21:14h Japón y México acuerdan cooperación energética ante tensiones en Oriente Medio

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acuerdan promover la cooperación bilateral en materia energética durante una llamada, ante la incertidumbre en el suministro de recursos por la situación en Oriente Medio, según el Ministerio de Exteriores japonés.

Takaichi propone establecer un marco de diálogo que incluya la seguridad económica y solicita crear condiciones favorables para empresas japonesas en México, mientras Sheinbaum expresa su compromiso de fortalecer las relaciones económicas. Japón busca rutas alternativas al estrecho de Ormuz, por donde transita la mayor parte del petróleo que importa desde Oriente Medio.

20 de abril 2026, 15:58h Irán dice que no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”



El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo”, escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.

20 de abril 2026, 14:26h Wall Street cierra en rojo tras los últimos ataques de EE.UU. en el estrecho de Ormuz



Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,01 %, tras los últimos ataques de este fin de semana en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en los 49.442 puntos; el selectivo S&P retrocedió un 0,24 %, hasta 7.109 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,26 %, hasta los 24.404 enteros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó desafiar el bloqueo naval del país norteamericano en el estrecho de Ormuz.

20 de abril 2026, 13:45h Petróleo de Texas cierra este lunes en US$89.61 el barril

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, finaliza en US$95.48 tras tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo intermedio de Texas sube 7% y suma US$5.76 con respecto al cierre de la jornada del 17 de abril, en la que hubo una caída tras la reapertura de Ormuz anunciada por Irán.

El 19 de abril, Estados Unidos acató y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo en el estrecho de Ormuz, según afirmó Donald Trump.

20 de abril 2026, 11:30h Irán informa a Rusia sobre las violaciones de la tregua y bloqueo de Ormuz por EE. UU.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, informa por teléfono a su colega ruso, Serguéi Lavrov, sobre las violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos y su bloqueo ilegal del estrecho de Ormuz.

Según el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, Araqchí también denuncia el apresamiento el fin de semana de un buque mercante con bandera iraní, hecho que en su momento Teherán califica de un acto de piratería.

20 de abril 2026, 11:15h Macron llama “error” de EE. UU. e Irán los disparos de advertencia a buques en Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, califica de “error” de Estados Unidos y de Irán la situación en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán realizara disparos de advertencia sobre varios barcos, incluidos de Francia, que se disponían a cruzar ese paso.

“Es verosímil que, tras la decisión estadounidense de mantener un bloqueo sobre Ormuz, en particular para todo lo que tocaba a Irán, las autoridades iraníes han cambiado su posición inicial. Yo pienso que eso es un error de los dos lados”, dice Macron en Varsovia junto al primer ministro polaco, Donald Tusk.

20 de abril 2026, 11:00h EE.UU. interrumpe el paso de 27 buques desde el inicio de su bloqueo naval a Irán

La Armada de Estados Unidos impide la navegación de unos 27 navíos desde que inició el bloqueo naval a las costas de Irán, que Washington mantiene en medio de las negociaciones para un acuerdo para poner fin a la guerra con Teherán, informa el Comando Central estadounidense (Centcom).

“Desde el inicio del bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 27 embarcaciones dar la vuelta o regresar a un puerto iraní”, informa el Centcom en X.

20 de abril 2026, 10:45h Israel y el Líbano acuerdan una segunda ronda de negociaciones en Washington

Representantes de Israel y del Líbano confirman que el jueves 23 de abril en Washington se llevará a cabo una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de Hizbulá, informa Estados Unidos, que actúa como mediador.

Ambas delegaciones se verán en la capital estadounidense después de que el 16 de abril entrara en vigor un alto el fuego de 10 días en la ofensiva militar israelí en el sur del Líbano

20 de abril 2026, 10:15h Presidente iraní advierte que su país no se somete a la fuerza

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirma que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que “los iraníes no se someten a la fuerza”, después de que militares estadounidenses capturasen un buque iraní y con la próxima ronda de negociaciones aún en el aire.

“Persiste la profunda desconfianza histórica de Irán hacia la actuación del Gobierno estadounidense, mientras que las señales poco constructivas y contradictorias de los responsables estadounidenses transmiten un mensaje amargo: buscan la rendición de Irán”, escribe en X el mandatario

Honoring commitments is the basis of meaningful dialogue. Deep historical mistrust in Iran toward U.S. gov conduct remains, while unconstructive & contradictory signals from American officials carry a bitter message; they seek Iran's surrender. Iranians do not submit to force. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 20, 2026

20 de abril 2026, 09:55h Pakistán media con Irán para preservar el diálogo con EE. UU. ante el fin de la tregua

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, habla con su homólogo iraní, Abás Araqchí, para tratar de preservar el diálogo entre Irán y Estados Unidos a menos de 48 horas para que expire la tregua regional.

“Ambos destacaron la importancia de mantener el diálogo y la colaboración lo antes posible para resolver todos los asuntos pendientes, con el fin de promover la paz y la estabilidad regionales”, informa el ministerio paquistaní de Exteriores en X.

20 de abril 2026, 08:35h J. D. Vance viaja a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emprende un viaje en dirección a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones sobre la guerra con Irán, informa el presidente, Donald Trump, aunque Teherán ha dicho que no planea participar.

“Se supone que debemos tener las conversaciones”, declara el mandatario republicano en una entrevista con el New York Post.

20 de abril 2026, 07:25h Precio del petróleo de Texas aumenta un 5.7% tras nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán

El petróleo intermedio de Texas cotiza este lunes hasta los US$88.66 el barril, después del ataque estadounidense contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz.

Los contratos futuros del WTI, el de referencia en Estados Unidos, suman US$4.81 respecto al cierre del 17 de abril, cuando cayó más de un 12% tras el anuncio de la reapertura de Ormuz.

20 de abril 2026, 07:05h El presidente libanés dice que las negociaciones con Israel serán sin intermediarios

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, anuncia que su país asumirá de forma directa las negociaciones bilaterales con Israel a través de una delegación encabezada por el veterano diplomático libanés Simon Karam, y rechaza la participación de otros actores como intermediarios o en representación del Líbano.

“El Líbano llevará a cabo las negociaciones bilaterales a través de una delegación encabezada por el embajador Simon Karam, y nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”, dice Aoun durante un encuentro con una delegación del partido libanés Frente de Soberanía en Beirut, según un comunicado de la Presidencia.

20 de abril 2026, 06:35h Xi Jinping pide un alto el fuego inmediato y garantizar la navegación en Ormuz

El presidente chino, Xi Jinping, aboga en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego “inmediato e integral” y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.

El mandatario chino insiste en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoy todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua.

20 de abril 2026, 05:15h Catar anuncia reanudación gradual de vuelos de aerolíneas internacionales a Doha

Catar informa la reanudación gradual de vuelos de las aerolíneas internacionales a Doha por primera vez desde su cancelación por la guerra iniciada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Autoridad de Aviación Civil de Catar (QCAA, en inglés) apunta en su página web que “la reanudación gradual” de los vuelos extranjeros hacia el Aeropuerto Internacional Hamad “fue decidida tras una evaluación exhaustiva de la situación y en coordinación con todas las autoridades pertinentes para garantizar un alto nivel de preparación y eficiencia”.

20 de abril 2026, 04:45h Kremlin vuelve a ofrecer sus servicios para solucionar la guerra de Irán

“Como se ha manifestado repetidamente en distintos niveles, estamos dispuestos a brindar toda la asistencia necesaria para lograr una solución pacífica y un acuerdo adecuado”, declara el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov describe la situación en oriente como “frágil e impredecible”, pero espera que “el proceso de negociación continúe y que ello ayude a evitar un nuevo escenario de violencia”.

El portavoz añade que de lo contrario “podrían haber consecuencias mucho más negativas para la seguridad regional y la economía mundial”.

20 de abril 2026, 02:20h Irán no planea participar, por el momento, en nueva ronda con EE. UU.

Irán afirma que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dice el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

“Estados Unidos, al adoptar comportamientos contradictorios y violar de forma continua los términos del alto el fuego, ha demostrado que no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático”, asegura.

19 de abril

19 de abril 2026, 20:21h Australia advierte el mayor shock energético de su historia por crisis en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Australia advierte que el país enfrenta el “mayor shock energético de su historia” debido a la guerra en Oriente Medio y las restricciones al tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del crudo a nivel mundial.

El ministro de Industria y Ciencia, Tim Ayres, señala que la situación es “muy volátil” y confirma que el Ejecutivo trabaja en medidas para asegurar el suministro de combustible y fertilizantes, además de impulsar estrategias para mitigar el impacto económico a corto y largo plazo.

19 de abril 2026, 16:25h Irán denuncia ataque de EE. UU. a buque como violación del alto el fuego en Ormuz

Irán denuncia que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní en el mar de Omán constituye una violación del alto el fuego vigente, al asegurar que fuerzas estadounidenses disparan contra la embarcación y abordan el navío tras inutilizar su sistema de navegación.

El señalamiento surge luego de que el presidente Donald Trump afirmara que la Armada estadounidense intercepta y toma control del barco por intentar evadir el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en un contexto de alta tensión y a las puertas de nuevas negociaciones entre ambos países.

El Ejército de Irán denuncia como un acto de "piratería" el ataque de EE.UU. contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz y asegura que supone una violación del alto el fuego.https://t.co/KE108DCGGy pic.twitter.com/q5DFsN1L5r — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 19, 2026

19 de abril 2026, 13:54h EE. UU. intercepta y toma control de buque iraní en el estrecho de Ormuz, según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la Armada intercepta y toma control de un buque de carga iraní que intenta atravesar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en un incidente ocurrido en aguas del golfo de Omán.

Según el mandatario, la embarcación es atacada tras no acatar órdenes y actualmente permanece bajo custodia de la Marina estadounidense, en medio de la tensión con Irán y a pocos días de nuevas negociaciones entre ambos países.

19 de abril 2026, 12:59h Emiratos exige reabrir el estrecho de Ormuz por impacto en el suministro energético

El ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, exige la restitución del tránsito en el estrecho de Ormuz tras denunciar que su cierre por 50 días ha bloqueado cerca de 600 millones de barriles de petróleo y ha incrementado la presión sobre los precios energéticos a nivel mundial.

El funcionario advierte que la interrupción afecta el suministro de gas natural, combustibles y otros productos clave, en un contexto de tensiones con Irán y a pocos días de nuevas negociaciones internacionales para intentar aliviar la crisis.

19 de abril 2026, 10:25h Trump envía a Vance a negociar e Irán condiciona diálogo al fin del bloqueo naval de EE.UU



La incertidumbre marca la segunda ronda de contactos entre EE.UU e Irán, prevista para este lunes. Donald Trump anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

“Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar”, dijo este domingo el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social.

El vicepresidente JD Vance participará en esta nueva ronda de conversaciones en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó a EFE la Casa Blanca.

19 de abril 2026, 08:45h Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de EE.UU., según Tasnim



Irán no tiene por el momento previsto enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, país que ejerce de mediador, mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington contra los puertos iraníes, según informó la agencia Tasnim.

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que según la información que ha obtenido “no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo” de EE.UU. contra los puertos iraníes.

Tasnim señaló, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Irán y EE.UU. a través del intermediario paquistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo —según Teherán— por las exigencias y ambiciones de la parte estadounidense.

19 de abril 2026, 07:44h Irán denuncia que el bloqueo de EE.UU. contra sus puertos es “delictivo” y viola la tregua



Irán denunció este domingo que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra sus puertos constituye una violación del alto el fuego y lo calificó como un acto “ilegal y delictivo” que vulnera el derecho internacional.

