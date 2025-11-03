¿Cuándo juega la selección de Guatemala? Así están previstas las últimas dos fechas de la eliminatoria

Nunca estuvo Guatemala tan cerca de la Copa del Mundo de la FIFA. Tras cuatro partidos disputados en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, la selección nacional está viva en la lucha por un boleto histórico a la máxima competencia futbolística.

La selección guatemalteca cerrará la eliminatoria en casa ante Panamá y Surinam, en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" del Municipal, ubicado en la zona 3 de la capital guatemalteca. Ambos compromisos serán ante sus rivales directos por el único boleto directo disponible en el Grupo A.

La Fecha FIFA de octubre revitalizó las opciones del equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que no tenía margen de error después de perder su primer partido de la ronda final. El panorama ha cambiado radicalmente tras la victoria 0-1 en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, con gol de Óscar Santis, un triunfo que revive las esperanzas de todos los aficionados guatemaltecos.

Ahora, con 5 puntos y a solo una unidad de los líderes Surinam y Panamá (ambos con 6 puntos), Guatemala tiene el destino en sus manos. Dos victorias en los partidos finales significarían la clasificación al primer Mundial de su historia.

Los partidos decisivos de noviembre

Guatemala vs. Panamá

Fecha: 13 de noviembre de 2025

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Estadio El Trébol

Guatemala vs. Surinam

Fecha: 18 de noviembre de 2025

Hora: 7:00 p.m.

Sede: Estadio El Trébol

Cambio de sede

Los partidos del mes de noviembre ante Panamá y Surinam se disputarán en un escenario diferente al habitual. Tras la petición de los seleccionados y el cuerpo técnico al Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala para cambiar de sede, la Concacaf oficializó el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" como nueva casa de la selección guatemalteca para estos compromisos decisivos.

El aforo avalado por Concacaf para los partidos de la Selección Nacional de Guatemala es de 7,000 aficionados, quienes convertirán el recinto en una verbena para los guatemaltecos y un verdadero infierno para los visitantes.

Así va el Grupo A de la eliminatoria

La clasificación del Grupo A rumbo al Mundial 2026 está apretada, con solo un punto separando a los tres primeros lugares:

Surinam - 6 puntos (+1 diferencia de goles) Panamá - 6 puntos (+1 diferencia de goles) Guatemala - 5 puntos (0 diferencia de goles) El Salvador - 3 puntos (-2 diferencia de goles)

Solo el primer lugar del grupo clasificará directamente al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con dos victorias en noviembre, Guatemala aseguraría su boleto al torneo más importante del fútbol mundial.