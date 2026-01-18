Mingob reconoce que “no hay inteligencia suficiente” tras ataques a PNC por motines en cárceles

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, y Henry Saenz, ministro de la Defensa, acompañados de autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), ofrecieron este domingo 18 de enero una conferencia de prensa para informar sobre la situación tras los motines en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, sector 11.

Villeda indicó que las fuerzas de seguridad civil, con apoyo del Ejército, retomaron el control de Renovación 1 y neutralizaron a los pandilleros que alteraban el orden. Añadió que se realiza un recuento de los daños en esa prisión tras el motín.

Expresó su satisfacción por la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, ya que, según dijo, las operaciones se llevaron a cabo sin bajas y se logró rescatar con vida a los nueve guardias del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes.

El funcionario manifestó tener “sentimientos encontrados” y estar "dolido" por la muerte de siete agentes de la PNC, ocurrida este mismo día, durante ataques atribuidos a pandilleros en represalia por las acciones del Estado contra estos grupos criminales.

Afirmó que no está dispuesto a pactar con pandilleros ni a devolverles privilegios o hacer concesiones. Lamentó el dolor que las pandillas han causado a la sociedad guatemalteca y a las familias de los agentes fallecidos. Indicó, además, que diez agentes resultaron heridos en los ataques.

Al ser cuestionado sobre posibles fallos en la inteligencia civil del Estado, respondió que esta provee información y escenarios anticipados, pero reconoció que “no hay inteligencia suficiente” para prever situaciones como las del fin de semana. Añadió que sabían que podría haber reacciones de parte de las pandillas, pero se mantendrán firmes en no ceder ni pactar con estos grupos.

Reiteró que no cederán “ni un centímetro” en la lucha contra las pandillas. Según él, las acciones de los grupos criminales refuerzan su convicción de que están en el camino correcto y aseguró que ganarán esta batalla. Enfatizó que no habrá tratos con pandillas y que se velará por hacer prevalecer el estado de derecho y desarticular a estas estructuras.

Indicó que, como resultado de los ataques, se reporta la captura de siete pandilleros implicados en atentados o que intentaban perpetrarlos, además de uno que fue abatido. También se decomisaron dos fusiles, dos vehículos y un mototaxi utilizados por los atacantes.

Afirmó que, aunque estos ataques los golpean, no los intimidarán.

Continúan los motines en dos cárceles

Villeda informó que aún hay rehenes en el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2, donde se mantiene un diálogo para lograr su liberación.

Advirtió que el Estado llegará hasta las últimas consecuencias en esta lucha, y sostuvo que durante mucho tiempo se pospuso la acción contra las maras por temor a represalias. Aseguró que se está pagando “con sangre” por enfrentar a estos grupos “terroristas”, y que lo hacen con el carácter y la legitimidad que les otorga la ley.

Enfatizó que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes” y que el combate será frontal. Añadió que sostuvo una conversación con el presidente Bernardo Arévalo, en la que acordaron iniciar operaciones junto al Ministerio de la Defensa para resguardar los centros urbanos y proteger a la población.

Por su parte, el ministro Saenz indicó que actualmente las autoridades de Gobernación hacen cumplir el protocolo establecido, y aseguró que el Ejército respalda al 100% al Ministerio de Gobernación.