“La continuación por parte de Estados Unidos del bloqueo de los puertos o del litoral de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también constituye un acto ilegal y criminal”, afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

19 de abril 2026, 07:37h Trump anuncia segunda ronda de diálogo con Irán en Islamabad y reitera amenazas



El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que sus enviados especiales viajan a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones mañana lunes con Irán, al que acusó de violar el actual cese el fuego y amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas si no aceptan un acuerdo de paz.

“Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos fueron dirigidos contra un buque francés y un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar”, dijo en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense insistió en que están ofreciendo a Teherán un “acuerdo muy justo y razonable” y que espera que lo acepten “porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!”, advirtió.

19 de abril 2026, 07:00h Israel establece una ‘línea amarilla’ en sur del Líbano y publica mapa de la zona ocupada



El Ejército israelí publicó este domingo un mapa detallando de la franja que sus tropas ocupan militarmente tanto en el sur del Líbano como en el mar Mediterráneo, y a la que se refirió ayer por primera vez como ‘línea amarilla’, usando la misma terminología que en Gaza.

Según el texto que acompaña el mapa, Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (el número presente durante la ofensiva terrestre antes de la tregua), además de una zona marítima bajo control de la Armada israelí. La franja que ocupa se extiende entre unos 8 a 10 kilómetros de la frontera conjunta e incluye decenas de municipios libaneses.

18 de abril

18 de abril 2026, 20:57h Cruceros cruzan el estrecho de Ormuz sin pasajeros tras quedar varados por conflicto con Irán

Varios cruceros cruzan el estrecho de Ormuz sin pasajeros por primera vez desde su cierre, tras permanecer varados en el golfo Pérsico debido al conflicto con Irán, en una maniobra coordinada con autoridades para garantizar seguridad en la navegación.

Las navieras deciden realizar el traslado sin turistas como medida preventiva ante la tensión en la zona, mientras buques como el MSC Euribia, el Celestyal Journey y el Mein Schiff 4 retoman sus rutas hacia otros destinos.

18 de abril 2026, 16:12h Guterres pide respetar alto el fuego en Líbano tras muerte de soldado de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, pide respetar el alto el fuego en Líbano tras un ataque que deja un soldado francés de la misión de paz FINUL muerto y tres heridos, en un hecho ocurrido durante una operación en ese país.

Guterres condena el ataque y señala que los incidentes contra cascos azules deben cesar, mientras autoridades francesas indican que el militar muere tras una emboscada durante una misión para despejar explosivos, en medio de tensiones en Oriente Medio.

18 de abril 2026, 13:18h Ucrania investiga como terrorismo tiroteo en Kiev en medio de tensiones por Ormuz

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informa que el ataque ocurre en el distrito de Holosíiv, donde un hombre armado dispara contra civiles, toma rehenes en un supermercado y es abatido por fuerzas especiales tras un operativo policial.

El hecho deja seis personas fallecidas y al menos siete hospitalizadas, mientras autoridades investigan los motivos del atacante, en un escenario internacional de alta tensión por el conflicto en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

18 de abril 2026, 11:33h Ejército de Israel mata a dos palestinos en ataques en Gaza

El Ejército israelí indica que fuerzas de las brigadas 205 y 12 identifican a dos personas que se acercan a sus posiciones en el norte y sur de Gaza, a quienes califica como “terroristas” y señala que representaban una amenaza inmediata.

Según reportes de organismos locales, más de 770 palestinos han muerto desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, mientras continúan bombardeos y ataques en distintos puntos del enclave.

18 de abril 2026, 11:09h Lula pide al Consejo de Seguridad una reunión para parar la “locura de guerra” en Irán



El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido que “cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo” y convoquen una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que “paren esa locura de guerra” en Irán.

“De este encuentro quiero decir al presidente (Donald) Trump, al presidente Xi Jinping y al presidente (Vladimir) Putin, a (Emmanuel) Macron y al primer ministro británico, que son los cinco miembros del Consejo de Seguridad, que cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo; convoquen una reunión y paren esa locura de guerra porque el mundo no soporta más”, dijo Lula en el cierre de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona.

Además, aseguró que Brasil no tiene la riqueza ni los buques de guerra de Estados Unidos, pero le mandó un mensaje a Trump: “yo no quiero guerra, lo único que quiero decirle es que aunque yo sea pobre, tenemos el carácter, la honestidad y la decencia de respetar los derechos de todos”.

18 de abril 2026, 11:00h Vuelve la tensión a Oriente Medio: Irán cierra Ormuz y Trump amenaza con nuevos ataques

Oriente Medio vivió este sábado una nueva jornada de tensión que aleja las posibilidades de un acuerdo inmediato. Irán retomó el cierre de Ormuz mientras Donald Trump advirtió de que no se dejará “chantajear” y abrió la puerta a reanudar los ataques si no hay avances antes del próximo miércoles, cuando vence el alto el fuego.

La situación en la principal arteria petrolera del mundo sigue siendo el mayor punto de fricción. Irán, que había anunciado el viernes la apertura del estrecho, ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre Ormuz tras denunciar que EE.UU. persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya aclaró que, mientras el bloqueo estadounidense continúe, no se permitirá la apertura del paso ni siquiera de forma condicionada para buques comerciales.

18 de abril 2026, 08:29h Trump afirma que Irán “no puede chantajear” a EE. UU. por Ormuz

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma que Irán “no puede chantajear” a su Gobierno con la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz y señala que mantienen “conversaciones positivas” con Teherán, aunque bajo una postura firme.

Irán mantiene control sobre el paso marítimo mientras persisten tensiones por el conflicto y el bloqueo estadounidense. Trump advierte que el cese al fuego podría no prorrogarse si no hay acuerdo, en medio de desacuerdos sobre el programa nuclear y la seguridad en la región.

18 de abril 2026, 08:23h Irán evalúa propuestas de EE. UU. y advierte que no hará concesiones

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán informa que evalúa propuestas de EE. UU. transmitidas por Pakistán, pero afirma que no hará “ninguna concesión” ni cederá en puntos clave del conflicto.

La entidad señala que el control del estrecho de Ormuz se mantiene bajo estricta supervisión y advierte que no permitirá su apertura mientras continúe el bloqueo estadounidense, en medio de desacuerdos sobre el programa nuclear y la seguridad marítima.

18 de abril 2026, 05:59h Embarcaciones iraníes disparan contra un petrolero en Ormuz, según agencia marítima



Dos lanchas patrulleras de la Guardia Republicana de Irán abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según alertó el capitán de ese barco, de acuerdo al Centro de Operaciones Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia británica de seguridad.

El capitán del buque cisterna comunicó que el incidente se produjo a unas 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Omán, indica una notificación del UKMTO.

Las lanchas iraníes se acercaron, sin que se detectara ningún problema por radio, y luego abrieron fuego contra el buque, pero tanto el buque cisterna como la tripulación están a salvo.

18 de abril 2026, 05:30h Irán no acepta nueva ronda de negociación con EE.UU. por “demandas excesivas”, según medio



Irán no ha aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país, informó este sábado la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní.

“Irán ha subrayado que la ausencia de demandas excesivas por parte de Estados Unidos es una condición principal para continuar las negociaciones; de lo contrario, no está dispuesto a perder tiempo en conversaciones prolongadas e infructuosas”, dijo la fuente a la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Asimismo, indicó que este mensaje ha sido trasladado a las autoridades estadounidenses a través de Pakistán, que actúa como intermediario entre Teherán y Washington.

17 de abril

17 de abril 2026, 21:32h Trump advierte que no prorrogaría alto al fuego con Irán sin acuerdo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, indica que evalúa no prorrogar el cese al fuego si no se concreta un acuerdo de paz en los próximos días y advierte que el conflicto podría escalar nuevamente. “Quizá no lo prorrogue”, afirma al referirse al plazo vigente.

El mandatario señala que espera una nueva ronda de negociaciones el fin de semana, mientras sostiene que las diferencias con Teherán son menores. También aclara que el alto al fuego entre Líbano e El presidente de EE. UU., Donald Trump, indica que evalúa no prorrogar el cese al fuego si no se concreta un acuerdo de paz en los próximos días y advierte que el conflicto podría escalar nuevamente. “Quizá no lo prorrogue”, afirma al referirse al plazo vigente.

El mandatario señala que espera una nueva ronda de negociaciones el fin de semana, mientras sostiene que las diferencias con Teherán son menores. También aclara que el alto al fuego entre Líbano e Israel no depende de estas conversaciones.Israel no depende de estas conversaciones.

17 de abril 2026, 21:25h EE. UU. extiende un mes permiso para comerciar petróleo ruso en tránsito

El Departamento del Tesoro de EE. UU. informa que la medida permite completar operaciones de crudo que ya se encuentran en tránsito, sin levantar las sanciones contra Moscú, sino manteniendo una excepción limitada para evitar afectaciones inmediatas en el mercado energético.

La decisión se da en un contexto de volatilidad global por tensiones en Oriente Medio y preocupaciones sobre el suministro, mientras Washington impulsa negociaciones con Irán y monitorea el impacto en los precios internacionales del petróleo.

17 de abril 2026, 21:01h Trump afirma que Xi Jinping está “muy contento” por apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de EE. UU., Donald Trump, indica que Xi Jinping está “muy contento” por la apertura del estrecho de Ormuz y señala que su próximo encuentro en Pekín podría ser “histórico”, en medio de tensiones por el conflicto con Irán.

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica por donde transita gran parte del petróleo que se dirige a Asia, lo que impacta directamente a China. Trump también afirma que espera nuevas negociaciones con Irán para avanzar hacia un acuerdo.

17 de abril 2026, 16:44h Trump afirma que Ormuz está abierto y plantea alianza con Irán para extraer uranio

El presidente de EE. UU., Donald Trump, indica durante un discurso en Arizona que el paso por el estrecho de Ormuz se mantiene abierto y plantea que su país podría ingresar a Irán con excavadoras para extraer uranio, al que se refiere como “polvo nuclear”, mediante una asociación con ese país.

Irán sostiene que no renuncia a su derecho de enriquecer uranio con fines civiles, mientras Trump afirma que el bloqueo militar frente a sus puertos continúa hasta alcanzar un acuerdo “al 100%”.

17 de abril 2026, 15:39h Trump afirma que levantará bloqueo a Irán si se firma acuerdo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, indica que las conversaciones con Irán “caminan por buen camino” y afirma que el bloqueo naval impuesto esta semana finalizará tras la firma de un acuerdo. El mandatario señala que podría concretarse una reunión en los próximos días.

El Comando Central de EE. UU. informa que el bloqueo a los puertos iraníes, por donde transita el 90% del comercio del país, forma parte de medidas de presión tras negociaciones sin resultados en Islamabad. Trump sostiene que el eventual acuerdo garantizará la seguridad de Israel.

17 de abril 2026, 13:45h Petróleo de Texas cae 11.45% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas cotiza hasta los US$83.85 el barril.

Los contratos de futuros del WTI para mayor, de referencia en Estados Unidos, destan US$10.84 respecto a la jornada del 16 de abril, cuando el precio del crudo cerró por encima de los US$90.

17 de abril 2026, 12:55h Trump espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días”

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días”, dice Donald Trump en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

El líder estadounidense asegura que el acuerdo “garantizará la seguridad de Israel”, país que “saldrá fortalecido” después de la guerra iniciada el 28 de febrero.

