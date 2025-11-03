Guatemala vs Panamá: Periodistas canaleros llaman “gallinero” al estadio El Trébol

La Selección Nacional de Guatemala enfrentará dos compromisos vitales este mes de noviembre, cuando se disputen las últimas dos fechas de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena jugarán ambos encuentros como locales en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”: el primero será frente a Panamá, el jueves 13 de noviembre, y el segundo, ante Surinam, el lunes 18.

Ambos partidos son auténticas finales para la Bicolor, que sueña con clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Actualmente, Guatemala ocupa la tercera posición del Grupo A, con cinco puntos, mientras que Panamá y Surinam lideran con seis unidades cada uno. La tabla está tan apretada que cualquier resultado puede cambiar el destino de los equipos involucrados.

Aunque Panamá partía como favorito para avanzar, los resultados recientes han comprometido su clasificación. La visita al estadio El Trébol ha generado comentarios polémicos por parte de periodistas panameños, quienes han cuestionado tanto el recinto como el nivel de la selección guatemalteca.

Uno de ellos expresó: “El Trébol parece un gallinero, es un gallinero.”

Otro periodista panameño comentó: “Panamá sin problemas tiene que ganarle en todos los aspectos a Guatemala. Lo único que me asusta de Guatemala es ese tal Santis, que para mí no es la gran cosa.”

Sobre el delantero guatemalteco Óscar Santis, añadió: “Para mí, Fajardo, Waterman, Tomás Rodríguez… cualquiera del delantero panameño supera con creces a Santis, que juega en Antigua de la primera división de Guatemala. No es un jugador que esté en la primera división de España o Italia. Panamá tiene que ganarle si hace lo suyo.”

A pesar de sus críticas, reconoció la ventaja de Guatemala como local: “Para mí, Guatemala es favorito. Le doy la presión, se las regalo.”

También comparó el valor de los jugadores: “Michael Amir Murillo, jugador del Marsella, vale más que toda la selección de Guatemala.”

Finalmente, concluyó con una frase que ha generado controversia: “Guatemala tiene dos cosas a su favor: la estadística de que nunca ha perdido en casa en eliminatorias y la emoción de depender de sí misma. Pero hoy, Murillo se mete a todo el equipo de Guatemala en el bolsillo. Panamá es superior línea por línea. Hablé con Saturnino Cardozo y me dijo que El Trébol es como La Bombonera, pero para mí, es un gallinero.”