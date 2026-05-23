Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca queda grabado en transmisiones en vivo
Un tiroteo cerca de la Casa Blanca quedó captado en cámaras de prensa que transmitían en vivo, mientras agentes del Servicio Secreto respondían al ataque.
El Servicio Secreto respondió al ataque y activó un cierre temporal de seguridad en la Casa Blanca. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)
Cámaras de televisión de periodistas que hacían transmisiones en vivo desde la Casa Blanca captaron este sábado 23 de mayo una ráfaga de entre 15 y 30 disparos durante un incidente armado registrado en las inmediaciones del complejo presidencial, que obligó a activar un cierre temporal de seguridad.
El tiroteo ocurrió cerca de un puesto de vigilancia del Servicio Secreto, ubicado en una intersección próxima al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, según reportaron medios estadounidenses.
Los reporteros se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca cubriendo el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado horas antes por el presidente Donald Trump, cuando comenzaron a escucharse las detonaciones, que quedaron registradas en las transmisiones en directo.
"Estaba en medio de grabar con mi iPhone un video social desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora", escribió en su cuenta de X la periodista Selina Wang..
Fuentes cercanas a la investigación dijeron a CBS que un sospechoso abrió fuego contra agentes del Servicio Secreto, quienes respondieron al ataque e hirieron al tirador. Un transeúnte también resultó herido.
Ningún agente federal sufrió lesiones, indicaron las fuentes.
Tras el intercambio de disparos, periodistas y personal de prensa fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca y posteriormente evacuados, informó una fuente a EFE.
La orden de cierre de seguridad se mantuvo durante aproximadamente una hora.
Hasta el momento no está claro si Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca durante el incidente. Sin embargo, unas tres horas antes había publicado en Truth Social que estaba en el Despacho Oval.
El hecho ocurre casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, incidente que obligó a evacuar a Trump y al vicepresidente J.D. Vance el pasado 25 de abril.
I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now.— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
FBI is on the scene and Secret Service is responding to shots near the White House grounds.— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
The President is currently at the White House.
New footage of the shooting near the White House pic.twitter.com/aTDtFD2onU— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) May 23, 2026
BREAKING: The suspect who opened fire on the White House has DIED, the White House has confirmed— Nick Sortor (@nicksortor) May 23, 2026
President Trump WAS at the White House tonight, but is UNAFFECTED.
NEW: The suspect in the shooting near the White House is dead, and one bystander was wounded, according to the White House. FOX News' Alex Hogan breaks down the moments leading up to the incident. pic.twitter.com/w7SGNBj17K— Fox News (@FoxNews) May 24, 2026