CGC detecta irregularidades en el gasto público por más de Q9 mil millones tras auditar el ejercicio fiscal 2025

La fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC) expone malas prácticas en instituciones de Estado en el uso de recursos públicos por Q9 mil 6 millones 96 mil 98.94, según el informe de auditoría del 2025.

Este informe fue entregado por Frank Bode Fuentes, contralor General de Cuentas, a Luis Contreras, presidente de Congreso, en cumplimiento a las responsabilidades constitucionales que tiene la CGC.

El mal uso de los recursos públicos dejó recomendaciones a las dependencias auditadas, pero las inspecciones del equipo de auditores también dejó más de un centenar de denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP).

Los más de Q9 mil millones reportados son el equivalente a 3 mil 251 hallazgos, que provienen de mil 14 exámenes especiales de auditoría y 2 mil 237auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño.

Pero además de esos hallazgos, la CGC también impuso 3 mil 80 sanciones económicas a trabajadores de Estado por un monto global de Q162 millones 403 mil 623.34. También reportan en el global de acciones 57 formulaciones por un monto de Q71 millones 904 mil 386.50.

Pero entre las acciones que podrían llevar procesos penales contra los funcionarios involucrados en el mal uso de los recursos públicos, aparecen las denuncias que fueron presentadas ante el MP.

El informe detalla los casos denunciados y los montos que motivaron las acciones. Fotografía: CGC.

El trabajo de fiscalización correspondiente al año 2025 dejó 114 denuncias, equivalentes a un monto de Q8 mil 771 millones, 788 mil89.10, según detalla el informe entregado a las autoridades del Congreso.

Entre las instituciones que fueron denunciadas por aparentes irregularidades en el control de los recursos públicos destacan algunos ministerios de Estado junto a corporaciones municipales.

Ministerios más denunciados

Las dudas sobre el gasto público a cargo de 10 ministerios de Estado en el 2025, hizo que la CGC tuviera que presentar 55 denuncias, casos que se encuentran con investigaciones abiertas ante el MP.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) fue la entidad más cuestionada con 16 denuncias. Uno de los casos denunciados fue Unops, por Q7 mil 274 millones 272 mil 64.23.

Le sigue el Ministerio de Gobernación (Mingob), con 13 denuncias, entre ellas el proceso de compra de uniformes para agentes policiales por Q40 millones; y la sustracción de componentes de vehículos que están en custodia de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) por QQ57 millones 843 mil 224.78.

Los ministerios de Educación (Mineduc), de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga), y el de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), cada uno recibió seis denuncias.

Entre algunos de estos casos destacan en el Maga irregularidades por Q32 millones 496 mil 906.24 por no cancelar licencias por incumplimiento a la ley general de pesca, y otra por Q54 millones 659 mil 894.19, por un sistema de riego en Huehuetenango.

El CIV detalla algunas denuncias por una obra abandonada en San Juan Chactelá por Q304 millones 924 mil 508.89; y por anomalías en la construcción del Hospital de Coatepeque por Q274 millones, 624 mil 220.24.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió tres denuncias; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dos; mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y el Ministerio de Defensa (Mindef), recibieron una cada uno.

En los casos que destacan del Mides aparece la primera denuncia por Q9 millones 174 mil 910, por la recepción y pago de módulos educativos no fabricados, y otra por Q6 millones 834 mil 208, por irregularidades en otra serie de equipo destinado para escuelas que tampoco fue fabricado.

Municipalidades más denunciadas

El informe detalla que algunas municipalidades fueron denunciadas por dejar abandonados proyectos comunitarios, por no ser transparentes con los pagos, e incluso por utilizar dinero del 2025 para pagar compromisos financieros de otros años.

El reporte destaca que son 10 las municipalidades con los montos más elevados en el mal uso de los recursos, enumerando cuáles son las acciones u omisiones que llevaron a la presentación de las denuncias.

La Municipalidad de Antigua Guatemala recibió denuncias por el monto mayor entre las comunas, por un total de Q20 millones 943 mil 935.84, la razón es que no aparece una plataforma que fue adquirida con fondos municipales.

Le sigue la Municipalidad de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, por un total de Q15 millones 956 mil 493.62, por el abandono de una obra enfocada en centrales hidroeléctricas.

La comuna de San José del Golfo fue denunciada por Q13 millones 626 mil 142.43, porque faltan documentos de soporte y porque hay cobros municipales no depositados a la cuenta única del tesoro municipal.

Otra de las denunciadas es la Municipalidad de Huehuetenango por Q4 millones 275 mil 11.53, por una diferencia entre la cantidad de trabajos contratados y realizados.

La comuna de San Miguel Panan aglutina tres denuncias por Q4 millones 242 mil 881.25, por presuntamente utilizar de manera indebida recursos; irregularidades en créditos bancarios para pagos de planillas; y pagos efectuados “en exceso”.

La CGC durante uno de los procesos de fiscalización del 2025.(Foto Prensa Libre: Contraloría General de Cuentas)

La de San Pedro Ayampuc fue denunciada por irregularidades en una serie de pagos efectuados por cheques, por montos que llegan a los Q3 millones 674 mil 583.46.

En la Municipalidad de San José se reporta una denuncia por Q2 millones 361 mil 206.38, por haber utilizado los recursos del 2025 para hacer pagos adeudados de los años 2021, 2022 y 2023.

La comuna de San Bartolome Milpas Altas fue denunciada por obras que no cumplen su objetivo, por Q1 millón 655 mil 927.26; la de San Grabiel Suchitepéquez, por sospechas en el pago a jornaleros por Q1 millones 11 mil 483, y la Municipalidad de San José Poaquil por irregularidades en obras por un monto de Q775 mil 420.