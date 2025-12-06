CDAG declara “no gratos” a 24 diputados y fiscalización no se pudo hacer en estadio Doroteo Guamuch

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) compartió este sábado 6 de diciembre un comunicado en el que declara “no gratos y enemigos del deporte” a 24 diputados al Congreso que promueven la iniciativa de ley 6690.

“Sus acciones irresponsables atentan contra la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a que irrespetan y buscan violentar la autonomía del deporte federado”, según la CDAG.

La entidad afirmó que, como ente autónomo, “no puede ser intervenida bajo ninguna causa”.

Recordó que la Corte de Constitucionalidad, en opinión consultiva dentro del expediente 3174-2010, de fecha 17 de septiembre del 2010, concluyó: “Que los entes a los que les fue conferida autonomía por medio de la Constitución, como lo son la Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala, el Ministerio Público y los municipios del país, no pueden ser objeto de intervención administrativa por ninguna causa”.

“Rechazamos categóricamente la iniciativa de ley 6690, por ser manifiestamente inconstitucional y violar el artículo 92 de la Constitución Política. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos unidos y firmes en defensa de la autonomía del deporte federado, los atletas, las federaciones y asociaciones deportivas nacionales y todo el Sistema del Deporte Federado Nacional”, aseguró.

La CDAG compartió que el Código Penal, en su artículo 381, establece: “Violación a la Constitución. Será sancionado con prisión de tres a diez años quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir, total o parcialmente, la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional”.

“Por lo que, a través del antejuicio iniciado, deben deducirse las responsabilidades penales correspondientes”, advirtió respecto de los diputados.

Diputada reacciona

En su cuenta en X, Karina Paz, una de las diputadas señaladas por la CDAG, escribió: “Los verdaderos enemigos del deporte no somos quienes exigimos transparencia, son quienes lo han dirigido y hundido durante años. Hoy se esconden detrás de la ‘autonomía’ porque tienen miedo, pero se les olvida algo básico: autonomía no es impunidad. Si pedir cuentas me hace no grata, entonces lo llevo como una medalla”.

La CDAG presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra nueve diputados que impulsaron una iniciativa de ley para nombrar un interventor en la unidad ejecutora del deporte federado.

La demanda fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que determine si procede levantar la inmunidad de los legisladores.

El 4 de diciembre, la diputada Karina Paz afirmó que ella y otros diputados fueron declarados “non gratos” por la CDAG. En respuesta, anunció 38 querellas por el caso del estadio Doroteo Guamuch Flores, señalando supuestas irregularidades en los trabajos en el recinto.

Estaba prevista fiscalización

Este sábado 6 de diciembre, autoridades de la CDAG habrían cerrado el acceso a las instalaciones del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Se tenía prevista la visita de diputados de la Bancada VOS, quienes harían una fiscalización debido a la rescisión del contrato entre la CDAG y la empresa Bremar por los trabajos en el estadio.

El delegado de la Contraloría General de Cuentas que acompañó la llegada de los diputados explicó que se agotarán las acciones legales en este caso.

Además, el diputado Orlando Blanco confirmó que harán una citación al nuevo Comité Ejecutivo de la CDAG, que toma posesión este domingo 7 de diciembre.

Con información de Juan Pablo Garrido