17 de abril 2026, 11:15h Sube cifra de muertos en el Líbano por ataques israelíes a 2,294

El balance de muertos por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el Líbano en las últimas seis semanas hasta la entrada en vigor del alto el fuego asciende a ,.294, entre ellos 177 niños, y el de heridos a 7,544, de los que 704 son también menores.

17 de abril 2026, 11:05h Guterres califica la reapertura de Ormuz como un “paso correcto para reducir las tensiones”

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebra el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y considera que es “un paso en la dirección correcta” que puede contribuir a “reducir las tensiones en una de las rutas marítimas más estratégicas y sensibles del comercio internacional”.

17 de abril 2026, 10:45h Irán amenaza con cerrar Ormuz de nuevo por el bloqueo naval de EE. UU.

Irán reabre este viernes el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la tregua en el Líbano, pero amenaza con cerrarlo de nuevo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre este país, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

17 de abril 2026, 10:25h EE. UU. impide el paso de 19 buques mientras mantiene el bloqueo naval a puertos de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirma que ha impedido el paso de un total de 19 buques desde que comenzó esta semana el bloqueo naval a Irán, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó mantener pese a que Teherán anunció este viernes la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Desde el comienzo del bloqueo (hace cuatro días), 19 barcos han cumplido con la orden de las fuerzas de EE.UU. de girar y regresar a Irán. CERO buques han evadido a las fuerzas de EE.UU. durante el bloqueo”, asegura el organismo militar.

17 de abril 2026, 09:25h Trump afirma que Irán acordó no cerrar Ormuz nunca más: “Un día grandioso para el mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán ha accedido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de las tensiones de la guerra contra Teherán, al tiempo que celebra que este es un “día grandioso para el mundo”.

“Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!” escribeen su red Truth Social.

17 de abril 2026, 09:05h Trump asegura que Irán “está retirando” todas las minas marítimas con la ayuda de EE.UU.

“¡Irán, con la ayuda de los EE. UU., ha retirado —o está retirando— todas las minas marinas!”, escribe el mandatario estadounidense en su red Truth Social minutos después de afirmar que EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a los buques iraníes pese a la reapertura del estrecho anunciada por Teherán.

17 de abril 2026, 08:55h Netanyahu confirma que el alto el fuego con Líbano fue a petición de Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que Israel accedió al alto el fuego temporal vigente con el Líbano a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“A petición de mi amigo el presidente Trump, con quien transformamos Oriente Medio y logramos grandes avances, acordamos un alto el fuego temporal en el Líbano”, dice Netanyahu en un videomensaje publicado por su oficina.

“A petición suya, se nos brindó la oportunidad de promover una solución política y militar conjunta con el gobierno libanés”, añade.

17 de abril 2026, 08:45h Trump anuncia que mantiene el bloqueo naval a Irán pese a la reapertura de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %”, escribe en su cuenta de Truth Social.

17 de abril 2026, 08:15h Precio del barril del petróleo cae un 9% tras el anuncio de Irán sobre reapertura del estrecho de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas inicia cotizando este viernes hasta los US$86.16 el barril, tras la declaración del ministro de Asuntos Exteriores iraní.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, restan US$8.53 con respecto al cierre del 16 de abril.

17 de abril 2026, 07:55h Irán declara totalmente abierto el estrecho de Ormuz hasta el fin de la tregua con EE. UU. e Israel

El ministro iraní de Exteriores informa que todos los buques mercantes pueden seguir su ruta durante el resto del periodo del alto el fuego.

Abás Araqchí anuncia por X la reapertura de la vía estratégica por le que transita el 20% del petróleo mundial después que entró en vigor un cese de hostilidades de 10 días entre el Líbano e Israel tras negociaciones en Washington.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

17 de abril 2026, 06:50h OMS alerta de que los servicios sanitarios del Líbano están gravemente afectados

La Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental (WHO EMRO, en inglés) celebra el alto el fuego en el Líbano, pero alerta de que los servicios sanitarios del país se encuentran “gravemente tensionados”.

El organismo detalla que desde el 2 de marzo se verificaron 139 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano, que han causado 91 muertes y 224 heridos.

“Solo entre el 10 y el 16 de abril se registraron 22 agresiones que provocaron la muerte de 19 paramédicos, 40 heridos y daños en 19 vehículos de emergencias”, precisa el documento sobre las consecuencias de los ataques israelíes durante esa última semana.

17 de abril 2026, 06:35h Irán rechaza un alto el fuego temporal y pide poner fin a la guerra en toda la región

El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, dice en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

“Esta es nuestra línea roja: no aceptamos un alto el fuego temporal, porque este círculo vicioso de utilizar la diplomacia para luego lanzar una guerra debe terminar aquí de una vez por todas”, declara Khatibzadeh a la agencia turca Anadolu.

17 de abril 2026, 06:15h Reino Unido celebra la tregua en el Líbano y pide una paz duradera

El Gobierno británico expresa su satisfacción por el alto el fuego entre Israel y el Líbano y considera que esta pausa en las hostilidades debe abrir el camino hacia una paz duradera.

“Instamos a todas las partes a aprovechar esta oportunidad. Tanto Israel como Hizbulá deben respetar el alto el fuego”, señala la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado.

17 de abril 2026, 06:05h Kremlin celebra alto el fuego entre Israel y el Líbano

El Kremlin celebra el alto el fuego alcanzado entre los Gobiernos de Israel y el Líbano y espera que las partes lleguen a acuerdos para evitar nuevos enfrentamientos, declara el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Sin lugar a dudas saludamos la decisión del alto el fuego”, afirma.

17 de abril 2026, 05:55h Jefe de derechos humanos de la ONU pide que el alto el fuego en Líbano conduzca a una solución duradera

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, da la bienvenida al alto el fuego acordado por Israel y Líbano, en vigor desde la víspera, y expresa su esperanza en que sirva de base para una solución a más largo plazo.

“Los esfuerzos deben ahora centrarse en una solución política duradera que aborde las causas profundas del conflicto y garantice protección a largo plazo para los civiles de todas las partes”, señala el alto comisionado en X.

17 de abril 2026, 05:35h Hamás celebra el alto el fuego en Líbano y la lucha de Hizbulá contra la “ocupación”

El grupo islamista Hamás festeja la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días en el Líbano, y felicita al grupo chií Hizbulá por su lucha contra “la ocupación” israelí que, asegura, sufre también el pueblo palestino.

“El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) celebra el acuerdo de alto el fuego en el Líbano, fruto de la firmeza del pueblo libanés y de los sacrificios de su valiente resistencia”, afirma Hamás en un comunicado.

Y añade que tanto los ataques israelíes contra el Líbano como el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania ocupadas, forman parte “de un único proyecto”.

17 de abril 2026, 05:25h Israel dice que no abandonará sur del Líbano y podría volver a atacar tras tregua

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declara que el Ejército de su país “mantiene y seguirá manteniendo” el territorio que ha ocupado en el sur del Líbano, y advierte que Israel podría volver a atacar tras la tregua de 10 días a fin de forzar el desarme de Hizbulá.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen y seguirán manteniendo todos los lugares que han liberado y ocupado”, dice Katz en un vídeo mensaje en referencia a la franja en el sur del Líbano de 10 kilómetros de ancho que Israel controla militarmente y donde las tropas continúan demoliendo viviendas y edificios.

17 de abril 2026, 04:55h Pakistán celebra la tregua en el Líbano

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebra el alto el fuego en el Líbano como un triunfo diplomático para la mediación entre Estados Unidos e Irán, justo cuando Islamabad intenta cerrar una nueva ronda de diálogo.

“Doy la bienvenida al anuncio de un alto el fuego en el Líbano, facilitado a través de los audaces y sagaces esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente Donald Trump”, escribe Sharif en X, donde expresa su esperanza de que la medida “allane el camino para una paz sostenible”.

17 de abril 2026, 04:15h Enviado especial de EE. UU. afirma que Trump nunca quiso cambiar de régimen en Irán

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, asegura que el presidente Donald Trump nunca ha hecho declaraciones sobre un cambio de régimen en Irán y que su país lo único que desea es la paz.

“Trump no buscó un cambio de régimen en Irán. El cambio de régimen ocurre de manera orgánica o no ocurre. Es el pueblo iraní quien decide qué sucede” dice Barrack, que es también embajador en Turquía, en declaraciones a la emisora NTV desde Antalya, donde participa en un Foro de política y diplomacia internacional.

16 de abril

16 de abril 2026, 20:47h Senadores de EE. UU. prevén nueva venta de armas a Taiwán en las próximas semanas

Senadores de Estados Unidos indican que las ventas pendientes incluyen sistemas contra drones, equipos de mando de combate y municiones para reforzar la defensa aérea de Taiwán, en un contexto de presión militar de Pekín sobre la isla.

Según los legisladores, el Congreso mantiene su respaldo a Taiwán y urge avanzar en la aprobación de presupuesto de defensa, mientras la posible venta de armas coincide con un eventual encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

16 de abril 2026, 18:26h Trump afirma que la guerra en Irán es una “intervención menor” y asegura que está por terminar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende que la operación militar en Irán es una acción limitada para evitar el desarrollo de armas nucleares, y afirma que el conflicto “debería terminar bastante pronto”, según declara en un evento en Las Vegas.

Según el mandatario, la ofensiva responde a la necesidad de frenar el programa nuclear iraní, en un contexto de tensiones en Oriente Medio y mientras se desarrollan acuerdos de alto el fuego en la región.

16 de abril 2026, 17:42h Trump pide a Hizbulá actuar “de forma correcta” tras alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicita al grupo chií Hizbulá mantener un comportamiento adecuado durante la tregua de diez días entre Israel y el Líbano, que entra en vigor a las 21.00 horas (hora GMT).

Según un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario también insta a poner fin a la violencia y avanzar hacia una paz duradera, mientras el acuerdo podría extenderse si avanzan las negociaciones entre ambas naciones.

16 de abril 2026, 15:35h EE. UU. niega bloqueo del estrecho de Ormuz y afirma que restringe puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas no impiden el paso por el estrecho de Ormuz, sino que aplican restricciones a embarcaciones con origen o destino en Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días.

Según el organismo militar, más de 10 mil efectivos, junto con barcos y aeronaves, participan en el operativo ordenado por el presidente Donald Trump, mientras el tráfico marítimo en la zona continúa con limitaciones tras el conflicto con Teherán.

16 de abril 2026, 15:20h Entra en vigor tregua entre Israel y Líbano tras intensos ataques previos

El alto el fuego entre Israel y el Líbano comenzó a las 21.00 horas (hora GMT), luego de una jornada marcada por bombardeos israelíes contra posiciones de Hizbulá y ataques del grupo chií hacia el norte israelí, que dejaron muertos y heridos en ambos lados.

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, al menos tres personas murieron y 21 resultaron heridas en el sur del Líbano, mientras servicios de emergencia de Israel reportaron tres lesionados, dos de ellos en estado grave, en medio de la escalada previa a la tregua.

16 de abril 2026, 13:11h Israel mantiene ataques en Líbano antes del inicio de la tregua

Israel intensificó los ataques en localidades del sur del Líbano como Aytit, Jouaiya, Bafliye, Qana y Dibbine, donde se reportan bombardeos y fuego de artillería, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, en la antesala de la tregua anunciada para este jueves.

El Ejército del Líbano instó a más de un millón de desplazados a no retornar a sus comunidades hasta que el acuerdo entre en vigor, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un cese de hostilidades de diez días a partir de la medianoche.

