¿Gobierno analiza decretar estado de Excepción? Qué dice el Mingob tras motines y ataques a la PNC

La situación en Guatemala este domingo 18 de enero se tornó tensa, tras una serie de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), derivados de los motines en las prisiones de Renovación 1, Fraijanes 2 y el sector 11 del Preventivo de la zona 18.

A temprana hora, la PNC compartió videos en los que mostró cómo retomó el control de la cárcel Renovación 1 y neutralizó a los privados de libertad, entre ellos Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18.

Mientras las autoridades brindaban esa actualización, en redes sociales y los cuerpos de socorro informaron de ataques simultáneos contra agentes de la PNC.

La situación llevó al Ministerio de Gobernación y a otras autoridades a brindar una conferencia de prensa, en la que el ministro Marco Antonio Villeda confirmó que siete agentes perdieron la vida y al menos 10 resultaron heridos.

Tras informar que no cederán ante las peticiones de los pandilleros, e indicar que los motines continúan en la cárcel Fraijanes 2 y en el Centro Preventivo de la zona 18, el ministro fue cuestionado sobre las medidas que se tomarán ante la crisis en las prisiones y los ataques.

El ministro Villeda fue consultado si dada la situación que se vive tienen previsto solicitar un estado de Excepción a lo que respondió que es una cuestión que se decidirá por parte del presidente Bernardo Arévalo y en todo caso en Consejo de Ministros.

El funcionario fue consultado de nuevo en el tema y reiteró que es una decisión que será tomada por el mandatario.

"El Lobo" continúa en Renovación 1

También le preguntaron si Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18, será aislado y respondió que tienen que analizar el caso y tomar una decisión y cómo van a proceder, mientras continúa en renovación 1.

Dijo que tienen que analizar si van a requerir el apoyo del FBI para situaciones como la de los motines.

¿Qué es estado de Excepción o Prevención?

El estado de Prevención tiene su fundamento legal en el artículo 138 de la Constitución. Su naturaleza es una medida preventiva y menos grave.

Mientras que su finalidad es evitar que se altere el orden público cuando existe amenaza, pero sin que aún exista una situación extrema.

No se suspenden derechos constitucionales, únicamente se limitan ciertos derechos de forma temporal (por ejemplo, reuniones, portación de armas). Lo decreta el presidente de la República en Consejo de Ministros y debe informarse inmediatamente al Congreso.

Estado de Excepción

Fundamento legal está en el artículo 139 de la Constitución y es una medida extraordinaria y más grave.

Su finalidad es enfrentar situaciones reales y graves, como guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofes o grave perturbación de la paz.

Sus efectos es que sí se pueden suspender garantías constitucionales, como: libertad de acción, detención legal, libertad de locomoción, libertad de reunión y manifestación.

También lo decreta el presidente en Consejo de Ministros. El Congreso debe ratificarlo, modificarlo o improbarlo.

Es decir, el estado de Prevención limita derechos para evitar una crisis; el estado de Excepción suspende garantías porque la crisis ya existe.

