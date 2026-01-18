Policías heridos y siete fallecidos en ataques simultáneos en distintos puntos del país luego de motines en cárceles

Los Bomberos Voluntarios y Municipales reportaron que este domingo 18 de enero se han registrado ataques simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos.

Uno de los ataques ocurrió en la subestación de la PNC en Bárcenas, Villa Nueva. Un agente resultó herido.

En otro ataque armado, dos agentes murieron frente al Centro de Justicia de Villa Nueva.

En La Cumbre del Guayabo, Chinautla, también se reportó un ataque contra la PNC. Dos agentes heridos.

En la colonia Villalobos 2, dos PNC heridos y dos muertos, según el reporte.

Otro incidente ocurrió en la entrada a la colonia Roosevelt, en la 7a avenida, zona 7. Un agente murió en ese lugar. Además, se informó de dos agentes heridos en El Limón, zona 18.

También otro ataque armado se reportó en Campos de Ríos Azul, San Pedro Ayampuc. Un PNC y un civil heridos.

En Chichimecas, Villa Canales, dos agentes fueron trasladados a un hospital tras ser atacados a balazos.

Para leer más: EN VIVO: Reportan varios ataques armados contra PNC luego de liberación de cárcel Renovación 1

Además, un agente de PNC fallecido en ataque armado en 20 calle final y 27 avenida, zona 4 de Santa Catarina Pinula.

En la 26 avenida y 20 calle de la zona 10 se reportaron dos agentes fallecidos.

Otro ataque se registró en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, un agente PNC herido.

En la cuesta El Zope, entre Bárcenas hacia Santa Lucía Milpas Altas, un uniformado herido. También se reportan dos heridos en la zona 13 y un fallecido en la calzada San Juan.

Según el recuento preliminar de la PNC, se han registrado más de 10 ataques, con saldo de siete agentes fallecidos y 11 heridos.

Ataques en al menos 12 puntos

El recuento preliminar da cuenta que los ataques han sido en al menos 10 puntos del país y la cifra podría aumentar.

De acuerdo con información preliminar, en algunos departamentos ya se reportan ataques contra la PNC.

Posible causa de los ataques

Se espera información oficial para saber si estos ataques estarían ligados con los motines en tres cárceles.

Desde la mañana del sábado 17 de enero se registraron motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; en la cárcel de Fraijanes y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

La situación se ha tornado tensa, pues los privados de libertad han tomado rehenes y han hecho una serie de exigencias a las autoridades.

Este domingo la PNC informó que ha retomado el control de la prisión Renovación 1, minutos después de esa información se registraron los ataques contra la PNC.

Desvíos viales por ataques

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó de cierres viales en la 26 avenida y 20 calle de la zona 10, donde dos agentes murieron baleados. Como vía alterna recomendó usar el bulevar Los Próceres en zona 10.

Cierre en la Villalobos

La PMT de Villa Nueva reportó cierre total de la vía en la bajada de Villalobos, donde la PNC tiene procedimiento policial.

Dalia Santos, vocera de la PMT, informó de distintos ataques armados contra la PNC en ese municipio, por lo que brindan apoyo a las autoridades.

También se reportó el cierre de un carril frente al Centro de Justicia de Villa Nueva, donde hubo un ataque.

Cierre total de la vía en la bajada de Villa Lobos @PNCdeGuatemala tiene procedimiento policial, ceda el paso a las unidades policiales y unidades de emergencia. pic.twitter.com/j3NVQ6Bynj — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 18, 2026

Cierre en Santa Catarina Pinula

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.