16 de abril 2026, 12:59h Trump prevé reunión con líderes de Israel y Líbano en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la Casa Blanca que los líderes de Israel, Benjamín Netanyahu, y del Líbano, Joseph Aoun, podrían reunirse en Washington en los próximos días, en lo que serían los primeros contactos de alto nivel entre ambas naciones en décadas.

Según el mandatario, el encuentro se daría tras la tregua de diez días acordada entre ambos países, que comenzará a las 21.00 horas (hora GMT), mientras persisten tensiones en la región y reacciones encontradas por el cese de hostilidades.

16 de abril 2026, 12:26h Trump no descarta terminar tregua con Irán por posible acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la Casa Blanca que las negociaciones con Irán avanzan de forma favorable y que no está seguro de que sea necesario prorrogar la tregua vigente desde el 8 de abril, si ambas partes logran concretar un acuerdo pronto.

Según el mandatario, de no alcanzarse un pacto se reanudarían los combates, mientras destacó que el bloqueo marítimo impuesto por Washington y los recientes bombardeos han presionado a Teherán en medio de las conversaciones.

16 de abril 2026, 12:06h Hizbulá rechaza alto el fuego que permita movilidad a Israel

Hizbulá afirmó en un comunicado que el cese de hostilidades debe aplicarse en todo el territorio del Líbano y no otorgar “libertad de movimiento” a fuerzas israelíes, que mantienen presencia en el sur del país tras la ofensiva iniciada el 2 de marzo.

Según la organización, la permanencia de tropas israelíes en esa zona definirá la respuesta futura, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de diez días que entrará en vigor a las 21.00 horas (hora GMT).

16 de abril 2026, 11:00h EE. UU. considera “valioso” el estrecho de Ormuz pese a bloqueo ordenado por Trump

Mike Waltz, representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, declaró en la Asamblea General que el estrecho de Ormuz es una vía internacional “demasiado valiosa” para ser cerrada, en medio del conflicto con Irán y tras el veto de China y Rusia a una resolución sobre el tema.

Según Waltz, el bloqueo responde a acciones de Teherán, que cerró el paso marítimo y mantiene inactivo el tráfico, mientras Washington ordenó a su Armada restringir la navegación y advirtió que actuará contra buques iraníes que incumplan la medida.

16 de abril 2026, 10:50h Primer ministro libanés celebra el alto el fuego con Israel

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aplaude el anuncio de un alto el fuego entre el Líbano e Israel que entrará en vigor esta misma medianoche y recuerda que esta ha sido una demanda “clave” por parte de su gobierno desde el inicio del conflicto, hace más de seis semanas.

“Acojo con satisfacción el anuncio del alto el fuego declarado por el presidente (estadounidense, Donald) Trump, lo que ha sido una demanda clave del Líbano desde el primer día de la guerra y el principal objetivo de nuestro encuentro en Washington el martes”, escribe Joseph Aoun en X.

16 de abril 2026, 10:35h Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano

El presidente de Estados Unidos invita al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para primer conversaciones entre los países desde 1983.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribe Donald Trump en su red Truth Social.

16 de abril 2026, 09:25h Cifra de muertos en el Líbano por ataques israelíes sube a 2,196

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano registra 7,185 heridos, entre ellos 661 menores, tras más de seis semanas de conflicto con Israel.

El Ministerio de Salud Pública libanés reporta 29 fallecimientos en las últimas 24 horas y 124 personas heridas.

16 de abril 2026, 08:15h EE.UU. advierte que usará la fuerza para mantener el bloqueo a las costas de Irán

El Pentágono amenaza que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclara el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la “flota oscura” que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.

“Los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes serán abordados para su interdicción e incautación: den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen este bloqueo, usaremos la fuerza”, dice el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

16 de abril 2026, 08:00h Israel amenaza a Irán con más ataques

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advierte a Irán de que se enfrenta a una “encrucijada histórica” y amenaza con nuevos ataques si Teherán no abandona su actual política en declaraciones compartidas por su oficina.

“Irán se encuentra ante una encrucijada histórica. (…) Este es su momento decisivo: entre un puente hacia el futuro y un abismo de aislamiento y destrucción”, declara el ministro, quien presenta como alternativa el abandono del “terror y las armas nucleares”, en referencia a la postura israelí y a propuestas impulsadas por Estados Unidos.

16 de abril 2026, 07:50h Petróleo de Texas cotiza hasta US$92.19 el barril

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) inicia este jueves con una subida de un 0.99 %, hasta los US$92.19 el barril, mientras los inversores siguen atentos a los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y a la situación en el estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., suman US$0.90 con respecto al cierre del día anterior.

16 de abril 2026, 07:35h Pakistán vincula el diálogo nuclear al Líbano y defiende el secreto de la negociación

El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves que el cese de las hostilidades en el Líbano es un elemento integral de las negociaciones que facilita entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que defendió el hermetismo sobre el calendario para proteger la confianza de un proceso que calificó de “histórico”.

“El alto el fuego en el Líbano es parte de las negociaciones y se está viendo dentro del contexto más amplio del proceso de paz regional”, subrayó en una declaración a la prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tahir Andrabi.

16 de abril 2026, 07:25h Catar y Omán piden una “solución definitiva” para la crisis en el golfo Pérsico y Ormuz

El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, solicitan una “solución definitiva” de la crisis en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, en medio de los esfuerzos para asegurar una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán antes de que expire la tregua, informan fuentes oficiales.

16 de abril 2026, 07:15h EE.UU. asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth señala que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para “implementar un bloqueo férreo” en el estrecho de Ormuz y asegurar una “posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo”.

“Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente” y se alcance un pacto, agrega el secretario, quien califica el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como “la opción más diplomática” de ejercer presión sobre la República Islámica.

16 de abril 2026, 06:55h Pakistán y Catar piden que continúe el diálogo para mantener flujo de suministro por Ormuz

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reiteran la importancia de continuar el diálogo para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán con el que se mantenga el “buen flujo” de las cadenas de suministro por el estratégico estrecho de Ormuz.

16 de abril 2026, 05:25h Israel intensifica ataques en sur de Líbano pese a conversaciones para tregua

El Ejército israelí intensifica sus ataques contra la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los líderes de Israel y el Líbano dialogarán este jueves por primera vez en décadas.

Según un comunicado castrense, la “intensificación” en el pueblo de Bint Jbeil continúa, con soldados de las unidades Egoz y Yahalom y la destrucción de “70 infraestructuras en tan solo un minuto” que el Ejército asocia con Hizbulá.

16 de abril 2026, 04:10h Pakistán asegura que no se ha decidido fecha para la segunda ronda de diálogo Irán-EE. UU.

El Gobierno de Pakistán afirma que aún no se han fijado las fechas para la segunda ronda de contactos directos entre Estados Unidos e Irán, y apela a la confidencialidad de los encuentros para evitar “especulaciones” sobre el proceso de mediación que lidera Islamabad.

“No se han decidido fechas para la segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán”, sentencia el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Hussain Andarabi, quien subraya que el “secreto” es una condición esencial para el éxito de la negociación.

15 de abril

15 de abril 2026, 21:37h Trump anuncia diálogo entre líderes de Israel y Líbano en medio de negociaciones por alto el fuego

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anuncia que líderes de Israel y Líbano sostendrán un diálogo este jueves en medio de negociaciones para un alto el fuego tras semanas de conflicto, en un acercamiento que no se produce desde hace más de tres décadas.

Según autoridades, las conversaciones buscan reducir tensiones, aunque persisten diferencias sobre condiciones como el desarme de Hizbulá y la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano.

15 de abril 2026, 21:11h Irán intensifica contactos con China, Japón y Pakistán ante posible nueva negociación con EE. UU.

El canciller iraní Abás Araqchí conversa con sus homólogos de China y Japón, mientras Pakistán impulsa una mediación para retomar el diálogo, en un contexto marcado por la guerra y la tensión en el estrecho de Ormuz.

Según autoridades, los países coinciden en mantener el alto el fuego y avanzar hacia la desescalada, mientras se evalúa una nueva ronda de negociaciones que podría realizarse la próxima semana.

15 de abril 2026, 20:48h Combustibles suben de nuevo en Chile por impacto de guerra en Oriente Medio

La Empresa Nacional del Petróleo indica que las gasolinas, el diésel y el gas licuado registran nuevas alzas desde este jueves por el encarecimiento internacional del crudo derivado del conflicto en Oriente Medio.

Según datos oficiales, el ajuste se suma al aumento previo que llevó los precios a superar los 1,500 pesos por litro, lo que mantiene presión en el transporte y en sectores productivos del país.

15 de abril 2026, 19:40h Asesor de Trump afirma que EE. UU. puede bloquear a Irán de forma indefinida

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirma que EE. UU. puede mantener el bloqueo a los puertos iraníes de forma indefinida para presionar a Teherán, en el contexto del alto el fuego y tras las recientes tensiones en la región.

Según autoridades estadounidenses, el bloqueo busca afectar la economía iraní y forzar negociaciones, mientras Washington refuerza su presencia militar en Oriente Medio con el envío de miles de soldados.

15 de abril 2026, 18:52h Japón pide mantener alto el fuego entre Irán y EE. UU. tras diálogo diplomático

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, conversa con su homólogo iraní Abás Araqchí y señala que mantener el alto el fuego es clave para reducir tensiones y garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Según autoridades japonesas, también insta a retomar negociaciones entre Washington y Teherán, mientras Irán pide a la comunidad internacional actuar con responsabilidad ante el impacto del conflicto en la navegación y la economía.

15 de abril 2026, 18:26h China ve “ventana para la paz” en Oriente Medio tras diálogo con Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China indica que Wang Yi respalda el alto el fuego y las negociaciones, al considerar que favorecen la estabilidad regional y responden a la expectativa de la comunidad internacional.

Según la Cancillería china, Irán expresa disposición a buscar una solución mediante diálogo, mientras persisten tensiones en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito energético mundial.

15 de abril 2026, 17:41h Senado de EE. UU. rechaza frenar ataques de Trump contra Irán

La propuesta, impulsada por demócratas y basada en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, obtiene 47 votos a favor y 52 en contra. El republicano Rand Paul apoya la medida, mientras el demócrata John Fetterman vota en contra.

El líder demócrata Chuck Schumer afirma que insistirán en someter la iniciativa a votación cada semana, mientras legisladores advierten sobre el plazo legal de 60 días para autorizar operaciones militares en el extranjero.

15 de abril 2026, 16:08h EE. UU. bloquea buques vinculados a Irán en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) indica que fuerzas navales, incluido el grupo del portaaviones Abraham Lincoln, obligan a embarcaciones a retroceder en el paso marítimo, donde ningún barco logra cruzar desde el inicio del bloqueo.

Según la entidad, el operativo busca presionar a Irán en medio de negociaciones, mientras el tránsito en el estrecho —por donde circula gran parte del crudo mundial— mantiene impacto en los precios del petróleo, que superan los US$90 por barril.

15 de abril 2026, 14:05h Senadores de EE. UU. rechazan resolución para impedir que Trump ordene nuevos ataques contra Irán

La votación fracasa por 47 votos contra 52.

El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, se une a los demócratas para apoyar la resolución; el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, vota en contra y el senador Jim Justice, republicano por Virginia Occidental, se abstiene.

La iniciativa, impulsada por la oposición demócrata, busca invocar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para iniciar hostilidades en otro país.

