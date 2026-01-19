Cárceles en Guatemala: ¿Qué ocurrió este fin de semana y por qué se declaró estado de sitio?

Las acciones de reos y ataques a la Policía Nacional Civil (PNC), ocurren en un contexto de tensión sostenida entre el Estado y las estructuras criminales desde junio de 2024, cuando comenzaron disturbios carcelarios con toma de rehenes como mecanismo de presión frente a las medidas de control impulsadas por el gobierno.

La modernización de una cárcel de máxima seguridad incluyó el traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como “el Lobo”, señalado como cabecilla del Barrio 18.

Desde entonces, los choques se intensificaron, con las cárceles convertidas en escenarios de pulso directo, con la toma de rehenes y los motines en respuesta a los intentos del Estado por romper el control criminal desde el sistema penitenciario.

En ese marco, y ante la magnitud de los acontecimientos, a continuación, se presenta un recuento de los hechos registrados durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2025, desde el inicio de los motines carcelarios hasta la respuesta del Estado y las acciones desplegadas en las horas posteriores.

1. El origen: motines que rompieron el control penitenciario

La crisis comenzó el sábado 17 de enero pasadas las 10 horas cuando los reclusos tomaron el control de tres cárceles con motines simultáneos, donde tomaron a más de 40 guardias penitenciarios de rehenes y desafiaron al Estado.

Durante esas primeras horas y entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, la situación se mantuvo altamente tensa e inestable, ya que las autoridades aún no habían retomado por completo el control de los centros penitenciarios.

En ese lapso, los motines continuaban activos, reclusos mantenían retenido a personal penitenciario, y se registraban incendios, destrucción de áreas internas y amenazas desde el interior de las cárceles.

Motín registrado el sábado 17 de enero del 2026 en el centro penitenciario Renovación 1, donde privados de libertad mantuvieron retenidos como rehenes a guardias penitenciarios. (Foto Prensa Libre: Archivo)

Las fuerzas de seguridad permanecieron en fase de contención, con anillos policiales y militares alrededor de los penales, mientras se evaluaban los riesgos de una intervención directa para evitar más muertes entre los rehenes.

Fueron horas marcadas por la incertidumbre, negociaciones indirectas y despliegue estratégico, hasta que entrada noche y la madruga del domingo comenzaron los ingresos tácticos que permitieron recuperar el control y cambiar el curso de los acontecimientos.

Durante el motín en el centro penitenciario Renovación 1, reclusos expusieron ante medios de comunicación a guardias penitenciarios que mantenían retenidos como rehenes. (Foto Prensa Libre: Archivo)

2. “El Lobo” es conducido

Aunque las autoridades recuperaron el control el domingo 18 de enero a primeras horas, los hechos expusieron fallas estructurales del sistema penitenciario y la capacidad de las pandillas para coordinar acciones desde prisión.

Tras la intervención en la cárcel Renovación I, pasadas las 7 horas, las autoridades lograron someter y asegurar nuevamente a el Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 que estaba recluido allí. Imágenes oficiales lo muestran siendo escoltado por policías, con signos de haber sido reducido durante el operativo.

3. De las cárceles a las calles: ataques contra la PNC

Mientras las fuerzas de seguridad trabajaban por retomar el control en los otros centros penitenciarios, se registraron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país.

Las autoridades los interpretan como represalias directas por las acciones del Estado. El saldo fue de ocho policías fallecidos y al menos 11 heridos, en una de las jornadas más violentas para la institución en años.

Dos agentes de la PNC fallecidos, por arma de fuego frente a la centro de justicia de Villa Nueva, Calzada Aguilar Batres, 50 calle. #CVBalServicio pic.twitter.com/KszayvkjZK — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 18, 2026

Posteriormente, este lunes 19 de enero, mientras se preparaban las honras fúnebres de los agentes fallecidos, se confirmó que el noveno agente había perdido la vida a secuencia de la gravedad de las heridas.

4. Reacción de EE. UU.

Ante la escalada de violencia, Estados Unidos emitió inicialmente una alerta de seguridad para su personal de gobierno en Guatemala.

Posteriormente, y tras el control de los motines y el despliegue de fuerzas de seguridad, la advertencia fue reducida, al considerar que la situación mostraba señales de estabilización, aunque se mantuvo se recomendó un nivel de preocupación al viajar.

5. El mensaje del presidente

En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo calificó los hechos como una ofensiva del crimen organizado contra el Estado y aseguró que no habrá negociación con estructuras criminales.

Sobre el estado de sitio, el mandatario aclaró que no se limita la libre locomoción, y que la población puede continuar desplazándose con normalidad, subrayando que la medida busca fortalecer la acción del Estado sin paralizar la vida cotidiana.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación afirmó que la postura inicial del Gobierno era no negociar con los responsables de los motines en centros penitenciarios.

6. Estado de sitio

El decreto de estado de sitio por 30 días contempla siete disposiciones, entre ellas restricciones a reuniones, detenciones en casos específicos, allanamientos especiales, control de armas y apoyo del Ejército a la PNC.

No obstante, el proceso no está cerrado: el Congreso de la República tiene tres días para conocer el decreto y ratificarlo, modificarlo o improbarlo, lo que definirá el alcance final de la medida.

7. Agentes caídos en cumplimiento del deber

Más allá de las cifras, la violencia dejó familias en luto y una PNC golpeada emocionalmente.

Los agentes asesinados cumplían funciones de seguridad cuando fueron atacados, abriendo el debate sobre el riesgo que enfrenta la fuerza policial y la sociedad civil.

Este lunes 19 de enero, mientras familiares, compañeros y autoridades se preparaban para las honras fúnebres de los agentes fallecidos, las autoridades confirmaron que un noveno agente murió a causa de la gravedad de las heridas sufridas durante los ataques, elevando nuevamente el saldo de víctimas.

El deceso ocurrió horas después de haber permanecido en estado crítico, en un contexto marcado por el duelo institucional y la consternación.

Honras fúnebres por el fallecimiento de ocho agentes de la Policía Nacional Civil, realizadas en el Ministerio de Gobernación y encabezadas por el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación y mandos de la PNC. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación expresan sus condolencias a los familiares de los agentes de la PNC fallecidos, durante las honras fúnebres. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

