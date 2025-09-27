Francisco Ardón es electo como presidente de la CDAG tras Asamblea a puerta cerrada

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) renovó este sábado a su comité ejecutivo con la elección de Francisco Javier Antonio Ardón Quesada como presidente para el nuevo período. El proceso se realizó en Asamblea General con la presencia de 42 miembros de la Asamblea.

La sesión inició a las 8:10 de la mañana y concluyó poco antes de las 10:00 de la mañana. En el desarrollo, la única planilla inscrita fue la que encabezaba Ardón Quesada, quien anteriormente se desempeñaba como subgerente de comunicación de la propia institución. Los resultados de la votación quedaron de la siguiente manera: 40 votos a favor y dos nulos.

Junto a él fueron electos Aurora Ninette Sánchez Arriaga como primera vicepresidenta, José de Gabriel Sagastume como segundo vicepresidente, Carlos Velázquez en calidad de vocal primero, Andrea Estrada como vocal segunda, Víctor Sicán como vocal tercero y César Arévalo en la vocalía cuarta.

La jornada también contempló la designación del Tribunal de Honor, con lo que se completó la integración de la nueva estructura directiva de la CDAG.

Antes de realizarse el proceso hubo críticas en el Congreso. La diputada Karina Paz señaló que el Tribunal Electoral del Deporte no estaba en condiciones para llevar a cabo los comicios.

La elección marca el inicio de una nueva administración en la entidad que rige el deporte federado del país. El reto de la directiva encabezada por Ardón será encaminar proyectos que fortalezcan a las distintas disciplinas en medio de un contexto de exigencias presupuestarias y demandas de resultados.

Con la elección de este sábado, la CDAG cierra un capítulo de transición y abre otro con un comité que deberá responder a las expectativas de atletas, federaciones y del propio movimiento deportivo guatemalteco.