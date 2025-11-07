Arquímides Ordóñez: “el apoyo de la gente es irreal y yo soy consiente de lo importantes que son estos dos juegos”

Fútbol Nacional

Arquímides Ordóñez: “el apoyo de la gente es irreal y yo soy consiente de lo importantes que son estos dos juegos”

El delantero del Loudoun United FC arribó al país la noche del miércoles y se incorporó a los entrenamientos en el CAR de cara a los duelos ante Panamá y Surinam.

Alejandra Soto

|

time-clock

Arquimides Ordoez, Aron Herrera de la seleccin nacional de futbol a su regreso de Jamaica donde pierden 3 a 0 en eliminatoria al mundial. Prensa Libre: Erick Avila 011/06/2025

Arquimides Ordoñez y Aron Herrera se incorporan a la concentración de la selección nacional de cara a los partidos ante Panamá y Surinam. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Arquímides Ordóñez, delantero del Loudoun United FC de la USL Championship, llegó a Guatemala la noche del miércoles para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional.

Tras su arribo al país, Ordóñez expresó su emoción por volver a vestir los colores de la Bicolor en el momento más importante. "Estoy feliz de estar de vuelta y vengo con ganas de ganar los dos partidos", declaró el delantero con determinación.

El atacante también destacó la magnitud del momento que está por vivir Guatemala: "El apoyo de la gente es irreal y creo que todos sabemos lo importantes que son estos dos juegos", manifestó Ordóñez.

Con la llegada de Ordóñez, la Bicolor da un paso más en la conformación de su plantilla completa para los partidos decisivos de la eliminatoria mundialista. El atacante se suma a los otros legionarios que ya están trabajando con el grupo: Aaron Herrera, Matthew Evans y Olger Escobar.

LECTURAS RELACIONADAS

La Bucolor continúa preparando sus dos compromisos frente a Panamá y Surinam de la mano de Luis Fernando Tena. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

¡Cuenta regresiva! A ocho días del reto, Tena ajusta el rompecabezas para enfrentar a Panamá

chevron-right

Aarón Herrera: "Dejaremos todo en la cancha en los dos partidos, tenemos que abrazar la presión"

chevron-right

Solo faltan dos legionarios

Luis Fernando Tena ya tiene disponibles a cuatro de los seis jugadores del exterior convocados para esta doble fecha. Ahora solo resta la llegada del portero Nicholas Hagen y el delantero Rubio Rubin, quienes se esperan arriben al país durante los próximos días para completar el contingente de legionarios.

Ordóñez reconoció el papel fundamental que jugarán los casi 7,000 aficionados que llenarán el Estadio El Trébol en ambos partidos. "Los aficionados son un gran apoyo para nosotros, jugar en casa es una ventaja que nos dan ellos con su apoyo y con como se hacen sentir", afirmó el delantero.

Arquímides Ordóñez, quien actualmente defiende los colores del Loudoun United FC en la USL Championship (segunda división del fútbol estadounidense), llega para reforzar las opciones ofensivas de Guatemala.

Su incorporación aumenta la competencia en la zona de ataque, donde también figuran nombres como Rubio Rubin (quien aún está por llegar), Óscar Santis, goleador de la Bicolor en esta eliminatoria, y otros atacantes locales que han venido trabajando con el grupo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FEDEFUTGUATE (@fedefutguate)

La concentración en el CAR continúa con trabajo diario mientras se espera la llegada de Nicholas Hagen y Rubio Rubin para completar el grupo de seis legionarios. 

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Arquimides Ordóñez Futbol nacional Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS