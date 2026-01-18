Mineduc suspenderá clases en toda Guatemala por crisis en cárceles y ataques contra la PNC

La ministra de Educación, Anabella Giracca, informó este domingo 18 de enero en su cuenta de X que, en atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, decidió suspender las clases a escala nacional el lunes 19.

“En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, adelantó la funcionaria, e indicó que en breve ampliarán la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

La disposición aplica a centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipales, que son los que actualmente tienen actividades académicas.

La decisión del Mineduc se deriva de los hechos violentos ocurridos este domingo, que se habrían originado por los motines en tres cárceles.

Este domingo se reportaron al menos 13 ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil, y se informó de siete uniformados fallecidos y al menos 11 heridos.

Los ataques ocurrieron luego de que la PNC retomara el control de la cárcel Renovación 1, una de las prisiones donde se han registrado motines.

