Rubio Rubin: “Buscaremos ganar contra Panamá tanto por nosotros como por la afición”

La Selección Nacional de Guatemala continúa fortaleciendo su plantel de cara a los cruciales encuentros ante Panamá y Surinam, correspondientes a las últimas dos jornadas de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Este viernes 7 de noviembre, el delantero Rubio Méndez Rubín arribó al país al mediodía e inmediatamente se integró a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el equipo dirigido por Luis Fernando Tena afina los últimos detalles para los compromisos de los próximos días.

Rubín se suma a los legionarios que ya están bajo las órdenes del estratega mexicano: Olger Escobar, Aarón Herrera, Matthew Evans y Arquímides Ordóñez, quien también llegó al país la noche del jueves.

Con estas incorporaciones, Tena cuenta ya con cinco futbolistas que militan en el extranjero, a la espera únicamente del guardameta titular Nicholas Hagen, cuya llegada se espera en las próximas horas.

La Bicolor enfrentará estos compromisos ubicada en la tercera posición, con cinco puntos acumulados. Sin embargo, depende de sí misma para clasificar al Mundial. Cabe resaltar que únicamente avanza el primero de cada grupo, por lo que Guatemala se jugará su pase a la gran cita del próximo año en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Al llegar al aeropuerto, el ariete chapín expresó: “Estoy feliz de estar de regreso con la selección nacional y darle con todo, no solo por nosotros, sino por la afición.”

Asimismo, declaró la necesidad de ganarle a los canaleros: “Necesitamos ganar. Nos afecta un empate o una derrota, y sabemos que necesitamos ganar. En el primer partido iremos con todo.”

También agradeció a las personas que pernoctaron para conseguir una entrada: “Se agradece a toda la gente que estuvo ahí. Todo esto es muy lindo, lo que se está viviendo en Guatemala. Todos quieren estar ahí si clasificamos al Mundial, si Dios quiere, y a darle con todo.”

Respecto a su estado físico y futbolístico, comentó: “Me siento bien. Tuve sesenta minutos el domingo.”

Sobre los rivales de la Bicolor, Rubín señaló: “Son equipos fuertes. Sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que fuimos a Panamá y sacamos un punto, y pudimos ganar ese partido. Lo mismo en Surinam. Ahora estamos en casa y sabemos que podemos ganar estos partidos.”

Finalmente, expresó lo que representa este momento en su carrera: “Es el momento más importante de mi carrera. Yo vengo bien feliz y sabemos que nos estamos jugando mucho.”