15 de abril 2026, 13:15h Secretario del Tesoro de EE. UU. vaticina que la gasolina bajará a US$3.00 en el verano

Scott Bessent pronostica que el precio de la gasolina en Estados Unidos, disparado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, bajará hasta US$3.00 el próximo verano, y reitera la versión de Washington de que el conflicto se acerca a su fin.

“Soy optimista y creo que, en algún momento entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, podremos volver a tener gasolina a tres dólares”, afirma Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

15 de abril 2026, 13:00h Netanyahu apuesta por reforzar presencia de Israel en Líbano, pese a negociaciones tregua

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordena al Ejército de Israel reforzar su presencia en Líbano, pese a que el 14 de abril comenzaron en Washington conversaciones entre representantes de ambos países para tratar de alcanzar un alto el fuego.

“Ayer di instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel para que continuaran reforzando la zona de seguridad y la desplegaran hacia el este, en las laderas del monte Hermón”, dice Netanyahu en un video.

15 de abril 2026, 12:45h EE. UU. confirma que no renovará suspensión de sanciones para el petróleo ruso e iraní

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informa que Washington no renovará la relajación temporal de sanciones sobre la compra de crudo de Rusia e Irán que se aprobó en marzo para tratar de rebajar los precios del barril de petróleo.

“No renovaremos la licencia general para el petróleo ruso, ni tampoco la licencia general para el petróleo iraní”, explica Bessent en la Casa Blanca al ser preguntado por la posibilidad de restaurar estas exenciones temporales que en el caso del crudo ruso expiraron el 11 de abril.

.@SecScottBessent: One of the what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, who are now willing to be much more transparent in terms of the funds that are held within their banking systems. We have pushed out to them the request that… pic.twitter.com/lXjTtgxJ4Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 15, 2026

15 de abril 2026, 12:15h Dos petroleros sancionados por Estados Unidos cruzan el estrecho de Ormuz hacia Irán

Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos cruzan “con éxito” el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas pese al bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puerto iraní, informa el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers.

“En las últimas 24 horas, dos superpetroleros VLCC (Very Large Crude Carrier) vacíos, sancionados por Estados Unidos, llamados ALICIA y RHN, cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz hacia Irán”, dice la organización en X.

Según los datos recopilados por Tanker Trackers, estos dos superpetroleros cargarán en Irán un total combinado de cuatro millones de barriles por un valor de US$400 millones, mientras que recuerda que estos dos buques han transportado 60 millones de barriles de petróleo crudo iraní desde 2023.

For those of you trying to rationalize this; it does seem logistically sensible to bring in empty tankers in order to keep Iran's oil production from crippling but we have to fall back on this point from CENTCOM. We haven't heard of any exceptions yet in regards to oil. pic.twitter.com/FFHLbzwSDq — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 15, 2026

15 de abril 2026, 10:45h Canciller alemán anuncia viaje a Paris para asistir a conferencia para desbloquear el estrecho de Ormuz

El canciller alemán, Friedrich Merz, informa que el 17 de abril viajará a París para participar en la conferencia internacional convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con países dispuestos a participar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

“El canciller federal viajará allí con la voluntad de que Europa esté dispuesta a contribuir y quiera apoyar que se garantice la navegabilidad del estrecho de Ormuz”, confirma el ministro de Exteriores, Johann Wadephul.

“Que vías marítimas como el estrecho de Ormuz sean controladas por Estados individuales y que allí se cobren aranceles es inaceptable, y vamos a insistir en que se vuelva a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz”, señala Wadephul.

15 de abril 2026, 09:35h EE. UU. podría enviar miles de soldados más a Oriente Medio

Se espera que 4,200 efectivos, pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina embarcada, la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, lleguen a finales de abril a Oriente Medio, según el diario The Washington Post, mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Donald Trump asegura que la guerra “está a punto de terminarse”.

Las tropas se unen a 50,000 efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.

15 de abril 2026, 08:05h Líbano presenta una queja ante la ONU por los ataques israelíes con 350 muertos en un día

“El mensaje destacó que esta es la escalada más violenta desde el 2 de marzo y que el número de bombardeos alcanzó aproximadamente cien en menos de diez minutos”, informa el Ministerio de Exteriores del Líbano, al cumplirse una semana de la oleada de ataques israelíes que causaron más de 350 muertos y 1.200 heridos

“Barrios residenciales densamente poblados fueron atacados durante las horas punta y sin previo aviso, llevando a una destrucción generalizada y a la caída de cientos de víctimas”, agrega el departamento gubernamental.

15 de abril 2026, 07:45h Precio del petróleo de Texas cotiza hasta los US$91.75

El petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, comienza con una leve subida del 0.5%.

Los contratos de futuros del WTI suman US$0.47 con respecto al cierre del 14 de abril, pese a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar”.

15 de abril 2026, 07:30h Starmer dice que no cederá a la presión de Trump a pesar de amenaza sobre pacto comercial

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, declara en el Parlamento que no cederá a las presiones de Donald Trump sobre la guerra en Irán después de que el presidente estadounidense amenazara con modificar los términos del acuerdo comercial alcanzado en 2025 entre los dos países.

“No es nuestra guerra, y he recibido mucha presión para que tome un rumbo diferente, incluyendo lo ocurrido anoche (por el acuerdo comercial). No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder. No nos conviene, como país, unirnos a esta guerra, y no lo haremos”, dice.

15 de abril 2026, 07:10h Trump dice que China ha acordado no mandar armas a Irán y presume de poder militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, dice en Truth Social que China “ha acordado no mandar armas a Irán” y reucerda a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos “es bueno peleando, si tenemos que hacerlo”.

También asegura que “China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz” y añadió: “lo hago también por ellos y por el mundo”.

“El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?”, añade el mandatario estadounidense.

15 de abril 2026, 06:45h Irán afirma que continúa el intercambio de mensajes con EE. UU. vía Pakistán

Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado tras la ronda de negociaciones del 11 de abril y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, asevera el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

15 de abril 2026, 06:30h Israel ataca 200 supuestos sitios de Hizbulá en el Líbano

“En las últimas 24 horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron más de 200 lugares de infraestructuras terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano: incluyendo lanzaderas y terroristas”, recoge el comunicado castrense, en el que se refiere como terroristas a los presuntos miembros del grupo chií.

15 de abril 2026, 06:15h Presidente del Consejo Europeo pide restaurar la navegación en el estrecho de Ormuz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostiene que es “crucial y urgente” que se restaure la “libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, bloqueado en la actualidad por EE.UU., a la vez que sostuvo que la Unión Europea (UE) continuará apoyando al Líbano.

“El estrecho de Ormuz y el mar Rojo son arterias vitales para la economía global, las cadenas de suministro y el comercio mundial”, dice el político portugués en Doha (Catar), tras mantener en los últimos dos días reuniones con mandatarios en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar.

Costa afirma que los ataques de Irán han “violado la soberanía e integridad territorial” de los países del Golfo, algo que considera “inaceptable” y por lo que muestra la solidaridad de la UE con los Estados del golfo Pérsico.

15 de abril 2026, 04:55h Irán advierte que impedirá el comercio en la región si EEUU mantiene el bloqueo de Ormuz

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, amenaza el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según reporta la agencia Tasnim.

15 de abril 2026, 04:00h Irán detiene a 35 supuestos terroristas, traficantes de armas y mercenarios de Israel y EE. UU.

Irán captura a 35 personas acusadas de terrorismo, separatismo, tráfico de armas y vínculos con servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, en el marco de una campaña de arrestos que comenzó con el estallido de la guerra y que continúa pese a la tregua.

“35 elementos terroristas, separatistas, traficantes de armas de guerra y personas vinculadas a los servicios enemigos estadounidense-sionista han sido identificados y detenidos en seis provincias del país”, informa el Ministerio de Inteligencia iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

15 de abril 2026, 03:15h Primer ministro de Pakistán viaja al golfo Pérsico y Turquía

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, parte hacia Arabia Saudí, Catar y Turquía en una gira oficial que coincide con los esfuerzos por retomar el diálogo entre Washington y Teherán antes de que expire el alto el fuego la próxima semana.

“El primer ministro paquistaní, Muhamad Shehbaz Sharif, realizará visitas oficiales al Reino de Arabia Saudí, el Estado de Catar y la República de Turquía entre el 15 y el 18 de abril de 2026”, confirma un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní.

Sharif viaja acompañado por el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, en una misión que el Gobierno paquistaní califica oficialmente de “contexto bilateral”.

14 de abril

14 de abril 2026, 22:17h Trump insiste en que la OTAN no apoya a EE. UU. en la guerra con Irán ni lo hará en el futuro

El presidente de EE. UU., Donald Trump, publica un mensaje en su red Truth Social en el que insiste en que la OTAN no apoya a su país en la guerra con Irán y asegura que tampoco lo hará en el futuro.

Según el mandatario, algunos países miembros han rechazado colaborar en acciones militares, mientras la alianza mantiene distancia del conflicto, lo que ha generado críticas reiteradas del gobierno estadounidense.

14 de abril 2026, 21:49h Trump vuelve a criticar al papa León XIV y le reprocha su postura sobre Irán con señalamientos de muertes de civiles

El presidente de EE. UU., Donald Trump, publica un mensaje en su red Truth Social en el que pide que “le digan” al papa León XIV que Irán ha matado a miles de manifestantes y reitera que es inaceptable que ese país posea armas nucleares.

Según el mandatario, estas declaraciones surgen en medio de desacuerdos con el pontífice por la guerra en Oriente Medio, mientras el papa mantiene llamados a la paz y critica las acciones militares, lo que intensifica el cruce de posturas entre ambos.

14 de abril 2026, 20:32h EE. UU. asegura bloqueo total de puertos de Irán y afirma que detiene su comercio marítimo

El Comando Central de EE. UU., a cargo del almirante Brad Cooper, informa que implementa un bloqueo total de los puertos de Irán, con el que asegura haber detenido por completo el comercio marítimo del país.

Según Cooper, el 90% del comercio iraní depende de la vía marítima, por lo que la medida busca presionar en medio del conflicto, tras negociaciones sin acuerdo entre ambos países en Islamabad.

14 de abril 2026, 19:40h Trump afirma que la guerra con Irán está cerca de terminar y anticipa acuerdo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma en una entrevista con Fox News que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y que Teherán busca alcanzar un acuerdo en las próximas rondas de negociación, lo que refuerza la posibilidad de un pronto fin del conflicto.

Según el mandatario, las conversaciones podrían retomarse en los próximos días, mientras insiste en que las acciones militares buscan evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

14 de abril 2026, 17:46h J. D. Vance afirma que EE. UU. apoyaría prosperidad de Irán si renuncia a armas nucleares

J. D. Vance declara durante un foro de la organización Turning Point en Phoenix, Arizona, que Estados Unidos busca un acuerdo con Irán que le permita integrarse a la economía global, siempre que renuncie al desarrollo de armas nucleares.

Según Vance, la Administración de Donald Trump mantiene conversaciones con Teherán, aunque sin resultados definitivos, y plantea que un compromiso en materia nuclear permitiría mejorar las relaciones económicas entre ambos países.

14 de abril 2026, 17:36h Manifestante interrumpe a J. D. Vance en foro y le grita “están matando niños” por Gaza

J. D. Vance participa en un foro de la organización conservadora Turning Point en Phoenix, donde un asistente lo interrumpe en repetidas ocasiones con gritos de “están matando niños”, en referencia al conflicto entre Israel y Palestina.

