¡Cuenta regresiva! A ocho días del reto, Tena ajusta el rompecabezas para enfrentar a Panamá

El combinado chapín continúa trabajando con gran intensidad en su preparación para los próximos encuentros eliminatorios frente a Panamá y Surinam, los cuales serán clave en sus aspiraciones mundialistas.

La Bicolor continúa preparando sus dos compromisos frente a Panamá y Surinam bajo la dirección de Luis Fernando Tena. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

A una semana del primero de dos partidos decisivos, la Selección Nacional de Guatemala se prepara intensamente para cerrar con éxito su participación en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. La Azul y Blanco buscará asegurar su boleto a la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica en 2026.

Bajo la dirección del estratega mexicano Luis Fernando Tena, el equipo entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con miras al crucial encuentro ante Panamá, programado para el jueves 13 de noviembre, y posteriormente, el duelo frente a Surinam, el martes 18 del mismo mes. Ambos compromisos se disputarán en casa, en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

Actualmente, Tena trabaja con 23 futbolistas, tras la incorporación de los legionarios Olger Escobar y Aaron Herrera, quienes militan en el extranjero y se unieron al grupo ayer miércoles y hoy jueves  respectivamente.

Aún se espera la llegada del portero titular Nicholas Hagen, así como de los delanteros Arquímides Ordóñez y Rubio Rubin, para completar el plantel.

Los entrenamientos se desarrollan con intensidad y enfoque, conscientes de que Guatemala se encuentra a solo dos puntos de sus rivales directos en el Grupo A.

Tanto Panamá como Surinam superan a la Bicolor por un punto en la tabla, por lo que ganar ambos encuentros permitiría a Guatemala quedarse con el único boleto directo que otorga el grupo para la próxima Copa del Mundo.

La afición guatemalteca vive con ilusión este momento histórico, sabiendo que el sueño mundialista está más cerca que nunca.

