EN VIVO: Tensión en cárceles por motines en Fraijanes 2, Preventivo de zona 18 e incendio en Renovación 1

Socorristas permanecen en alrededores de varios centros carcelarios este 17 de enero por incidentes que autoridades penitenciarias aún no informan.

La principal alerta se generó en la cárcel Renovación 1, Escuintla, donde se observan columnas de humo que habrían sido causadas por un incendio en el interior de la prisión.

También se reporta que supuestos familiares de reos de la referida cárcel estaban impidiendo el paso de vehículos en la vía para impedir el paso de las fuerzas de seguridad.

Se reportó que un vehículo fue incendiado en la ruta a la cárcel, supuestamente como parte de los incidentes que reos habrían causado en el interior de la prisión.

Además, en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, así como en las cárceles de Fraijanes y Cantel, en Quetzaltenango, se reportan incidentes.

17 de enero 2026, 12:32h Reos causan destrozos en cárcel Renovación 1 y motín continúa



La situación tensa continúa y según reportes de medios locales, los privados de libertad han expresado una serie de peticiones.

17 de enero 2026, 12:17h Bomberos Municipales y Cruz Roja en alerta por situación tensa en prisiones



Los bomberos informan que la Policía Nacional Civil solicitó apoyo a causa de un motín que se desarrolla en el Centro Preventivo de la zona 18.

También han movilizado unidades y están en apresto en calidad de prevención, ya que existe información preliminar sobre posibles guardias del Sistema Penitenciario retenidos. Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca también están en calidad de prevención en la cárcel de Fraijanes 2.

#CbmInforma llamadas ingresaron a nuestra línea telefónica 123 reportando de un motín en el preventivo de la zona 18, unidades de nuestra institución se encuentran en el lugar integrados en el protocolo antimotines en este lugar pic.twitter.com/t3csshwWse — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 17, 2026

17 de enero 2026, 11:57h Bomberos movilizan ambulancias ante motines en cárceles



Los Bomberos Voluntarios mantienen unidades en calidad de prevención en diferentes centros carcelarios tras confirmación de motines.

Bomberos Voluntarios mantienen unidades en calidad de prevención en diferentes centros preventivos de los cuales se nos han informado que hay alteración del orden en el interior de los mismos. Renovación, en Escuintla

Preventivo para hombres Z. 18

Centro carcelario en Fraijanes pic.twitter.com/SyecxfXZwR — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 17, 2026

17 de enero 2026, 11:44h Reos incendian cárcel de Renovación 1



Videos compartidos en redes sociales muestran cómo los reos incendiaron la cárcel de Renovación 1, en Escuintla.

17 de enero 2026, 11:25h Mingob confirma incidentes en cárceles



El Ministerio de Gobernación compartió en redes sociales un comunicado en el que indica que se llevan a cabo operativos para restablecer el orden en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y Centro Preventivo de la Zona 18.