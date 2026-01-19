Mingob despide con honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos en atentados derivados de motines en cárceles

Sucesos

Mingob despide con honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos en atentados derivados de motines en cárceles

Autoridades rinden honras fúnebres a agentes de la PNC fallecidos en atentados simultáneos.

|

time-clock

HONRAS FÚNEBRES A AGENTES PNC. 1

Se desarrollan honras fúnebres a agentes de la PNC fallecidos en atentados simultáneos. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

En el edificio del Ministerio de Gobernación (Mingob), este lunes 19 de enero se llevan a cabo las honras fúnebres de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) víctimas de atentados.

El sábado 17 se reportaron motines en las cárceles de Renovación 1, en Escuintla; en Fraijanes 2, y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

El domingo, la situación continuaba tensa y se reportó la toma de rehenes por parte de los privados de libertad.

A temprana hora, la PNC informó que retomó el control de Renovación 1. Luego, se registraron ataques contra uniformados, con saldo de ocho agentes fallecidos y al menos 10 heridos.

Este lunes, la PNC confirmó que la cifra de fallecidos subió a nueve.

En las honras fúnebres participan el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Los féretros con los restos de las víctimas han sido cubiertos con banderas de Guatemala y colocados en un área especial.

Durante el acto, el maestro de ceremonias lee la trayectoria de cada agente y el área donde estaban asignados.

Los ataques, derivados de los motines en las tres cárceles —donde fue retomado el control—, obligaron al Gobierno a declarar estado de sitio en Guatemala por 30 días.

Para leer más: Mingob reconoce que “no hay inteligencia suficiente” tras ataques a PNC por motines en cárceles

Según el Ministerio de Gobernación, los motines fueron organizados por integrantes y cabecillas de la mara del Barrio 18.

Agentes de la PNC fallecidos

  • Claudia Azucena Muñoz Ramos
  • Samuel Valentín Matul Obispo
  • José Efraín Revolorio Barrera
  • Luis Alexander Zetino Pérez
  • Fernando Alexander Batres Ordoñes
  • Geovani Dario Tecu Sesam
  • Sammy Iván López García
  • Diana Rosmery Chávez Alarcón
  • Frallan William Medrano Pernillo

