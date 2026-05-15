Contraloría auditó 260 entidades en el segundo semestre del 2025; figuran ministerios, hospitales, municipalidades y la Usac

La Contraloría General de Cuentas (CGC) publicó este viernes 15 de mayo en el diario oficial la nómina oficial de entidades que fueron examinadas durante el segundo semestre de 2025, en cumplimiento a su Ley Orgánica.

De acuerdo con la publicación, fueron 260 instituciones auditadas, entre entidades autónomas, ministerios, municipalidades, hospitales, direcciones estatales, consejos comunitarios de desarrollo y organizaciones que administran recursos públicos.

Dentro del listado aparecen asociaciones, comités, una confederación y, además, Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de distintas localidades del país. También figuran dependencias como la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Caminos, la Dirección General de Transportes, la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como direcciones departamentales de Salud y Educación.

Entre las instituciones auditadas también destacan varios ministerios, incluyendo:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Ministerio de Educación

Ministerio de Gobernación

Ministerio de Cultura y Deportes

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Economía

Ministerio de Trabajo

y el Ministerio Público

Asimismo, fueron examinadas entidades como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Organismo Judicial, el Organismo Legislativo, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La nómina también incluye decenas de municipalidades de distintos departamentos, entre estas Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Quetzaltenango, Antigua Guatemala, Amatitlán, Retalhuleu, Sololá, Zacapa, Mazatenango, Santa Catarina Pinula y varias comunas de Huehuetenango, San Marcos, Suchitepéquez y Quiché.

Además, figuran hospitales y dependencias de la red nacional de salud, así como unidades ejecutoras de infraestructura estatal como la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

Aunque la publicación corresponde únicamente a la nómina de entidades fiscalizadas, este tipo de auditorías suele derivar posteriormente en hallazgos, sanciones administrativas, formulación de cargos o incluso denuncias penales.

Las auditorías de la Contraloría se enfocan en detectar posibles irregularidades en la planificación, coordinación y ejecución de recursos públicos, así como anomalías en fondos destinados a proyectos, infraestructura y servicios dirigidos a la población.

Sanciones millonarias en primer período

Durante el primer semestre del 2025, la Contraloría reportó 78 denuncias derivadas de auditorías por más de Q2 mil 485 millones, además de 2 mil 751 sanciones administrativas impuestas a entidades estatales.

Entre las sanciones sobresalen 20 impuestas contra la Dirección General de Caminos por Q6.5 millones. También se registraron 104 sanciones contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q2.4 millones y 28 contra el Ministerio de Cultura y Deportes por más de Q1 millón.

La institución con mayor cantidad de sanciones fue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con 245 sanciones a personal por Q40.9 millones.

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Denuncias más recientes

Entre las denuncias más relevantes del último año destaca la presentada el 23 de junio del 2025 por más de Q28.7 millones contra Christian “N”, alias “el Tuerto”, propietario de la Constructora HV, empresa encargada del Parque Bicentenario en Cobán, Alta Verapaz. El empresario posteriormente fue extraditado a Estados Unidos señalado de vínculos con el narcotráfico.

En ese mismo caso, la Contraloría también denunció a un viceministro y exfuncionarios del Ministerio de Cultura y Deportes, señalando que la obra fue recibida “a entera satisfacción” el 18 de diciembre del 2024, pese a que la entidad fiscalizadora detectó “fallas evidentes” en infraestructura y diseño, principalmente en el sistema de drenajes, luego de inundaciones registradas tras lluvias.

Para el actual periodo de 2026, la Contraloría también ha impulsado denuncias relacionadas con la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores y acciones contra Walter Mazariegos y 24 integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac.

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