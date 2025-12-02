Cierres en la Roosevelt: anuncian trabajos nocturnos en paso a desnivel con dirección a occidente

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre un cierre parcial por trabajos en el puente 5 del distribuidor vial en la calzada Roosevelt, con dirección al occidente.

El cierre inicia este martes 2 de diciembre, a las 21 horas, y está previsto que finalice el miércoles, a las 4 horas.

Según el CIV, el tránsito será desviado hacia la calzada San Juan, cerca del semáforo de la 9a avenida, zona 7. Luego, los vehículos serán reincorporados a la Roosevelt con rumbo al occidente.

El CIV compartió un mapa del área donde se realizarán los trabajos y el desvío del tránsito.

A finales de noviembre, las labores se llevaron a cabo en el puente 4.

