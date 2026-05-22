Mingob acata recomendación de la CGC para que agentes de la PNC reciban un bono en efectivo para alimentos

La Contraloría General de Cuentas (CGC) practicó una auditoría por la compra de alimentos que hizo el Ministerio de Gobernación (Mingob) en el 2025, y detectó posibles irregularidades en la ejecución de Q291 millones 148 mil 346.57.

Eso según una nota enviada por la propia CGC al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, carta que expone desde el 7 de mayo de este año las deficiencias detectadas en la compra de alimentos para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El detalle de la CGC expone que durante el año pasado los Q291 millones que el Mingob gastó para la alimentación de los agentes no dio cobertura al 100% de los uniformados, ya que ese gasto fue exclusivo para el departamento de Guatemala.

“Se determinó que estos recursos se destinan exclusivamente a las comisarías del departamento de Guatemala, que cuentan con infraestructura de comedor, excluyendo a los agentes destinados en los restantes 21 departamentos”, señala la nota.

Pero la exclusión para los agentes que no son del departamento central continuó durante los primeros meses del año, ya que hasta el 30 de abril se reportaba otro gasto bajo la misma modalidad por Q70 millones 866 mil 739.72.

“Esta persistencia evidencia que la deficiencia en la distribución del beneficio no ha sido -subsanada-, no ha sido aplicado de manera correctamente, manteniendo una brecha de desigualdad que afecta a la mayoría de la fuerza policial a nivel nacional”, reafirma la comunicación enviada al ministro.

CGC recomienda bono

El análisis de los auditores expone que todo el año pasado y buena parte de este 2026, el Mingob ha fallado en garantizar los derechos de los servidores públicos que integran las filas de la PNC.

Entre ellos el principio de igualdad y la no discriminación; la justicia distributiva y el bien común; y las obligaciones que tiene el Estado, que ha mantenido una brecha de desigualdad entre los policías de la ciudad y los del interior.

La recomendación que hizo el equipo de la CGC al despacho ministerial fue que se instruyera al segundo viceministerio de Seguridad para que coordine con las áreas administrativas y financieras, para la creación de un bono alimenticio en efectivo.

Agentes de la Policía Nacional Civil reciben alimentos en uno de los comedores policiales que serán cerrados. Fotografía: Prensa Libre.

Esto para “garantizar la universalidad del beneficio que sea aplicado a toda la fuerza policial a nivel nacional. Este mecanismo debe sustituir o complementar la dotación física de alimentos actual para garantizar una cobertura total, equitativa y descentralizada a nivel nacional”, detalla la CGC.

La recomendación que dio la CGC dotó de un plazo de 60 días a las autoridades del Mingob, para que detallen un cronograma y las acciones puntuales a realizar para subsanar los errores; acciones que no excluyen la posible ejecución de medidas administrativas y acciones legales como denuncias.

¿Mingob sin acciones?

Para el analista César Vega, de Acción Ciudadana, no es una novedad que nuevamente el Mingob sea objeto de dudas por mal manejo de fondos, ya que suele ser una institución que, históricamente, ha estado rodeada de casos de supuesta corrupción.

Pero a pesar del cambio en la administración de Gobierno, los dos ministros de Gobernación nombrados por el presidente Bernardo Arévalo, a consideración de Vega, han continuidad con el mismo esquema de administración y contrataciones.

“Arévalo no puso a Villeda para que los procesos sigan como estaban. Estas empresas vienen contratando desde antes y los ministros de Arévalo les siguen dando contratos, no ha cambiado esto”, criticó el analista.

Para él, la forma en que el Mingob ha aplicado la Ley de Contrataciones expone que existen modelos de corrupción incrustados en la cartera que tiene a su cargo el control de la PNC.

“Podemos decir con bastante certeza que las prácticas de compra del Mingob son cuestionables. Es más, evidencia que hay procesos de corrupción, pero no se sabe a qué nivel llega”, señala.

Para el experto las compras fraccionadas y los contratos asignados a determinadas empresas dejan clara las situaciones, “no podemos evitar decir que hay corrupción”.

Para Vega, la recomendación que hace la CGC es acertada, pero alerta a los auditores para que no bajen la guardia, ya que con ese modelo también podrían darse medidas alejadas de la legalidad.

“Se quita al intermediario, a ciertas empresas, esto se puede ver como una recomendación positiva, pero hay que tener cuidado del proceso y los controles, que tan verificable será la planilla de policías contra el desembolso. Siempre se buscan formas de darle las vueltas a las cosas”, indicó.

Acata recomendación

El pasado 19 de mayo el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció la creación de un bono para los alimentos de los agentes de la PNC, sin detallar que la medida fue una sugerencia producto de una auditoría de la CGC.

La información fue difundida en la red social X del ministerio de Gobernación, en donde el ministro explicó que este bono será retroactivo al 15 de mayo de este año.

“Luego de una evaluación administrativa y operativa sería, se tomó la decisión de cerrar definitivamente los comedores de la PNC. Una decisión responsable, una decisión técnica, y sobre todo, una decisión orientada a fortalecer toda la institución”, indicó.

Detalló que, tras el cierre de los comedores, se tomó una nueva medida para garantizar los alimentos a los agentes. “Estamos realizando las gestiones para crear un bono que sustituya el modelo anterior, pero ahora con una diferencia fundamental. Este beneficio ya no llegará a un grupo reducido de la PNC, llegará a cada agente”, dijo el ministro.

Se le pidió a Rodolfo Zelada, comunicador del Mingob, una postura por los comentarios del analista de Acción Ciudadana, pero hasta este momento no se ha obtenido una respuesta.