“Lo que debería preocuparle a Panamá es el buen momento de los futbolistas de Guatemala”, asegura Amarini Villatoro

Amarini Villatoro, director técnico de Xelajú MC, participó recientemente en una entrevista vía Zoom con José Miguel Domínguez, más conocido como "Chepe Bomba", periodista y comentarista deportivo panameño reconocido por sus comentarios polémicos relacionados con el fútbol centroamericano.

En la charla, Amarini lanzó comentarios directos sobre las debilidades históricas de Panamá, al tiempo que destacó el momento anímico y mental de la Selección de Guatemala de cara al partido del 13 de noviembre en el Estadio El Trébol.

“Lo que debería preocuparle a Panamá es el buen momento de los futbolistas de Guatemala”, dijo Amarini. "Aunque creo que en esas condiciones la presión está igual para ambas selecciones, porque me imagino que ustedes ahí están presionando a que la selección, con todo lo que tienen, lo que ha vivido el proceso, gane. Y acá no va a ser fácil", admitió.

Amarini Villatoro fue contundente al analizar el historial reciente de la selección panameña en momentos clave.

El técnico guatemalteco señaló que Panamá ha estado cerca en múltiples ocasiones de lograr títulos importantes en la región, pero que algo mental parece frenarlos en los momentos decisivos.

"¿Qué pasa con los panameños que en los momentos más importantes les ha faltado dar ese último pasito, como que siento eso es más mental lo que les ha faltado, porque la calidad la tienen, solo les falta dar ese pasito", dijo.

En las declaraciones del técnico de Xelajú MC quedó clara la confianza que tiene en la Selección de Guatemala. "A nosotros también nos ha costado, la historia lo dice, pero estamos en casa y creo que la convicción está en el grupo. Este grupo tiene una mentalidad diferente, eso debo destacarlo", afirmó con convicción.

Las palabras de Amarini Villatoro tienen peso no solo por su conocimiento del fútbol nacional, sino también por el momento que está viviendo como entrenador. El técnico guatemalteco ha llevado a Xelajú MC a un gran momento en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde recientemente vencieron al Real España y se preparan para enfrentar a la Liga Alajuelense de Costa Rica en la final por el título centroamericano.

Panamá comparte el liderato del grupo A con 6 puntos y una victoria en Guatemala prácticamente aseguraría su clasificación directa. Guatemala, con 5 puntos, sabe que una derrota complicaría sus aspiraciones mundialistas.