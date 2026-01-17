Crisis carcelaria en Guatemala: tres prisiones tomadas y más de 40 guardias retenidos

Grupos de pandilleros se amotinaron este 17 de enero simultáneamente en tres cárceles del país: Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, ubicadas en la periferia de la capital. Los reclusos mantienen retenidos a más de 40 guardias del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar sus privilegios.

Los disturbios comenzaron en horas de la mañana, y en los alrededores de Renovación I se reportó el incendio de un vehículo en la ruta de acceso y la presencia de supuestos familiares de reos que impedían el paso a las fuerzas de seguridad.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda atribuyó la revuelta a una reacción orquestada del crimen organizado ante las recientes requisas que buscan retomar el control estatal, desmantelar "call centers" de extorsión y frenar el ingreso de ilícitos.

"Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones", declaró Villeda, descartando cualquier diálogo que implique devolver beneficios a los reclusos.

Según la información oficial, las exigencias provienen de Aldo López Ochoa, alias Lodo, cabecilla del Barrio 18, quien demandaba su traslado y comodidades como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama King Size en su celda.

El director del sistema penitenciario, Jorge Guillermo López, informó de nueve guardias retenidos en Renovación I. Además, hay otros 28 rehenes, todos ellos custodios, en Fraijanes 2, y otros nueve, uno de ellos sicólogo, en Preventivo de la zona 18.

Hasta el momento "no hay personas heridas ni fallecidas", señaló Villeda, y responsabilizó a los reos de la integridad de los retenidos y advirtió sobre el uso inminente de la fuerza pública.

"Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (...) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer", sentenció el funcionario.

Policía Nacional Civil y el Ejército realizaron varios anillos de seguridad alrededor de las prisiones donde los reos se amotinaron. (Foto Prensa Libre)

Las autoridades han desplegado anillos de seguridad con la Policía Nacional Civil y el Ejército para evitar fugas y proteger a la población civil, mientras evalúan la incursión táctica para liberar al personal.

Motines en 2025

Durante el 2025, las autoridades trasladaron a los principales cabecillas a Renovación I donde permanecen aislados, lo que ha provocado desde entonces motines de los pandilleros para exigir el regreso de sus líderes.

El año pasado en esos motines, los reos retuvieron a los guardias, uno de los cuales murió por disparos.

Fue en octubre cuando las autoridades informaron que 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de Fraijanes 2, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad y una crisis en el país.

La policía solo ha logrado recapturar a seis de los fugados, mientras que otro fue asesinado a balazos.

En noviembre llegó a Guatemala un grupo del FBI creado durante el primer mandato de Trump (2017-2021) para desmantelar organizaciones criminales trasnacionales, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala.