EN VIVO: Tensión en cárceles por motines en Fraijanes 2, Preventivo de zona 18 e incendio en Renovación 1

Este sábado se registran motines en tres prisiones y el Ministerio de Gobernación dice que activó protocolos para retomar el control.

RENOVACIÓN 1. MOTÍN

Reos se amotinan en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, donde han causado destrozos. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Socorristas permanecen en alrededores de varios centros carcelarios este 17 de enero por incidentes que autoridades penitenciarias aún no informan.

La principal alerta se generó en la cárcel Renovación 1, Escuintla, donde se observan columnas de humo que habrían sido causadas por un incendio en el interior de la prisión.

También se reporta que supuestos familiares de reos de la referida cárcel estaban impidiendo el paso de vehículos en la vía para impedir el paso de las fuerzas de seguridad.

Se reportó que un vehículo fue incendiado en la ruta a la cárcel, supuestamente como parte de los incidentes que reos habrían causado en el interior de la prisión.

Además, en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, así como en las cárceles de Fraijanes y Cantel, en Quetzaltenango, se reportan incidentes.

17 de enero 2026, 12:32h

Reos causan destrozos en cárcel Renovación 1 y motín continúa

La situación tensa continúa y según reportes de medios locales, los privados de libertad han expresado una serie de peticiones.

17 de enero 2026, 12:17h

Bomberos Municipales y Cruz Roja en alerta por situación tensa en prisiones

Los bomberos informan que la Policía Nacional Civil solicitó apoyo a causa de un motín que se desarrolla en el Centro Preventivo de la zona 18.

También han movilizado unidades y están en apresto en calidad de prevención, ya que existe información preliminar sobre posibles guardias del Sistema Penitenciario retenidos. Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca también están en calidad de prevención en la cárcel de Fraijanes 2.

17 de enero 2026, 11:57h

Bomberos movilizan ambulancias ante motines en cárceles

Los Bomberos Voluntarios mantienen unidades en calidad de prevención en diferentes centros carcelarios tras confirmación de motines.

17 de enero 2026, 11:44h

Reos incendian cárcel de Renovación 1

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo los reos incendiaron la cárcel de Renovación 1, en Escuintla.

17 de enero 2026, 11:25h

Mingob confirma incidentes en cárceles

El Ministerio de Gobernación compartió en redes sociales un comunicado en el que indica que se llevan a cabo operativos para restablecer el orden en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y Centro Preventivo de la Zona 18.

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

