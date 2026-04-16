Contraloría denuncia en el MP a funcionarios de la CDAG por fallas que dejaron inconclusa obra en el estadio Doroteo Guamuch Flores

La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante el Ministerio Público (MP) a 12 funcionarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), tras una auditoría que detectó irregularidades en la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, obra que quedó inconclusa pese a millonarios pagos.

De acuerdo con el señalamiento, aunque se pagaron Q9 millones 565 mil 713, la obra solo alcanzó un avance del 29.92% por parte de la constructora Bremar, S. A. Esto derivó en la rescisión del contrato y dejó los trabajos inconclusos, en un caso que podría implicar una afectación de más de Q32 millones, monto inicial del contrato.

La denuncia, que incluye la auditoría, expone una serie de fallas en cadena. Según los inspectores de la Contraloría, desde la elaboración de las bases de licitación se omitieron criterios técnicos para evaluar la experiencia de los oferentes, así como requisitos esenciales, como fianzas, constancias legales y garantías de suministro de materiales especializados.

La auditoría expone que, durante la adjudicación, la Junta de Licitación no ponderó adecuadamente la experiencia y terminó por otorgar el contrato a un oferente sin trayectoria en proyectos de grama sintética e infraestructura deportiva de alto nivel.

La denuncia también señala que funcionarios no advirtieron ni corrigieron estas deficiencias, mientras el Comité Ejecutivo aprobó tanto las bases como la adjudicación, pese a las irregularidades detectadas.

Así, se plantea una posible afectación económica sobre los Q32 millones 444 mil 706 en que se valoraba la obra en su totalidad desde sus inicios, monto que ahora forma parte de la denuncia presentada para su investigación.

Se solicitó la postura oficial de la CDAG sobre la denuncia; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

CDAG traslada proyecto al PNUD

El 26 de marzo de este año, la CDAG confirmó que la remodelación pasó a ser administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para garantizar mayor transparencia y abrir la participación a empresas internacionales, aunque elevó su costo final a Q63.6 millones, casi el doble del monto original.

El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, explicó entonces que el aumento se debe a que el convenio incluye otras mejoras que antes no estaban contempladas, como una nueva pista de atletismo, iluminación LED, 27 mil butacas y maquinaria para el mantenimiento del césped.

Del monto total, el PNUD cobrará 3% por gastos operativos y 5% por administración, lo que suma cerca de Q5 millones. Según Ardón, el costo directo de la obra ahora ronda los Q58 millones.

Según explicó, la fase administrativa del proyecto podría tardar entre cuatro y cinco meses, mientras la ejecución se extendería entre 11 y 12 meses. La proyección es que los trabajos finalicen en septiembre del 2027.

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