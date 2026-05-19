Gobierno impulsa estrategia para recuperar cárceles controladas por pandillas y crimen organizado

El Gobierno presentó este martes 19 de mayo una estrategia para fortalecer el control del sistema penitenciario y avanzar en la construcción y rehabilitación de cárceles en el país, como parte de las acciones para combatir el crimen organizado y las extorsiones, según se informó en conferencia de prensa.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que una de las prioridades de su administración es recuperar el control de las prisiones para evitar que continúen funcionando como centros desde donde se ordenan delitos.

“El combate al crimen organizado y la narcopolítica es una de las prioridades de nuestro gobierno, y estamos construyendo cambios relevantes, para que las cárceles dejen de ser los territorios becados, qué eran en el pasado las universidades del crimen”, declaró Arévalo.

El mandatario señaló que la estrategia busca transformar el sistema penitenciario y fortalecer las medidas de seguridad dentro de los centros carcelarios.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que el sistema penitenciario ha permanecido abandonado durante décadas y aseguró que la actual administración impulsa una “reconstrucción” integral.

“El sistema penitenciario del país históricamente ha estado abandonado”, afirmó.

Villeda explicó que hace seis meses y medio, cuando asumió el cargo, advirtió que no era posible desarrollar una estrategia de seguridad efectiva en las calles sin recuperar antes el control de las cárceles.

“No se puede generar una estrategia de seguridad en las calles si antes no se logra controlar lo que ocurre a lo interno de las cárceles”, expresó.

Añadió que las primeras medidas implementadas provocaron un amotinamiento que fue controlado en menos de 24 horas y que, desde entonces, continúan las acciones para retomar el control de los centros de detención.

“Estamos retomando nuevamente el control del sistema penitenciario”, aseguró.

El funcionario reconoció que la recuperación de las cárceles es un proceso complejo debido al abandono histórico de la infraestructura penitenciaria.

“La refundación del sistema penitenciario no es una tarea fácil”, indicó.

Proyecto suspendido

Villeda informó que a finales de marzo comenzó el proceso de reconstrucción de la cárcel El Triunfo, en Izabal, proyecto que busca aislar a reclusos de alta peligrosidad y reducir el hacinamiento.

Según el funcionario, las cárceles del país presentan una sobrepoblación del 340%.

Sin embargo, explicó que los trabajos permanecen suspendidos debido a un amparo provisional otorgado por una sala de apelaciones de Izabal.

El ministro indicó que el Ministerio de Gobernación presentó una apelación el 31 de marzo del 2025 y esperan que la Corte de Constitucionalidad revoque la resolución para continuar con la obra.

“Esperamos que la Corte de Constitucionalidad revoque este amparo provisional y permita la construcción de esta cárcel”, expresó.

Agregó que la meta es que la prisión entre en funcionamiento en un plazo máximo de un año.

Cárcel de Masagua avanzará a licitación

El titular de Gobernación también señaló que el proyecto de construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla, permanecía detenido por problemas administrativos relacionados con la fase de preinversión.

No obstante, aseguró que esos inconvenientes ya fueron solucionados y que el proyecto avanzará hacia la etapa de licitación.

Indicó que el Estado ya invirtió Q15 millones en ese proyecto.

Villeda afirmó que el país necesita ampliar la infraestructura penitenciaria, debido a que durante décadas no se construyeron nuevos centros de detención.

“En casi medio siglo no se ha construido una nueva cárcel en Guatemala”, indicó.

Nuevos guardias

El funcionario informó que actualmente se desarrolla el reclutamiento de 300 nuevos guardias penitenciarios, quienes comenzarán capacitación en junio y concluirán su formación a finales de octubre.

Posteriormente, se iniciará otro proceso para contratar a otros 300 agentes.

Según Villeda, el objetivo es contar con personal mejor capacitado y fortalecer la estructura de seguridad en las cárceles.

“Necesitamos formar una guardia penitenciaria mucho más entrenada, mucho más motivada, mejor pagada y jerarquizada”, afirmó.

Añadió que las autoridades buscan mejorar los protocolos de seguridad y reducir las prácticas irregulares dentro del sistema penitenciario.

“Nuestra labor consiste no solo en reducir el hacinamiento en las cárceles, sino también en garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad”, señaló.

Centro de aislamiento

El ministro confirmó que durante la madrugada del sábado pasado fueron trasladados pandilleros recluidos en Renovación I hacia un nuevo pabellón ubicado en la cárcel Canadá.

Explicó que el área funcionará como un Centro de Aislamiento Penitenciario y contará con medidas de seguridad reforzadas para impedir la comunicación de los reclusos con el exterior.

“Este pabellón será conocido como el Centro de Aislamiento Penitenciario”, afirmó.

Según indicó, el objetivo es evitar que continúen ordenando extorsiones y otros delitos desde prisión.

“Buscamos evitar que sigan delinquiendo desde las cárceles”, expresó.

Añadió que el pabellón fue construido de manera reservada y habilitado recientemente como parte de la estrategia de control penitenciario.

“Este nuevo centro de aislamiento penitenciario tiene todas las condiciones de seguridad para aislar a estos delincuentes”, indicó.

También aseguró que las nuevas instalaciones buscan impedir cualquier comunicación entre los reclusos y estructuras criminales que operan fuera de prisión.

“Con la construcción de estos pabellones pretendemos aislar completamente a estos individuos”, afirmó.

Villeda señaló que las acciones son ejecutadas en coordinación con el Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Inteligencia Civil.

El funcionario reiteró que la recuperación de las cárceles forma parte de una estrategia más amplia para combatir las estructuras criminales.

“Esperamos seguir avanzando en la toma de control del sistema penitenciario”, indicó.

Desde el #Mingob estamos comprometidos con la reforma profunda del @_SPGuatemala, que implica generar condiciones que se enfoquen en incomunicar y aislar a privados de libertad. 💪⛓️#EstamosCumpliendo #HierroTotal pic.twitter.com/8Ncfomu6ho — MinGob (@mingobguate) May 19, 2026

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