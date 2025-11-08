Así han sido los goles de Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala ha vivido momentos de mucha emoción en su camino rumbo al Mundial de 2026, y aunque los goles han sido pocos, cada uno de ellos ha tenido un valor enorme para mantener viva la ilusión mundialista. Hasta ahora, el combinado nacional suma tres anotaciones en las Eliminatorias, todas marcadas en momentos clave y siempre siendo el primero en abrir el marcador en cada encuentro.

El primer grito de gol llegó en una de las canchas más difíciles del área. En la visita al Estadio Rommel Fernández ante Panamá, Óscar Santis fue el encargado de inaugurar la cuenta goleadora de Guatemala en esta eliminatoria. Su tanto, producto de una jugada rápida y precisa, significó el 1-0 parcial ante los canaleros. Aunque el partido terminó empatado 1-1, el gol de Santis marcó el inicio de un camino lleno de esperanza.

En la jornada tres, Guatemala volvió a mostrar su garra en condición de visitante. En esa ocasión, Darwin Lom fue el protagonista al anotar un verdadero golazo tras ingresar de cambio. El delantero nacional aprovechó su oportunidad en el segundo tiempo para marcar el segundo gol de Guatemala en la Eliminatoria, demostrando su olfato goleador y su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos.

Ese gol de Lom también mantuvo la tendencia positiva del conjunto azul y blanco, que en cada partido donde ha marcado el primero, ha logrado sumar puntos o mantenerse en ventaja por varios minutos. Su anotación fue fundamental para mantener viva la lucha por el pase a la siguiente fase.

La tercera anotación llegó en la jornada cuatro, nuevamente con el sello de Óscar Santis, quien está firmando una gran eliminatoria. En aquella ocasión, su gol le dio a Guatemala una victoria por 1-0 sobre El Salvador, resultado que permitió sumar tres puntos vitales y consolidar el sueño de clasificación. Fue un tanto cargado de emoción, donde Santis volvió a mostrar su capacidad para aparecer en los momentos importantes.

Con estos tres goles, Guatemala ha mostrado una interesante eficacia cuando logra anotar primero. En todos los encuentros donde abrió el marcador, el equipo nacional terminó sumando puntos o ganando, una estadística que refleja el orden y la disciplina táctica del conjunto dirigido por Luis Fernando Tena.

¡ El gol de Oscar Santis! 🇬🇹🔥 Guatemala empató 1-1 contra Panamá y sumó un punto importante.#AOtroNivel pic.twitter.com/cNa5dFFj8b — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) September 9, 2025

Además, los nombres de Santis y Lom comienzan a consolidarse como las principales armas ofensivas de la Azul y Blanco. Ambos jugadores no solo han aportado goles, sino también energía, desequilibrio y liderazgo en momentos clave de los encuentros.

¡El gol que hizo soñar a Guatemala! 🔥 Darwin Lom ingresó para anotar a favor de los chapines en el empate 1-1 contra Surinam. #AOtroNivel #LaSeleConTigo pic.twitter.com/Mx81rgR4pG — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) October 10, 2025

Guatemala sigue afinando detalles de cara a los duelos decisivos de noviembre, donde enfrentará a Panamá y Surinam, dos compromisos que podrían marcar la historia del futbol nacional. Si algo ha quedado claro, es que cuando Guatemala golpea primero, demuestra que tiene todo para seguir soñando con su primera clasificación mundialista.