Según declaraciones del propio Vance, responde que la situación ocurre antes de la administración de Donald Trump y asegura que su gobierno envía más ayuda humanitaria a Gaza, sin presentar pruebas durante el evento.

14 de abril 2026, 16:31h Uruguay evalúa reunión técnica de la Celac por impacto de guerra en Oriente Medio

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, informa que el país considera convocar una reunión técnica y virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para conocer cómo los países enfrentan el impacto del conflicto.

Según Lubetkin, la guerra ya afecta la economía con alzas en combustibles, fertilizantes y productos agrícolas, por lo que plantea anticipar medidas para reducir efectos, sin convertir el encuentro en un hecho político.

14 de abril 2026, 14:13h Ataque israelí en el norte de Gaza deja cinco muertos y eleva a once las víctimas este martes

El Hospital Shifa y el servicio de Defensa Civil informan que el ataque ocurre en el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, donde drones del Ejército de Israel disparan contra una estructura cercana a un generador eléctrico, utilizado por civiles para cargar dispositivos.

Según fuentes médicas y el Ejército de Israel, el objetivo eran presuntos miembros de Hamás. En total, once personas mueren ese día en distintos ataques en el norte de Gaza, incluidos civiles y menores, lo que eleva a más de 760 las víctimas desde el alto el fuego en octubre del 2025.

14 de abril 2026, 13:42h Israel y el Líbano acuerdan volver a reunirse tras sus contactos en Washington

Los Gobiernos de Israel y del Líbano pactan reunirse de nuevo en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz mantenidas este 14 de abril en Washington, informa Estados Unidos, que actúa como mediador.

“Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos”, señala el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

14 de abril 2026, 13:30h Petróleo de Texas cae un 8.5 % por expectativas de que EE. UU. e Irán vuelvan a negociar

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este martes hasta US$91.28 el barril, por las expectativas del mercado de que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando en estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., restan US$7.8 respecto a la jornada del 13 de abril.

14 de abril 2026, 13:10h Israel afirma tras reunirse con el Líbano que ambos están “unidos” contra Hizbulá

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declara este martes, tras concluir una primera ronda de negociaciones en Washington con su colega libanesa, Nada Hamadeh Moawad, que Israel y el Líbano están “unidos” en contra del grupo chií Hizbulá.

“Descubrimos hoy que estamos del mismo lado de la ecuación, y eso es lo más positivo que podíamos haber obtenido. Ambos estamos unidos en el objetivo de liberar al Líbano de la ocupación ejercida por el poderío iraní llamado Hizbulá”, dice Leiter en su salida del Departamento de Estado.

14 de abril 2026, 12:45h Trump dice que negociaciones con Irán podrían reanudarse dentro de dos días

El presidente de Estados Unidos recomienda a la prensa permanecer los próximos días en la capital pakistaní.

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dice Donald Trump en una entrevista con una periodista del New York Post en Islamabad, además agrega: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

14 de abril 2026, 11:45h Jefe de la ONU dice que es “muy probable” que se reanuden las negociaciones entre EE. UU. e Irán

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirma que es “muy probable” que las negociaciones entre EE.UU. e Irán se reanuden después de que Donald Trump asegurara que Teherán se puso en contacto con Washington para una nueva ronda de contactos, algo no confirmado por la república islámica.

“Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden”, asegura Guterres a las puertas del Consejo de Seguridad.

14 de abril 2026, 11:00h Modi con Trump tras negociaciones con Irán en Pakistán

El primer ministro de la India, Narendra Modi, habla por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, rompiendo así la ausencia de contactos tras la mediación de Pakistán entre Washington y Teherán, aunque evita cualquier mención pública a las recientes negociaciones en Islamabad durante su conversación.

“Abordamos la situación en Asia Occidental y subrayamos la importancia de mantener el estrecho de Ormuz abierto y seguro”, señala Modi en X tras confirmar haber recibido una llamada del mandatario estadounidense.

14 de abril 2026, 10:45h Trump pide al Reino Unido a perforar en el mar del Norte ante crisis energética por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicita al Reino Unido a explotar el petróleo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Europa necesita energía desesperadamente, y sin embargo, el Reino Unido se niega a explotar el petróleo del Mar del Norte, uno de los yacimientos más grandes del mundo. ¡Trágico!”, escribe Trump en su red Truth Social.

14 de abril 2026, 10:15h Suman 35 muertos en ataques israelíes en el Líbano en medio de negociaciones en Washington

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano informa que, tras el recuento de hoy, ascienden ya a 2,124 los muertos y a 6,921 los heridos en ataques israelíes desde el estallido del conflicto el 2 de marzo.

Entre ellos, se encuentran 168 niños muertos y 650 heridos; así como 254 mujeres fallecidas y otras 1.136 lesionadas; mientras que en estos ataques también han perdido la vida 88 sanitarios, de acuerdo con el recuento del departamento.

14 de abril 2026, 09:50h Israel y el Líbano inician en Washington negociaciones directas para resolver el conflicto

Representantes de Israel y del Líbano comienzan en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes, que empezaron tras la guerra con Irán.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reúnen en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán.

14 de abril 2026, 09:35h Estados Unidos asegura que ningún buque a traspasado su bloqueo en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos informa que seis buques acataron sus ordenes y regresaron a un puerto iraní en el golfo de Omán.

Las autoridades estadounidenses aclaran que el bloqueo se aplica a todos los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, incluido a los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

“Las fuerzas estadounidenses apoyan la libertad de navegación de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, dice una publicación del Centcom en redes sociales.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

14 de abril 2026, 09:25h Israel continúa ataques contra el Líbano pese al inminente inicio de conversaciones

Israel continúa sus bombardeos contra el Líbano, donde alcanza localidades en horas previas al inicio de las conversaciones previstas en Washington entre los embajadores de ambos países.

Según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), cazas y drones israelíes atacan las áreas meridionales de Zawtar al Sharqiya, Baraachit, Chebaa, Srifa, Al Shahabie, Blida, Tiro y Ain Baal, entre otras, así como una casa en Rihan o un vehículo en una carretera de Abassiya.

14 de abril 2026, 09:15h Consejo Europeo y Emiratos analizan el impacto de las tensiones en el estrecho de Ormuz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aborda con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el impacto de las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz en la seguridad marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial.

Costa se reúne en Abu Dabi con el mandatario emiratí para analizar los acontecimientos regionales y sus repercusiones en materia de seguridad, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

14 de abril 2026, 08:55h Catar y Omán piden unir esfuerzos internacionales para proteger la navegación en Ormuz

El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, piden “unir esfuerzos internacionales” para proteger la seguridad del comercio marítimo, en medio de la crisis y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Ambos líderes afirman en una llamada telefónica “la necesidad de unir esfuerzos internacionales para proteger la seguridad de la navegación marítima”, según la agencia de noticias oficial omaní ONA.

14 de abril 2026, 08:15h Petróleo de Texas baja hasta US$95.96

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comienza este martes con un descenso del 3.15 %, hasta los US$95.96 el barril, mientras los inversores analizan los datos y análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restan US$3.12 con respecto al cierre del día anterior.

14 de abril 2026, 07:55h India busca rutas de suministro en estrecho de Ormuz

El Gobierno de la India contacta con Israel y sus socios del Indopacífico para coordinar rutas de suministro ante la crisis en el estrecho de Ormuz, mientras mantiene la ausencia de contactos con la mediación de Pakistán entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, informa en X sobre una conversación con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, que “abarcó diferentes aspectos de la situación en Oriente Medio”.

Por su parte, Sa’ar detalla en la misma red social que trasladó a la India que la postura firme de Estados Unidos en las negociaciones para impedir que Irán obtenga armas nucleares es “crítica para toda la comunidad internacional”.

14 de abril 2026, 07:05h Catar pide a EE. UU. e Irán una solución “integral” que permita reabrir Ormuz

Catar anima a Estados Unidos e Irán a reanudar sus negociaciones en Islamabad para alcanzar una “solución integral” que permita reabrir el estrecho de Ormuz, si bien reitera en que el futuro de esa estratégica vía marítima debe tratarse en coordinación con los países de la zona.

El portavoz del ministerio de Exteriores catari, Majed al Ansari, subraya que Doha “está en contacto permanente con Pakistán”, “apoya sus esfuerzos de mediación” y “está al tanto de las conversaciones” que las delegaciones de EE.UU e Irán concluyeron, sin acuerdo.

14 de abril 2026, 06:45h Tres buques petroleros cruzan el estrecho de Ormuz el primer día de bloqueo estadounidense

Al menos tres petroleros cruzan el estrecho de Ormuz, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de plataformas de monitoreo de embarcaciones.

El buque cisterna de alcance medio Peace Gulf, con bandera panameña, es el tercer barco en cruzar el estrecho y actualmente se dirige al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos tras zarpar de Omán, informa MarineTraffic.

14 de abril 2026, 06:25h Macron insta a EE. UU. e Irán a reanudar conversaciones para evitar escalada y abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llama a los mandatarios de Estados Unidos e Irán a retomar las negociaciones de paz interrumpidas para evitar una nueva escalada de tensiones en la región y reabrir lo antes posible el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

En sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el iraní, Masud Pezeshkian, Macron les insta a “reanudar las negociaciones interrumpidas en Islamabad (el fin de semana), aclarar los malentendidos y evitar nuevas fases de escalada”, dice en sus redes sociales.

14 de abril 2026, 06:10h Israel dice que quiere “alcanzar la paz” con el Líbano y apunta a Hizbulá como el problema

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirma, a pocas horas de las conversaciones directas en Washington entre Israel y el Líbano para un alto el fuego, que su país quiere “alcanzar la paz y la normalización” con el país vecino, pero añade que el problema de ambos es el grupo chií Hizbulá.

“Israel y el Líbano no tienen grandes disputas entre sí. El problema es Hizbulá”, declara Saar durante una rueda de prensa en Jerusalén, y recuerda que el Gobierno libanés se comprometió a desmantelar estas milicias, para lo que Israel mirará cómo cooperar con él.

14 de abril 2026, 05:00h Primer ministro pakistaní inicia una gira por el golfo y Turquía ante nueva fase del diálogo EE. UU.-Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, emprende una gira oficial por Arabia Saudí, Catar y Turquía para coordinar una respuesta diplomática a la tensión regional tras el fin de la cumbre de Islamabad, informan fuentes gubernamentales.

La gira, que según fuentes citadas por la cadena local Geo News es reprogramada para ampliar su alcance, comenzará en Riad. Allí, Sharif se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, para analizar el estado de las relaciones bilaterales y las implicaciones de las recientes conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

14 de abril 2026, 03:45h Pakistán asegura el apoyo de la UE para una segunda ronda de paz entre Irán y EE. UU.

El Gobierno de Pakistán confirma el respaldo de la Unión Europea (UE) para asegurar una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en un esfuerzo por mantener la tregua mientras el bloqueo naval de Washington sitúa el precio del petróleo en torno a los US$100 por barril.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, conversa vía telefónica con el canciller paquistaní, Ishaq Dar, para coordinar el seguimiento de los contactos celebrados el pasado fin de semana en Islamabad.

13 de abril

13 de abril 2026, 21:12h Australia participará en cumbre internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Australia confirma que participa en una cumbre internacional impulsada por Francia y Reino Unido para abordar la seguridad marítima y la reapertura del estrecho de Ormuz. El encuentro reúne a más de 40 países en medio de tensiones en Oriente Medio.

Según el ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy, el país respalda una solución diplomática para reabrir esta ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La iniciativa busca garantizar la libre navegación sin involucrar a actores directos del conflicto.

