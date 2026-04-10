Mingob admite repunte de violencia y lo atribuye al traslado de agentes de la PNC a protestas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció que en los últimos días se ha registrado un repunte de la violencia, debido al retiro de decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de las calles para atender protestas, bloqueos y otras manifestaciones.

Según el funcionario, la reasignación de personal ha reducido la presencia policial en áreas urbanas, lo que incidió en el aumento de hechos violentos.

“Sí, en efecto, ayer -jueves 9 de abril- hubo un repunte en la violencia homicida. Hemos ajustado los operativos y hoy hubo mayor presencia policial en la ciudad, más puestos de registro y acciones de prevención”, afirmó.

Añadió que entre setecientos y mil agentes han sido destinados para cubrir estas eventualidades, lo que obligó a disminuir temporalmente los operativos de seguridad en las calles.

Villeda indicó que ya trabajan en retomar los controles y estrategias que habían permitido reducir los homicidios en semanas anteriores.

Sobre los responsables de los hechos violentos, el ministro explicó que no existe una sola causa, ya que intervienen distintos factores, como la actividad de pandillas, disputas por territorio para el narcotráfico y conflictos personales.

“El tema de la delincuencia no es estático. Fluctúa y hay días en que se registran picos de violencia que nos preocupan, pero estamos enfrentándolos”, señaló.

El jueves pasado, al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos sectores del área metropolitana y el interior del país.

Además, este viernes 10 de abril se reportaron dos ataques armados con igual número de víctimas mortales y el hallazgo de dos cadáveres con señales de violencia.