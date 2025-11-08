Congreso cuestiona irregularidades y retrasos en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores

El pleno del Congreso de la República de Guatemala expresó su preocupación por los avances de las obras de remodelación en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Las intervenciones, que debían estar en fases avanzadas, presentan aparentes atrasos y deficiencias en la presentación de informes.

Durante la sesión, varios diputados señalaron que los plazos establecidos en los contratos han sido incumplidos y que existen partidas presupuestarias ya ejecutadas pero sin comprobación adecuada. Según el testimonio remitido al pleno, algunas áreas de las obras aún no cuentan con el nivel de acabado esperado a estas alturas del desarrollo.

El informe visual presentado en el video muestra zonas con andamios prolongados, materiales de construcción aparentemente almacenados y escasa evidencia de intervenciones exteriores concluidas. La bancada opositora pidió la comparecencia del ministro de infraestructura y del coordinador técnico del proyecto para dar explicaciones.

Además, se hizo hincapié en que la remodelación del estadio cuenta con fondos públicos asignados por el Estado y pretende ser un símbolo para el deporte nacional. Sin embargo, las demoras podrían afectar la entrega del recinto para eventos internacionales y generar sobrecostos, advirtieron los legisladores.

La bancada oficialista reconoció algunos inconvenientes logísticos y de suministro de materiales, pero aseguró que se trabaja en la reprogramación de la obra para evitar mayores retrasos. Aun así, el cronograma revisado aún no ha sido presentado formalmente al pleno.

El proyecto del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores es parte de un ambicioso plan para modernizar instalaciones deportivas clave en Guatemala. En este sentido, fuentes del ministerio responsable confirmaron que se están revisando los procesos de contratación y que podrían implementarse auditorías externas para garantizar transparencia.

Los diputados exigen que las empresas contratistas rindan cuentas públicas del uso de los recursos y del estado real de la obra, ya que la población y los aficionados al deporte esperan una infraestructura de calidad, acorde a los estándares internacionales. De lo contrario, advirtieron que el financiamiento y la entrega podrían verse seriamente comprometidos.

El debate seguirá en los próximos días con posibles convocatorias extraordinarias y visitas de supervisión al estadio. La atención está puesta en lograr que el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores cumpla con su rol de epicentro deportivo del país, sin que las irregularidades socaven su función clave para el desarrollo del deporte nacional.