13 de abril 2026, 20:00h Qantas sube precios por aumento del combustible debido al conflicto en Oriente Medio

Qantas informa que incrementa sus precios y ajusta su capacidad operativa debido al aumento en el costo del combustible, que se duplica y se mantiene volátil por el conflicto en Oriente Medio. La aerolínea señala que esta situación eleva significativamente sus gastos para el próximo semestre.

La compañía indica que redirige vuelos hacia Europa ante la alta demanda, mientras el encarecimiento energético impacta también a otros sectores del transporte. El alza está vinculada a la guerra y a las restricciones en el estrecho de Ormuz.

13 de abril 2026, 19:16h Irán propone a EE. UU. suspender su programa nuclear por cinco años, según NYT

Irán propone a EE. UU. suspender por hasta cinco años su programa de enriquecimiento de uranio durante negociaciones en Islamabad, Pakistán, según The New York Times, que cita a funcionarios de ambos países. La oferta surge ante la exigencia estadounidense de una pausa más prolongada.

De acuerdo con el reporte, Teherán plantea mantener sus reservas dentro del país, aunque ofrece reducir el nivel de enriquecimiento. Las diferencias persisten y, por ahora, no se concreta una nueva ronda de negociaciones.

13 de abril 2026, 17:18h Vicepresidente de EE. UU. niega fracaso total en negociaciones con Irán

El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, niega que las negociaciones con Irán sean un fracaso total y afirma que han avanzado, tras una ronda de diálogo realizada en Islamabad, Pakistán. Según indica, el resultado depende de que Irán acepte los puntos clave planteados por su país.

Vance señala que Irán muestra cierta flexibilidad, pero no cede lo suficiente, y deja en manos de Teherán la continuidad del proceso. También menciona la reapertura del estrecho de Ormuz como un elemento clave para alcanzar un acuerdo.

13 de abril 2026, 16:55h Canadá pide que alto el fuego entre EE. UU., Israel e Irán incluya al Líbano

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, indica a su homólogo de Pakistán, Shehbaz Sharif, que el alto el fuego entre EE. UU., Israel e Irán debe incluir al Líbano. La propuesta surge durante una conversación telefónica en la que abordan la situación en Oriente Medio y la seguridad en la región.

Según el Gobierno canadiense, ambos líderes destacan la necesidad de proteger a civiles y garantizar el acceso en el estrecho de Ormuz. Además, Canadá confirma la muerte de uno de sus ciudadanos en el sur del Líbano, en medio del conflicto en la zona.

13 de abril 2026, 14.15h Petróleo de Texas cotiza a US$99 tras bloqueo del estrecho de Ormuz por EE. UU.

El petróleo intermedio de Texas modera su aumento al 2.6% tras iniciar el bloqueo por parte del gobierno de Trump.

Los contratos de futuros del petróleo para mayo, el de referencia de Estados Unidos, suman US$2.51 respecto a la jornada de 10 de abril.

13 de abril 2026, 13.45h Dos petroleros dan media vuelta al llegar al estrecho de Ormuz tras bloqueo de Estados Unidos

Dos buques petroleros cambian de rumbo al llegar al estrecho de Ormuz tras la aplicación del bloqueo impuesto por Estados Unidos, según la plataforma de monitoreo de embarcaciones MarineTraffic.

El primer buque, el petrolero Rich Starry, con bandera de Malawi, da la vuelta “a los pocos minutos de aproximarse al estrecho”, indica la organización, que añade que la embarcación zarpó del fondeadero de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y navegaba con destino a China.

El otro petrolero identificado como Ostria, con bandera de Botswana, y según MarineTraffic también cambia de rumbo tras aproximarse al estrecho.

13 de abril 2026, 12.50h Jefe de Hizbulá dice a presidente libanés que le están presionando para favorecer a Israel

El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, advierte al presidente del Líbano, Joseph Aoun, de que está siendo presionado para oponerse a otros actores libaneses en favor de Israel, la víspera del inicio de negociaciones directas entre ambos países en Washington.

“Presidente, te están presionando para que te enfrentes a tu gente, no van a estar a gusto hasta que todo caiga en beneficio de Israel. Nosotros, hijos del mismo país, lo construimos juntos y lo convertimos en un ejemplo regional de independencia y libertad”, afirma Qassem en un discurso televisado.

13 de abril 2026, 12.35h Pakistán confirma que hay esfuerzos en curso para resolver líneas rojas entre EE.UU. e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, asegura que se están realizando grandes esfuerzos para superar las líneas rojas que estancaron el diálogo entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, mientras se espera que viaje a Arabia Saudí para debatir la situación y se busca celebrar una segunda ronda de contactos entre ambos países.

13 de abril 2026, 12.20h Guterres defiende al papa León XIV tras los ataques de Trump por sus críticas sobre Irán

El secretario general de la ONU, António Guterres, se pronuncia a favor del papa León XIV después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le atacara por “criticarle”, así como a su actuación en Irán y Venezuela.

“El secretario general siente un inmenso respeto por el papa León XIV”, dice el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

“Comparten muchas sensibilidades comunes en lo que respecta a la prevención de conflictos, a la promoción de la paz y al respeto de la dignidad humana”, añade.

13 de abril 2026, 12.10h Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque “dijo cosas que están mal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser “débil con el crimen” porque el pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, comenta el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

13 de abril 2026, 11.45h ONU pide restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tras orden de Trump para bloquearlo

El secretario general de la ONU, António Guterres, solicita que se restablezca “plenamente” la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear esa vía tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán.

“Nadie debería hacer nada que menoscabe la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, ya que dicha libertad se basa en el derecho internacional y en una larga tradición; necesitamos que se restablezca plenamente la libertad de navegación para todos”, declara su portavoz, Stéphane Dujarric.

13 de abril 2026, 11.15h Trump dice que Irán se ha puesto en contacto con EE. UU. para una nueva ronda de contactos

El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

“Nos ha contactado la otra parte”, declaró a la prensa Trump, quien agrega: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”- El republicano no revela si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

13 de abril 2026, 10.55h Meloni dice que las palabras de Trump contra el papa León XIV son “inaceptables”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, califica de “inaceptables” las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al papa León XIV, en una segunda reacción tras el rechazo unánime de la clase política y la Iglesia italianas.

“Creía que el sentido de mi declaración de esta mañana había quedado claro, pero lo reitero con mayor claridad. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”, afirma Meloni en un comunicado.

13 de abril 2026, 10.35h Pakistán y China hablan por primera vez tras las negociaciones entre Irán y EE. UU.

Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, discuten sus puntos de vista sobre las recientes negociaciones entre Irán y EE. UU. en Islamabad, después de ser ambos ministros los impulsores para que se iniciara este dialogo para restablecer la paz en Oriente Medio.

Dar y Wang “intercambiaron puntos de vista sobre las recientemente concluidas conversaciones de Islamabad y las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán”, informa el Ministerio de Exteriores de Pakistán en X tras la conversación telefónica entre ambos ministros.

13 de abril 2026, 10.15h Israel continúa sus ataques al Líbano en vísperas de las conversaciones para una tregua

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reitera en que Israel seguirá con su plan de crear una “zona de seguridad sólida y más profunda” en el sur del Líbano, donde dice que los “combates continúan” pese al encuentro entre sus embajadores previsto este martes de cara a un posible alto el fuego.

Pakistán y China hablan por primera vez tras las negociaciones entre Irán y EE.UU.

Después de adentrarse el 12 de abril en territorio libanés para animar a sus tropas, que han iniciado una invasión contra el grupo chií Hizbulá, Netanyahu explica que esta ocupación irá más allá de las cinco bases militares que Israel mantiene en el sur del Líbano desde noviembre de 2024.

13 de abril 2026, 10.05h Kallas pide en la ONU una coalición global de seguridad marítima por la tensión en Ormuz

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU que lo ocurrido en el estrecho de Ormuz es “la llamada más clara hasta ahora para impulsar una coalición internacional sólida en materia de seguridad marítima”.

Kallas subraya que el bloque comunitario seguirá “rechazando cualquier acuerdo que limite el paso libre y seguro por el estrecho de Ormuz de conformidad con el derecho internacional”.

13 de abril 2026, 09.45h Presidente libanés ve posible “solución sostenible” pero pide a Israel concesiones mutuas

El presidente libanés, Joseph Aoun, considera que su país e Israel tienen la posibilidad de lograr una “salida sostenible” al conflicto, pero alerta de que ambos deberán hacer concesiones, a un día del inicio de conversaciones directas en Washington.

“Ahora existe la oportunidad de alcanzar una solución sostenible, que es lo que desea el Líbano, pero esta no puede ser unilateral. Israel debe responder a los llamamientos libaneses, árabes e internacionales para que cese sus ataques contra el Líbano e inicie negociaciones”, declara, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

13 de abril 2026, 09.30h Agricultores denuncian que la guerra de Irán amenaza seguridad alimentaria mundial



La Organización Mundial de Agricultores (WFO, siglas en inglés), que representa a asociaciones profesionales de todo el mundo, alerta de que la grave crisis bélica de Oriente Medio, iniciada por el ataque de EE. UU. e Israel a Irán, amenaza la seguridad alimentaria global.

Los agricultores advierten de que las disrupciones en los mercados de energía y fertilizantes ya afectan a los procesos de producción por el riesgo de menores rendimientos y un aumento de los precios de los alimentos en los próximos meses.

La WFO asegura que las tensiones que afectan al estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, gas y fertilizantes, se están traduciendo en menos disponibilidad de materias primas y mayores costes debido al encarecimiento del transporte, la logística y el combustible.

13 de abril 2026, 08.45h Trump amenaza con “eliminar inmediatamente” buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha comenzado en el estrecho de Ormuz.

“Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal”, escribe el mandatario estadounidense en Truth Social.

13 de abril 2026, 08.15h Catar pide a Irán consolidar tregua con EE. UU. y no utilizar Ormuz como “carta de presión”



El ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, solicita a su homólogo iraní, Abás Araqchí, que consolide el alto el fuego con Estados Unidos, al tiempo que insiste en que Irán debe “abstenerse” de utilizar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz “como carta de presión o negociación”.

13 de abril 2026, 07.45h Petróleo de Texas sube un 7.13 % tras el anuncio de Trump de bloquear estrecho de Ormuz



El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) aumenta un 7.13 %, hasta los US$103.48 el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo, a partir del 13 de abril.

13 de abril 2026, 07.30h El presidente iraní condena las criticas de Trump al papa León XIV



El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rechaza “el insulto” del mandatario estadounidense, Donald Trump, al papa León XIV, de quien dijo que es “terrible en política exterior”.

“Su Santidad el Papa Luis XIV (@Pontifex), condeno el insulto dirigido a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán”, escribe en X Pezeshkian.

“Declaro que la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo gloria en Alá”, añade.

13 de abril 2026, 07.15h Baréin afirma haber derribado 7 drones en medio de conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán



Las Fuerzas de Defensa de Baréin asegura haber derribado siete drones que iban dirigidos contra su territorio en las últimas 24 horas, sin especificar desde dónde fueron lanzados y en medio del alto el fuego y las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán.

13 de abril 2026, 06.45h Netanyahu apoyo el bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz



El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, muestra su apoyo al bloqueo naval que Estados Unidos pretende imponer en el estrecho de Ormuz.

“Debido a que Irán violó las reglas, el presidente Trump decidió imponerles un bloqueo naval. Por supuesto, apoyamos esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos. Hablar como si hubiera una desconexión entre nosotros es todo lo contrario”, afirma el mandatario israelí en declaraciones compartidas por su Oficina.

