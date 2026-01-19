Sucesos
Mingob despide con honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos en atentados derivados de motines en cárceles
Autoridades rinden honras fúnebres a agentes de la PNC fallecidos en atentados simultáneos.
Se desarrollan honras fúnebres a agentes de la PNC fallecidos en atentados simultáneos. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)
En el edificio del Ministerio de Gobernación (Mingob), este lunes 19 de enero se llevan a cabo las honras fúnebres de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) víctimas de atentados.
El sábado 17 se reportaron motines en las cárceles de Renovación 1, en Escuintla; en Fraijanes 2, y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
El domingo, la situación continuaba tensa y se reportó la toma de rehenes por parte de los privados de libertad.
A temprana hora, la PNC informó que retomó el control de Renovación 1. Luego, se registraron ataques contra uniformados, con saldo de ocho agentes fallecidos y al menos 10 heridos.
Este lunes, la PNC confirmó que la cifra de fallecidos subió a nueve.
En las honras fúnebres participan el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Los féretros con los restos de las víctimas han sido cubiertos con banderas de Guatemala y colocados en un área especial.
Durante el acto, el maestro de ceremonias lee la trayectoria de cada agente y el área donde estaban asignados.
Los ataques, derivados de los motines en las tres cárceles —donde fue retomado el control—, obligaron al Gobierno a declarar estado de sitio en Guatemala por 30 días.
Para leer más: Mingob reconoce que “no hay inteligencia suficiente” tras ataques a PNC por motines en cárceles
Según el Ministerio de Gobernación, los motines fueron organizados por integrantes y cabecillas de la mara del Barrio 18.
Agentes de la PNC fallecidos
- Claudia Azucena Muñoz Ramos
- Samuel Valentín Matul Obispo
- José Efraín Revolorio Barrera
- Luis Alexander Zetino Pérez
- Fernando Alexander Batres Ordoñes
- Geovani Dario Tecu Sesam
- Sammy Iván López García
- Diana Rosmery Chávez Alarcón
- Frallan William Medrano Pernillo
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.