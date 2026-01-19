Persecución e intercambio de disparos:  PNC detalla cómo capturó a sospechosos de ataques contra agentes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en las últimas horas, ha capturado a pandilleros señalados de haber cometido ataques contra agentes de esa institución.

La mañana del domingo 18 de enero se registraron varios ataques armados contra agentes, con saldo de nueve uniformados fallecidos y al menos 10 heridos.

En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Gobernación indicaron que los atentados se originaron por los motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Centro Preventivo para Hombres, en la zona 18.

La situación fue tensa, pues hubo toma de rehenes, aunque las autoridades lograron retomar el control. En la prisión de Renovación 1, los reclusos quemaron el área administrativa. En imágenes compartidas por la PNC se observa cuando los internos fueron neutralizados, entre ellos el cabecilla del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”.

Respecto de las capturas, el informe de la PNC detalla cómo se llevaron a cabo las detenciones de los presuntos responsables y los objetos decomisados.

En la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, agentes de la Comisaría 12 capturaron a tres integrantes de la clica Crazy Rich del Barrio 18, luego de una persecución tras un ataque armado contra una subestación de la PNC.

Los detenidos son William “N”, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan “N”, de 28, alias “Estiloso”; y Cristofer “N”, de 26, alias “Hueso”.

La PNC informó que, en el intercambio de disparos, un presunto pandillero del Barrio 18 murió en el lugar. A los capturados se les decomisó un vehículo corinto en el que intentaban escapar, dos armas de fuego —una pistola Tanfoglio calibre .40 y un revólver calibre .38—.

Alias “Estiloso” había estado preso en el Preventivo de la zona 18 por asociación ilícita, pero recuperó su libertad hace un mes.

En la colonia El Limón, zona 18, agentes de la misma comisaría reportaron la captura de Kevin “N”, de 28 años, integrante del Barrio 18. Le decomisaron un fusil AR-15.

Asimismo, en la calle principal del barrio Chajsaquil, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue detenido Alexis “N”, de 47 años, alias “el Snoopy”, de nacionalidad salvadoreña e integrante de la clica Solo para Locos. Según la PNC, vigilaba los movimientos del personal policial de la subestación local para planear un posible ataque. Fue interceptado cuando intentaba huir.

“Sus tatuajes lo identifican como integrante de la referida pandilla”, indicó la PNC. Le decomisaron un colmillo con cocaína, un celular y dinero en efectivo.

“Este marero será expulsado del territorio nacional y entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador”, añadió la institución.

También se reportó la detención de un pandillero señalado de haber matado a dos agentes y herido a otros dos en la calzada Aguilar Batres.

El capturado fue Harol “N”, de 19 años, alias “Liro Rebelde”, del Barrio 18. La detención ocurrió en la colonia Cerro Gordo, zona 21, por agentes de la Comisaría 14. Le incautaron una pistola ilegal marca Taurus con una tolva, ocho municiones y 51 bolsas con marihuana.

El subcomisario Gonzalo Calderón, de la Comisaría 14, afirmó que desde el momento del ataque se dio seguimiento al sospechoso, a quien capturaron en tiempo récord.

Investigadores efectuaban tres allanamientos en las zonas 2, 5 y 12 de Villa Nueva, en seguimiento a los ataques armados. Preliminarmente se reportó el hallazgo de una pistola, otra de gas comprimido, tres teléfonos y un gorro pasamontañas.

Además, en la 30 calle y 10a avenida de la zona 13, colonia Santa Fe, la PNC capturó a dos pandilleros y remitió a dos menores al juzgado correspondiente, luego de otro ataque contra agentes.

Los detenidos fueron Néstor “N”, de 20 años, alias “Durman”; y Edwin “N”, de 24, alias “Tuctuquero”. A ambos se les decomisaron dos pistolas ilegales —una de ellas reportada como robada el 21 de marzo del 2020—, una camioneta y un mototaxi, en los que pretendían huir tras atacar a la policía.

La PNC también informó que capturó en San José, Villa Nueva, a dos presuntos responsables de participar en los ataques armados contra agentes policiales el 18 de enero. Los detenidos fueron identificados como Axel “N”, de 18, y Henrry “N”, de 34.

Tras los incidentes registrados, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio durante 30 días en Guatemala.

Cuatro de los capturados fueron trasladados a la Torre de Tribunales donde únicamente les dieron motivos de su captura y la primera declaración quedó para el viernes 22 de enero sin horario definido. Fueron trasladados al Preventivo de la zona 18.