Netanyahu asegura que habló el 12 de abril por teléfono con el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, cuando este volaba de vuelta desde Islamabad a Estados Unidos tras concluir sin un pacto las negociaciones del acuerdo de paz.

13 de abril 2026, 06.25h Pakistán intenta organizar nueva ronda de diálogo entre EEUU e Irán y extender tregua



El Gobierno de Pakistán está buscando celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras el estancamiento del diálogo en Islamabad y asegurar una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril.

“Nuestro éxito se mediría ahora por lograr una prórroga del alto el fuego más allá del 22 de abril. En consecuencia, una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría ocurrir, si las cosas continúan como hasta ahora”, declara a EFE una fuente diplomática.

13 de abril 2026, 05.35h Von der Leyen afirma que no puede haber estabilidad en Oriente Medio mientras sigan ataques a Líbano



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que no podrá haber estabilidad en Oriente Medio ni el golfo Pérsico mientras el Líbano esté en llamas y pide el “cese completo de las hostilidades”.

Von der Leyen subraya que “los continuos ataques a Líbano amenazan con hacer descarrillar todo el proceso” para restablecer la paz en la región.

13 de abril 2026, 05.15h Tráfico en Ormuz es limitado e incierto tras fracaso en Islamabad, según MarineTraffic



El estratégico estrecho de Ormuz continúa en un “entorno operativo restringido” y su régimen de tránsito es “incierto” tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, informa el portal MarineTraffic.

Según la plataforma de monitoreo marítimo, durante el fin de semana el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a 14 por día, aunque recuerda que “el tráfico se mantiene muy por debajo de la media previa al conflicto, que rondaba los 100 tránsitos diarios”, algo que se traduce en que está todavía “lejos de una normalización significativa”.

13 de abril 2026, 05.00h Embajador de la UE pide respeto para el Papa ante las críticas de Trump



El embajador de la Unión Europea ante la Santa Sede, Martin Selmayr, solicita respeto para el Papa y la institución que representa y considera que los llamamientos de León XIV a la paz son más importantes que nunca.

El embajador de la Unión Europea ante la Santa Sede, Martin Selmayr, solicita respeto para el Papa y la institución que representa y considera que los llamamientos de León XIV a la paz son más importantes que nunca.

“El Papa es una institución única, de 2000 años con mucha historia, que ante todo exige respeto, sea uno católico o no, estemos de acuerdo en todos los puntos o no”, escribe Selmayr en X, en alusión a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra León XIV.

13 de abril 2026, 04.45h Bloqueo de EE. UU. de Ormuz impactará negativamente en mercado internacional, advierte el Kremlin



El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz seguirá afectando negativamente a los mercados internacionales, considera la Presidencia rusa.

“Lo más probable es que estas acciones continúen impactando negativamente a los mercados internacionales”, declara el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

13 de abril 2026, 03.35h Papa León XVI responde a Trump que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra



El papa León XIV responde a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recuerda que “el evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”, según dice durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

“Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”, declara el pontífice estadounidense.

12 de abril

12 de abril 2026, 21.30h Primer ministro de Líbano dice que el Gobierno continúa “trabajando por detener la guerra”



El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró que su Gobierno continúa “trabajando por detener esta guerra”, en un momento de incertidumbre tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán el fin de semana en Islamabad.

En su discurso, compartido en redes sociales, Salam insistió en que el Ejecutivo busca “asegurar la retirada israelí de todo el territorio, recuperar a todos los prisioneros, y la reconstrucción de los pueblos y ciudades destruidas, el retorno seguro de los desplazados, y permitirles vivir en ellos con dignidad y seguridad”.

12 de abril 2026, 20.30h Trump dice que el papa León XIV es “terrible en política exterior” tras sus críticas



El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el papa León XIV y dijo que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.



“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (…). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, declaró.

12 de abril 2026, 19.50h Irán advierte que los buques que se acerquen al estrecho Ormuz violan el alto el fuego



La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego, luego del anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes.

12 de abril 2026, 17:10h Trump estudia reanudar bombardeos en Irán para desbloquear la negociación, según WSJ



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores analizan reanudar bombardeos “limitados” en Irán para desbloquear la negociación, tras no haber logrado un acuerdo el 11 de abril, según The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ, que cita a funcionarios y personas conocedoras de la situación, señala que la Casa Blanca estudia opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Ormuz y, además de esos bombardeos limitados, considera “reanudar una campaña de bombardeos completa” en Irán.

El diario indica que la campaña de bombardeos completa es “menos probable” por la potencial inestabilidad para Oriente Medio y porque Trump se opone a “conflictos militares prolongados”.

12 de abril 2026, 17:10h Futuros del petróleo de Texas superan los US$104 ante el bloqueo de EE. UU. al estrecho de Ormuz



Los futuros continuos del petróleo de Texas (WTI, por su sigla en inglés) alcanzan los US$104 el barril este domingo, horas antes de que EE. UU. comience el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente Donald Trump.

A las 18:40 hora local de Nueva York (22:40 GMT) los contratos del barril de Texas con vencimiento en mayo se disparan un 8,3 % respecto al cierre del 10 de abril y se negocian a US$104.58, según datos en tiempo real previos a la apertura del 13 de abril.

A la misma hora, los contratos continuos del petróleo de Brent, de referencia en Europa, con vencimiento en junio, suben un 7.6 % respecto al cierre del viernes y se negocian a US$102.43.

12 de abril 2026, 16:30h EE.UU. da detalles sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz



El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anuncia que comenzará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir del 13 de abril a las 10.00 hora local.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, afirma el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, aclara la nota.

12 de abril 2026, 13:35h Netanyahu cruza a territorio libanés y advierte de que “queda mucho trabajo por hacer”



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cruza la frontera con el Líbano para animar a las tropas allí desplegadas y advierte de que “queda mucho trabajo por hacer”, pese a que esta semana hay prevista una reunión entre representantes de ambos países para alcanzar una tregua.

“Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo”, dice Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina en el que se detalla que el primer ministro israelí se encontraba en el sur de Líbano.

12 de abril 2026, 12:15h Reino Unido insinúa que no participará en el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz



Un portavoz del gobierno británico declara en un comunicado recogido por la BBC y otros medios locales que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz “no debe estar sujeto a ningún peaje” y respalda la reapertura del citado paso marítimo en beneficio de la economía global, aunque no menciona el anuncio del bloqueo estadounidense.

“El estrecho de Ormuz no debe estar sujeto a ningún peaje. Estamos trabajando urgentemente con Francia y otros socios para poner en común una amplia coalición que proteja la libertad de navegación”, comenta.

12 de abril 2026, 11:45h Irán niega el bloqueo de Ormuz por EE.UU. y advierte a buques militares que se acerquen



La Guardia Revolucionaria iraní rechaza que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirte a los buques militares de que no se acerquen a la zona, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirma dicho cuerpo militar, según la agencia Tasnim.

Además, amenaza de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

12 de abril 2026, 10:50h Egipto analiza con EE. UU. y Pakistán las negociaciones con Irán



El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelaty, conversa durante una llamada telefónica con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Wittkopf, en la que ambos abordan los últimos acontecimientos regionales después de las conversaciones estadounidenses-iraníes en la capital paquistaní.

Según el portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, Tamim Khallaf, Wittkopf informa al ministro Abdelaty sobre la posición de Estados Unidos en las negociaciones, en el marco de la estrecha coordinación y las consultas continuas entre El Cairo y Washington.

Durante la conversación, Abdelaty subraya la importancia de mantener la vía diplomática, priorizar el diálogo y apostar por soluciones pacíficas que permitan alcanzar un consenso sobre todas las preocupaciones planteadas y preservar la seguridad y la estabilidad en la región.

12 de abril 2026, 10:35h Sube la cifra de muertos a 3,375 en Irán en la guerra con Israel y EE.UU.



Las autoridades iraníes informan sobre la muerte de 3,375 personas en los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, incluidos 383 niños, según el jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán, Abás Masyedi.

“Los restos de 3.375 personas fueron identificados y se determinó su identidad mediante métodos científicos y especializados por la Organización de Medicina Legal”, reporta Masyedi, de acuerdo con la agencia IRNA.

Del total de víctimas, 2,875 son hombres y 496 mujeres, y señalan que, entre ellos, 383 eran menores, la mayoría de entre 1 y 12 años. Además, entre los fallecidos hay ciudadanos de otros países, incluidos Afganistán, Siria, Turquía, Pakistán, China, Irak y Líbano.

12 de abril 2026, 10:15h Trump amenaza a China con aranceles del 50 % si proporciona armas a Irán



Donald Trump amenaza de nuevo con imponer aranceles del 50 % a las importaciones de China si Pekín proporciona armamento a Irán.

El mandatario estadounidense advierte durante una entrevista con Fox News después de que la cadena CNN revelara que la inteligencia estadounidense cree que el Gobierno chino prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos para Teherán.

“Dudo que lo hicieran, porque tengo una (buena) relación y creo que no lo harían”, dice Trump, quien agrega: “Pero si los pillamos haciendo eso, se les impone un arancel del 50 %, lo cual es una cantidad asombrosa”.

12 de abril 2026, 09:35h Trump predice que Irán regresará a la mesa de negociaciones con Estados Unidos



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Irán regresará a la mesa de negociaciones después de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin un acuerdo para poner fin al conflicto.

“Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos”, dice el líder republicano en una entrevista con Fox News.

Trump afirma que lo quiere “todo” y que Irán “no tiene opciones”, dado que Estados Unidos puede derrotar a la república islámica “en un solo día”.

12 de abril 2026, 09:20h Trump asegura que el Reino Unido ayudará en el desminado del estrecho de Ormuz



Donald Trump asegura que el Reino Unido y otros países ayudarán en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

“Contamos con dragaminas de última generación, los más modernos y avanzados, pero también estamos incorporando dragaminas más tradicionales. Por lo que entiendo, el Reino Unido y un par de países más están enviando dragaminas”, declaró en una entrevista con Fox News.

12 de abril 2026, 08:00h Trump anuncia que EE. UU. va a tomar el control del estrecho de Ormuz



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que su país tomará el control del estrecho de Ormuz “con efecto inmediato” después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

“La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo en su red Truth Social.

#ÚLTIMAHORA | Trump anuncia que EE.UU. va a tomar el control del estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/QadNgBJcTO — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 12, 2026

12 de abril 2026, 07:25h Trump dice que Irán “no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares”



Este lo indica el mandatario luego de las negociaciones entre ambos países y sin resultados positivos. En total, 21 horas de negociaciones entre contacto directo de ambas partes con la mediadora Pakistán, así como intercambio de textos con entendimientos en varios temas, aunque también divergencias en al menos dos o tres puntos, sobre todo en el asunto nuclear y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

#ÚLTIMAHORA | Trump dice que Irán "no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares". pic.twitter.com/uUMPdldOav — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 12, 2026

12 de abril 2026, 07:13h Delegación estadounidense ha dejado Islamabad tras negociaciones

Todos los negociadores estadounidenses han abandonado Islamabad tras el fin de las conversaciones de paz con Irán este domingo, incluidos los miembros del equipo técnico y figuras clave como Jared Kushner y Steve Witkoff, confirmó un funcionario estadounidense.

Durante la escala para repostar el avión que lleva a la delegación liderada por JD Vance, un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, declaró a la prensa que ningún miembro del equipo negociador se quedó en Islamabad ni tampoco los equipos técnicos.