¿Gobierno analiza decretar estado de Excepción? Qué dice el Mingob tras motines y ataques a la PNC

Justicia

¿Gobierno analiza decretar estado de Excepción? Qué dice el Mingob tras motines y ataques a la PNC

El ministro de Gobernación amplió los detalles sobre los motines en tres cárceles y se refirió a posibles medidas ante la crisis.

|

time-clock

Fuerzas de seguridad permanecen frente a la cárcel de Renovación 1, en Escuintla, por motín.(Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La situación en Guatemala este domingo 18 de enero se tornó tensa, tras una serie de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), derivados de los motines en las prisiones de Renovación 1, Fraijanes 2 y el sector 11 del Preventivo de la zona 18.

A temprana hora, la PNC compartió videos en los que mostró cómo retomó el control de la cárcel Renovación 1 y neutralizó a los privados de libertad, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18.

Mientras las autoridades brindaban esa actualización, en redes sociales y los cuerpos de socorro informaron de ataques simultáneos contra agentes de la PNC.

La situación llevó al Ministerio de Gobernación y a otras autoridades a brindar una conferencia de prensa, en la que el ministro Marco Antonio Villeda confirmó que siete agentes perdieron la vida y al menos 10 resultaron heridos.

EN ESTE MOMENTO

Elecciones segunda vuelta - Guatemala 2023

Consulta de empadronamiento y cambio de residencia electoral: cómo verificar y actualizar sus datos para votar en el 2027

Right
Promoción de productos Guatemaltecos aguacate y café en Taiwán con Food Truck

Aguacate y café guatemaltecos recorrerán Taiwán en food truck para atraer más consumidores

Right

Tras informar que no cederán ante las peticiones de los pandilleros, e indicar que los motines continúan en la cárcel Fraijanes 2 y en el Centro Preventivo de la zona 18, el ministro fue cuestionado sobre las medidas que se tomarán ante la crisis en las prisiones y los ataques.

El ministro Villeda fue consultado si dada la situación que se vive tienen previsto solicitar un estado de Excepción a lo que respondió que es una cuestión que se decidirá por parte del presidente Bernardo Arévalo y en todo caso en Consejo de Ministros.

El funcionario fue consultado de nuevo en el tema y reiteró que es una decisión que será tomada por el mandatario.

"El Lobo" continúa en Renovación 1

También le preguntaron si Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18, será aislado y respondió que tienen que analizar el caso y tomar una decisión y cómo van a proceder, mientras continúa en renovación 1.

LECTURAS RELACIONADAS

La primera revuelta del año en los centros carcelarios ocurrió el sábado 17 de enero en horas de la madrugada, cuando un grupo de privados de libertad protagonizó motines simultáneos en tres cárceles.

Motines coordinados evidencian sincronización entre grupos de pandillas; analistas advierten de riesgos de más fugas

chevron-right
Motines Renovación 1 Barrio 18 alias El Lobo Mingob

Mingob alerta sobre plan para liberar a “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, tras motines en cárceles

chevron-right

Dijo que tienen que analizar si van a requerir el apoyo del FBI para situaciones como la de los motines.

¿Qué es estado de Excepción o Prevención?

El estado de Prevención tiene su fundamento legal en el artículo 138 de la Constitución. Su naturaleza es una medida preventiva y menos grave.

Mientras que su finalidad es evitar que se altere el orden público cuando existe amenaza, pero sin que aún exista una situación extrema.

No se suspenden derechos constitucionales, únicamente se limitan ciertos derechos de forma temporal (por ejemplo, reuniones, portación de armas). Lo decreta el presidente de la República en Consejo de Ministros y debe informarse inmediatamente al Congreso.

Estado de Excepción

Fundamento legal está en el artículo 139 de la Constitución y es una medida extraordinaria y más grave.

Su finalidad es enfrentar situaciones reales y graves, como guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofes o grave perturbación de la paz.

Sus efectos es que sí se pueden suspender garantías constitucionales, como: libertad de acción, detención legal, libertad de locomoción, libertad de reunión y manifestación.

También lo decreta el presidente en Consejo de Ministros. El Congreso debe ratificarlo, modificarlo o improbarlo.

Es decir, el estado de Prevención limita derechos para evitar una crisis; el estado de Excepción suspende garantías porque la crisis ya existe.

Para ver más: EN VIVO: sube a siete el número de agentes de la PNC muertos durante crisis penitenciaria

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.https://www.prensalibre.com/boletines/

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Cárcel Fraijanes 2 Cárcel Renovación 1 Estado de Excepción Motines en cárceles Preventivo de la zona 18 Sistema Penitenciario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS