Remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores quedan suspendida por incumplimiento de la constructora

Finalmente se concretará la rescisión del contrato que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) había suscrito con la empresa Constructora y Distribuidora Bremar, para llevar a cabo la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, la cual quedó inconclusa debido al incumplimiento de la empresa, que tenía como fecha de entrega de la obra el próximo 6 de diciembre.

La rescisión del contrato fue emitida por la CDAG el 20 de noviembre y notificada a la empresa el día siguiente. En el documento se indica que el Comité Ejecutivo de la CDAG no autoriza la prórroga contractual de 11 meses solicitada por la constructora para concluir los trabajos de remodelación del estadio.

La CDAG también señala que el contrato queda rescindido en un plazo de diez días “en virtud de la negligencia o negativa en la entrega de la obra o los trabajos del contrato administrativo número 478, de fecha 28 de noviembre del 2024”.

El contrato rescindido tenía un valor de más de Q32 millones 400 mil. En él se estipulaba que la empresa debía cambiar la gramilla del estadio por una de tipo híbrido, así como sustituir la pista de atletismo por una pista sintética. No obstante, desde marzo del presente año los trabajos no mostraron avances, y según las inspecciones realizadas por la Confederación, las obras apenas alcanzaron un 30%.

Luego de la notificación emitida por la CDAG, el contrato de remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores quedará rescindido en su totalidad el 5 de diciembre, ya que el plazo es de diez días hábiles, aseguró el presidente del Comité Ejecutivo de la CDAG, Dennis Alonzo, durante una citación con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), llevada a cabo este martes 2 de diciembre.

Tomarán acciones

Según indicó Alonzo a los congresistas, a partir del 6 de diciembre se buscará hacer efectivo el cobro de la fianza por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa, que asciende a Q3 millones 244 mil 470.60.

El subgerente de Infraestructura de la Confederación, Óscar Barrios, indicó que la empresa constructora ya comenzó a retirar la maquinaria y el equipo de las instalaciones del estadio, sin mostrar ningún avance tras la notificación.

En cuanto al monto acreditado por la CDAG a la empresa, Alonzo aseguró que se le entregaron más de Q9 millones para comenzar los trabajos en las instalaciones deportivas.

“Se le dieron Q6 millones 400 mil por concepto de anticipo y Q3 millones 7 mil quetzales de primera estimación, para un costo total de Q9 millones 567 mil 713.05”, afirmó Alonzo a los diputados.

Debido a los atrasos en la entrega de los trabajos de remodelación del estadio, los parlamentarios también cuestionaron a la dirigencia de la CDAG, ya que en el portal Guatecompras aún aparecen contratos adjudicados a la empresa con plazos que vencen en los primeros meses del 2026, según indicó el diputado Jairo Flores.

“Es inaudito que se le hayan adjudicado otros contratos a la empresa, a pesar de que no cumplió con lo establecido para la remodelación de la pista y la grama del estadio. Estas situaciones no debieron haberse dado”, aseguró el parlamentario.

Ante esta situación, el encargado de Infraestructura de la Confederación, Óscar Barrios, aseguró que “se han adjudicado, pero en los libros y en las documentaciones no se han registrado avances o pagos por estos contratos para la empresa”.

Los parlamentarios del bloque VOS aseguraron que estarán al pendiente de la rescisión del contrato entre la CDAG y la empresa Constructora Bremar, así como de las acciones y medidas que implemente el presidente del Comité Ejecutivo, Dennis Alonzo, quien deberá entregar el cargo el próximo 7 de noviembre.