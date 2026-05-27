Verificamos por usted: así confirmó el Mineduc que el video de una pelea estudiantil no sucedió en Guatemala

El Ministerio de Educación aclaró que un video que circula en redes sociales sobre una pelea entre estudiantes no corresponde a un hecho ocurrido en Guatemala, como se ha asegurado en distintas publicaciones, sino a un incidente registrado en Honduras.

La cartera informó este miércoles 27 de mayo que el video se ha difundido ampliamente en distintas páginas de Facebook, pero no corresponde a un suceso local, por lo que hizo un llamado a evitar la desinformación.

“En redes sociales circula un video de una pelea entre estudiantes indicando erróneamente que ocurrió en Guatemala. Tras verificar la información, se confirmó que este hecho lamentable de violencia ocurrió en el departamento de Santa Bárbara, Honduras”, indicó la cartera en un comunicado.

Uno de los videos publicados a las 14.15 horas de este miércoles 27 de mayo, que aseguraba que el hecho ocurrió en un centro educativo de Chiquimula, acumulaba decenas de comentarios, más de 500 reacciones y había sido compartido 40 veces.

Las críticas por el video fueron dirigidas hacia el maestro; otros pidieron que se impusieran sanciones a los estudiantes, mientras que algunos lo redujeron a una situación eventual que, según señalaron, no es exclusiva de esta generación.

Otra de las publicaciones en la misma plataforma, también difundida este día, no indicaba una ubicación específica. Esta también acumuló cientos de reacciones y se amplificó aún más al asegurar que la agresión fue cometida por varios estudiantes contra uno.

No obstante, el Mineduc corroboró la información e instó a los usuarios a no compartir publicaciones que puedan resultar engañosas.

“Antes de compartir contenido, verifica la información y evita difundir publicaciones no confirmadas”, puntualizó.

En las imágenes se observa a dos estudiantes vestidos con pantalón oscuro y camisa blanca que empiezan a forcejear. Luego, otros estudiantes se unen a la riña.

Según el Mineduc, se verificó que la vestimenta de otros alumnos forman parte del uniforme de un instituto de educación media del vecino país, ubicado en una región llamada La Trinidad.

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