Arquímides Ordóñez: “el apoyo de la gente es irreal y yo soy consiente de lo importantes que son estos dos juegos”

Arquímides Ordóñez, delantero del Loudoun United FC de la USL Championship, llegó a Guatemala la noche del miércoles para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional.

Tras su arribo al país, Ordóñez expresó su emoción por volver a vestir los colores de la Bicolor en el momento más importante. "Estoy feliz de estar de vuelta y vengo con ganas de ganar los dos partidos", declaró el delantero con determinación.

El atacante también destacó la magnitud del momento que está por vivir Guatemala: "El apoyo de la gente es irreal y creo que todos sabemos lo importantes que son estos dos juegos", manifestó Ordóñez.

Con la llegada de Ordóñez, la Bicolor da un paso más en la conformación de su plantilla completa para los partidos decisivos de la eliminatoria mundialista. El atacante se suma a los otros legionarios que ya están trabajando con el grupo: Aaron Herrera, Matthew Evans y Olger Escobar.

Solo faltan dos legionarios

Luis Fernando Tena ya tiene disponibles a cuatro de los seis jugadores del exterior convocados para esta doble fecha. Ahora solo resta la llegada del portero Nicholas Hagen y el delantero Rubio Rubin, quienes se esperan arriben al país durante los próximos días para completar el contingente de legionarios.

Ordóñez reconoció el papel fundamental que jugarán los casi 7,000 aficionados que llenarán el Estadio El Trébol en ambos partidos. "Los aficionados son un gran apoyo para nosotros, jugar en casa es una ventaja que nos dan ellos con su apoyo y con como se hacen sentir", afirmó el delantero.

Arquímides Ordóñez, quien actualmente defiende los colores del Loudoun United FC en la USL Championship (segunda división del fútbol estadounidense), llega para reforzar las opciones ofensivas de Guatemala.

Su incorporación aumenta la competencia en la zona de ataque, donde también figuran nombres como Rubio Rubin (quien aún está por llegar), Óscar Santis, goleador de la Bicolor en esta eliminatoria, y otros atacantes locales que han venido trabajando con el grupo.

La concentración en el CAR continúa con trabajo diario mientras se espera la llegada de Nicholas Hagen y Rubio Rubin para completar el grupo de seis legionarios.