Trump restablece el pelotón de fusilamiento en las ejecuciones: La medida que regresa a EE. UU.

Durante la tarde de este viernes 24 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los reos en el corredor de la muerte, como parte de un grupo de medidas que buscan fortalecer la pena capital a nivel federal.

El corredor de la muerte es una sección especial en prisiones de EE. UU. donde los reclusos condenados a la pena capital esperan su ejecución, y el pelotón de fusilamiento es un método de ejecución mediante disparos por arma de fuego, utilizado históricamente en el ámbito militar, aunque ahora será empleado para ejecuciones federales.

Ante esta situación, el DOJ busca despejar "el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados hayan agotado sus recursos de apelación", en cumplimiento de una orden firmada por el presidente Donald Trump sobre la pena capital, la ejecución de un reo por parte del Estado como castigo por delitos graves.

Por lo tanto, entre las nuevas instrucciones se incluye "la readopción del protocolo de inyección letal, la ampliación de dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, tales como el pelotón de fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte por delitos capitales".

Reactivan y endurecen la pena de muerte federal

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Justicia de EE. UU, estas reformas buscan disuadir crímenes graves y acelerar la aplicación de sentencias, luego de años de restricciones y aplazamientos durante la presidencia del mandatario demócrata Joe Biden, quien redujo a mínimos históricos el número de ejecuciones federales en el país.

Asimismo, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CBS News, el DOJ también estudia la construcción de nuevas instalaciones para ejecuciones y cambios regulatorios para limitar el acceso de los condenados a peticiones de clemencia, solicitudes dirigidas a una autoridad para reducir, perdonar o suspender una condena penal.

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"Estos pasos son fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes", agregó el DOJ mediante un comunicado digital, donde se mencionó que en el 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en la nación, con 19 solo en Florida.

Por su parte, el fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, declaró que el expresidente Joe Biden "incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden".

Más métodos de ejecución

"El DOJ vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas", advirtió Blanche, tras anunciar que instruyó a la Oficina de Prisiones a "examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos".

Para abril del 2026, la pena capital es legal en 27 estados de EE. UU, aunque en cuatro de ellos existen prórrogas que bloquean las ejecuciones. Sin embargo, en los otros 23 estados y en el Distrito de Columbia, la capital federal de Estados Unidos, la pena de muerte ha sido abolida, por lo que el presidente Donald Trump desea restablecerla.