Carrera por la CGC activa pulso por el control en la emisión de finiquitos para las elecciones 2027

El Congreso convocó a la comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), proceso que, según observadores, reunirá a grupos de poder que buscan controlar la emisión de finiquitos para el año electoral.

El pleno de diputados emitió el acuerdo 16-2026 que llama a las universidades y a colegios profesionales del área económica a nombrar a sus representantes, acuerdo que no fija una fecha para la instalación de la comisión.

La nueva postuladora tendrá que hacer una nómina de seis candidatos que debe ser remitida al Congreso, para que el pleno de diputados elija al nuevo contralor general de Cuentas para un periodo de cuatro años.

Pero esta renovación será fundamental para las elecciones del 2027, ya que el puesto en juego es el que dirige la institución que emite la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, también llamados finiquitos.

Este documento es un requisito indispensable para todo aquel que busca optar a los cargos de presidente o vicepresidente, alcalde, diputado por el Congreso, y diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacén).

No tener esta constancia significa quedar fuera de la contienda política, como le ocurrió a Jordán Rodas, aspirante a vicepresidenciable por el desaparecido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en las elecciones 2023.

Grupos de observación reportaron la exclusión de candidatos en las elecciones del 2023. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

“La CGC se ha utilizado como un instrumento para atacar adversarios políticos, pero en esta ocasión se corre el riesgo de que pase lo mismo para afectar candidaturas a cargos de elección popular para el 2027”, advierte Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia.

El mismo criterio comparte Alejandro Solórzano, analista de Alianza por las Reformas, quien considera que la próxima comisión de postulación será vital para mantener el sistema democrático del país.

“Es fundamental que la población observe el proceso, considerando que el contralor general de Cuentas puede permitir o no la participación de candidatos en el 2027, esto por medio de la entrega del denominado finiquito”, indicó.

La integración

Esta comisión de postulación estará integrada por 17 profesionales: 13 representantes de los egresados agremiados en los colegios económicos, 13 decanos de las facultades económicas, y un rector, que será el presidente de la postuladora.

En la pasada renovación de contralor general de Cuentas, la comisión se integró con 23 profesionales, pero ahora existen dos nuevas universidades que tienen facultad de Ciencias Económicas.

La primera es Universidad Juan José Arévalo y la segunda Universidad Americana, lo que aumentó la cantidad de decanos, y en consecuencia, la cantidad de egresados representados para la comisión.

Pero la primera es relacionada con Walter Mazariegos, rector de la Usac, por mantener entre sus filas a personas cercanas a él.

¿Mazariegos en la postuladora?

Cuando se fundó la universidad Juan José Arévalo tenía de secretario a Luis Fernando Cordón, que también es secretario de la Usac, sin tener claro si se mantiene en el cargo porque la nueva universidad no tiene página web.

Otro nombramiento, este mas reciente, fue a favor de Adelupe Rojas, quien acompañó a Mazariegos como su suplente en la postuladora de Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora nombrada decana de Derecho de la nueva casa de estudios.

Lo anterior hace que Mazariegos tenga incidencia en la representación que tiene la Usac, pero también podría influir en el comisionado de Juan José Arévalo, sin descartar que también busque incidir en los egresados, según observadores.

El rector de la USAC al ser juramentado presidente de la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre.

“Hemos visto que Walter Mazariegos se está movilizando para tener fuerza para postular candidatos a contralor general de Cuentas. Sabemos que maneja al decano de la Usac y que va a patrocinar grupos gremiales para representar a los colegios profesionales”, dijo Ibarra.

Mazariegos, por ser rector, puede ser considerado elegible para el puesto de presidente de la comisión, decisión que tendría que evaluar el Foro de Rectores por medio de una votación.

Andrés Franco, de Guatemala Visible, acerca de la potencial candidatura, opinó: “Como organización, siempre invitamos a todos los espacios de decisión a realizar acciones proactivas. En este sentido, se exhorta al Foro de Rectores a elegir a un representante con experiencia previa y con un desempeño positivo en anteriores postuladoras”.

Las organizaciones reprobaron a Mazariegos como presidente de la postuladora al TSE, por señalar que a pesar de estar en un espacio público promovió prolongados secretos para, aparentemente, pactar decisiones importantes de manera secreta.

Convocatorias pendientes

El Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) tiene que elegir en asambleas a 11 comisionados; mientras que el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores (CCEE) tiene que nombrar a dos.

Este proceso de convocatorias reactivara a grupos gremiales, que buscarán promover a sus representantes para garantizar voz y voto en el futuro proceso de selección del nuevo contralor general de Cuentas.

También el Foro de Rectores está pendiente de hacer una convocatoria para definir la elección del comisionado presidente. La última elección que hizo el foro fue para la postuladora del TSE.

Foro de Rectores durante un acto público en el Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

En aquella ocasión la mayoría de los rectores optó por romper acuerdos y respaldar al rector Mynor Herrera, de la Universidad Panamericana, quien apoyó a Mazariegos para la toma de decisiones.

La CGC además de dar el finiquito para las candidaturas a cargos de elección popular, también autoriza los finiquitos para otras elecciones y renovaciones que se harán en el 2027.

Entre ellas, cambio de procurador de los Derechos Humanos, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).