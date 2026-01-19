Congreso ratifica estado de Sitio por ataques del Barrio 18, hace cambios y critica al Ejecutivo

El Congreso ratificó con 149 votos el estado de Sitio a nivel nacional, permitiendo la medida en el tiempo previsto por el Ejecutivo, además, los diputados remarcaron una serie de desaciertos de la Presidencia de Bernardo Arévalo en el combate a las maras.

Durante el fin de semana se reportó una serie de motines en las cárceles del país orquestados por miembros del Barrio 18, quienes exigían ser reubicados de centros carcelarios y mejores condiciones para cumplir condena.

Las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de los penales y rescatar a guardias que permanecían como rehenes, pero la respuesta de la mara fue comenzar una serie de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La respuesta del Gobierno fue instaurar un estado de Sitio por 30 días a nivel nacional, acción contenida en la Ley de Orden Público, que requirió el apoyo político de los diputados del Congreso.

Los cambios

El estado de Sitio impulsado por el Ejecutivo abarca todo el territorio nacional por un espacio de 30 días, con la posibilidad de ser ampliado.

No obstante, entre las enmiendas que recibió el estado de Sitio, y que fueron aprobadas, se permiten las reuniones que tengan relación con las elecciones de segundo grado, es decir, aquellas que formen parte de los procesos de comisiones de postulación.

Entre los cambios establecidos se da luz verde a eventos religiosos y culturales, así como al permiso legal de la población civil a portar armas, punto que fue criticado por diputados de oposición al rechazar que se le ordene a la población civil estar desarmada. También se prohíben por 30 días las visitas a los pandilleros de Mara 18 y Mara Salvatrucha.

Semilla, contra la UNE

El estado de Sitio responde a una serie de ataques armados presuntamente ordenados por líderes de la Mara 18 contra agentes de la PNC, que ha dejado a elementos de seguridad fallecidos y otros más gravemente heridos.

Pero durante la discusión de un tema eminentemente de seguridad y orden público, los diputados oficialistas de Movimiento Semilla y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) protagonizaron una disputa política.

Samuel Pérez, uno de los líderes de la fuerza oficialista, criticó una querella que le promovieron diputados de la UNE, por una serie de declaraciones donde relacionó directamente a la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, con los líderes del Barrio 18.

“Los verdaderos líderes de esa estructura criminal están a mi izquierda, gente de Sandra Torres y toda la clica de la UNE”, dijo Pérez, acuerpado de su bloque, mientras era encarado por Lourdes Teresita de León y los integrantes del bloque UNE en otro extremo del hemiciclo.

“Ustedes no defienden terroristas, se casan con ellos directamente, pero a nosotros no nos van a intimidar y vamos a evidenciar a los enemigos del pueblo de Guatemala”, remarcó el oficialista.

En respuesta, el diputado Inés Castillo, jefe del bloque UNE, criticó el manejo de seguridad que ha tenido el gobierno de Arévalo. “¿A quién se le fugaron los 20 cabecillas de los terroristas?, ¿Dónde está el ministro responsable?, está huyendo como un cobarde, que venga a dar la cara”, enfatizó Castillo.

El diputado de oposición criticó a los oficialistas, señalando que ha sido el oficialismo quien negoció la fuga de mareros en el 2025. “Que estos muchachitos, aprendices de política, devuelvan a los mareros porque ellos negociaron la fuga”, expresó.

Piden acciones

La ratificación al estado de Sitio contó con los votos necesarios, pero los diputados fueron claros en que se necesitan acciones concretas de la administración de Arévalo, sin dejar de hacer responsables a las pasadas administraciones de gobierno.

“Todos los días asesinan, la muerte de los PNC nos duele y hay que reaccionar porque atentan contra el Estado, pero que pasa con todos los muertos diarios, también hay familias llorando y dejando hijos, pero pareciera que el gobierno está solo para el gobierno pero no para los demás”, criticó Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

También Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), explicó que el control que los reos demostraron dentro de los penales, es algo que no pueden volver a permitir las fuerzas de seguridad.

“Nunca antes había ocurrido eso en la historia reciente del país, tres centros carcelarios en manos de terroristas que no están para tener privilegios, están para cumplir condena”, señaló.

Por su parte, el oficialista Luis Ventura dijo que es necesario que todas las instituciones de Estado trabajen de manera conjunta, ya que esto puede dar una solución a la delincuencia.

“Insto al sistema de justicia y a los fiscales del MP a imputar debidamente los delitos cometidos por los delincuentes, para que cada instancia pueda cumplir con su rol y poder controlar esta crisis que estamos viviendo”, puntualizó.