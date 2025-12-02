Comunitario
Cierres en la Roosevelt: anuncian trabajos nocturnos en paso a desnivel con dirección a occidente
El Ministerio de Comunicaciones informó cuánto durará el cierre temporal en la calzada Roosevelt.
Imagen de referencia. Los trabajos en el paso a desnivel en la calzada Roosevelt continúan a finales del 2025. (Foto Prensa Libre: Imagen CIV)
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre un cierre parcial por trabajos en el puente 5 del distribuidor vial en la calzada Roosevelt, con dirección al occidente.
El cierre inicia este martes 2 de diciembre, a las 21 horas, y está previsto que finalice el miércoles, a las 4 horas.
Según el CIV, el tránsito será desviado hacia la calzada San Juan, cerca del semáforo de la 9a avenida, zona 7. Luego, los vehículos serán reincorporados a la Roosevelt con rumbo al occidente.
El CIV compartió un mapa del área donde se realizarán los trabajos y el desvío del tránsito.
A finales de noviembre, las labores se llevaron a cabo en el puente 4.
🚧 ¡Precaución, vecinos!— FSS_CIV (@FondoSocialFSS) December 1, 2025
Se realizará cierre parcial por trabajos en el Puente 5 del paso a desnivel en la Calzada Roosevelt ➡️ dirección Occidente.
🕘 Inicio: Martes 02/12 – 21:00 hrs
🌅 Apertura: Miércoles 03/12 – 04:00 hrs@CIV_Guatemala pic.twitter.com/9B6ao2Zuan
