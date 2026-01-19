Mingob despide con honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos en atentados derivados de motines en cárceles

En el edificio del Ministerio de Gobernación (Mingob), este lunes 19 de enero se llevan a cabo las honras fúnebres de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) víctimas de atentados.

El sábado 17 se reportaron motines en las cárceles de Renovación 1, en Escuintla; en Fraijanes 2, y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

El domingo, la situación continuaba tensa y se reportó la toma de rehenes por parte de los privados de libertad.

A temprana hora, la PNC informó que retomó el control de Renovación 1. Luego, se registraron ataques contra uniformados, con saldo de ocho agentes fallecidos y al menos 10 heridos.

Este lunes, la PNC confirmó que la cifra de fallecidos subió a nueve.

En las honras fúnebres participan el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Los féretros con los restos de las víctimas han sido cubiertos con banderas de Guatemala y colocados en un área especial.

Durante el acto, el maestro de ceremonias lee la trayectoria de cada agente y el área donde estaban asignados.

Los ataques, derivados de los motines en las tres cárceles —donde fue retomado el control—, obligaron al Gobierno a declarar estado de sitio en Guatemala por 30 días.

Según el Ministerio de Gobernación, los motines fueron organizados por integrantes y cabecillas de la mara del Barrio 18.

Agentes de la PNC fallecidos

Claudia Azucena Muñoz Ramos

Samuel Valentín Matul Obispo

José Efraín Revolorio Barrera

Luis Alexander Zetino Pérez

Fernando Alexander Batres Ordoñes

Geovani Dario Tecu Sesam

Sammy Iván López García

Diana Rosmery Chávez Alarcón

Frallan William Medrano Pernillo

